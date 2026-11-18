Nach Berichten des Fachdienstes Becker's Payer sieht der Entwurf vor, Fehlabrechnungen in Medicare-Advantage-Verträgen künftig per Hochrechnung aus Stichproben auf den gesamten Vertrag zu ermitteln, und zwar rückwirkend ab dem Zahlungsjahr 2018. Ein pauschaler Abschlag, der Vergleiche mit der klassischen Medicare berücksichtigt, ist demnach nicht vorgesehen. Die Branche beziffert das mögliche Rückforderungsvolumen auf rund 9 Milliarden Dollar je Zahlungsjahr. Das ist eine Brancheneinschätzung und keine Zahl, die das Unternehmen für sich selbst genannt hätte.

Wichtig für die Einordnung: Der Vorschlag ist nicht final. Die Kommentierungsfrist läuft bis zum 19. Januar 2027. Außerdem hat die Branche bereits einmal juristisch erfolgreich gegen eine frühere Prüfregel gekämpft: Ein Gericht in Texas hob die RADV-Regel nach einer Klage von Humana im September 2025 auf, die Berufung läuft, eine Anhörung vor dem Fifth Circuit fand im Oktober statt. Ob der neue Vorschlag so kommt, ist offen.

Hinzu kommt politischer Gegenwind. TradingKey verweist auf Forderungen, vertikal integrierte Konzerne wie UnitedHealth mit der Versicherung UnitedHealthcare und der Servicesparte Optum aufzuspalten, sowie auf erhöhte Leistungskosten. Analystenkommentare zum Tag lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.