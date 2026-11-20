Unternehmensanleihen gelten am Freitag als Gradmesser für die Nervosität am Kapitalmarkt: Laut der Deutschen Börse (Kolumne vom 20.11.2026) werden Rentenanleger vorsichtiger, die Umsätze im Handel mit Firmenanleihen sind zurückgegangen. Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank wird dort mit den Worten zitiert, Anleger würden „wieder vorsichtiger“; wenn gekauft werde, dann eher kurze Laufzeiten.

Die Anleihen, die an diesem Handelstag gefragt waren, zeichnen ein klares Bild: Es sind überwiegend Papiere großer, bekannter Emittenten mit Fälligkeiten zwischen 2027 und 2030. Die Renditen reichen von 3,12 Prozent bei einer kurzlaufenden Siemens-Anleihe bis 4,79 Prozent bei einer Deutschen Pfandbriefbank-Anleihe. Das spiegelt ein Grundprinzip: Je kürzer die Laufzeit und je höher die Bonität, desto niedriger die Rendite.