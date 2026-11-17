UnitedHealth ist der größte Krankenversicherer der USA und ruht auf zwei Säulen. UnitedHealthcare versichert Arbeitnehmer, Medicaid-Berechtigte und Senioren; im dritten Quartal betreute die Sparte 48,3 Millionen Menschen. Optum bündelt Gesundheitsdienstleistungen: Arztpraxen und ambulante Versorgung (Optum Health), Datenanalyse und Software (Optum Insight) sowie den Pharmadienstleister Optum Rx.

Medicare Advantage – die privat verwalteten Varianten der staatlichen Seniorenversicherung – ist dabei der heikelste Baustein. Der Staat zahlt den Versicherern pro Mitglied eine Pauschale, die mit der dokumentierten Krankheitslast steigt. Genau diese Diagnose-Dokumentation steht im Fokus der CMS-Prüfungen und der Ermittlungen des Justizministeriums. Weil Optum zugleich Ärzte beschäftigt, die Diagnosen stellen, sehen Kritiker einen Interessenkonflikt – das Kernargument hinter Warrens Zerschlagungsforderung.