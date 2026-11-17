Die UnitedHealth Aktie notiert am Dienstag an der New York Stock Exchange bei 397,65 US-Dollar und damit 3,5 Prozent unter dem Montagsschluss von 412,02 US-Dollar (Stand 12:33 Uhr New Yorker Zeit, 18:33 Uhr MEZ). Belastet wird der Krankenversicherer (Ticker UNH, ISIN US91324P1021) von einem neuen Regelvorschlag der US-Medicare-Behörde CMS gegen Abrechnungsbetrug, der Medicare-Advantage-Anbieter mit schärferen Prüfungen und Rückforderungen konfrontiert – und von erneutem politischem Druck aus Washington. Unsere UnitedHealth Aktienanalyse zeigt: Die operativen Zahlen haben sich zuletzt deutlich verbessert, doch das Thema Regulierung ist zurück auf dem Kurszettel.
UnitedHealth Aktienanalyse: CMS will Medicare-Advantage-Abrechnungen bis 2018 zurück hochrechnen – was heißt das für Bewertung und Erholung?
Die UnitedHealth Aktie gehört am Dienstag zu den größten Verlierern im Dow Jones. Neue Anti-Betrugsregeln der Medicare-Behörde für Medicare Advantage, politischer Gegenwind aus Washington und ein nervöser Gesamtmarkt treffen den größten US-Krankenversicherer. Die UnitedHealth Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Charttechnik und die Aktienprognose der Analysten ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Inc.
- ISIN
- US91324P1021
- WKN
- 869561
- Ticker
- UNH (NYSE, Dow Jones)
- 52-Wochen-Spanne
- 255,97–461,62 USD
- Tagestief 17.11.
- 389,50 USD (Investing.com)
- Umsatz Q3 2026
- 112,7 Mrd. USD
- Dividende
- 2,32 USD je Quartal (Rendite rund 2,3 %)
- Nächste Zahlen
- 12.01.2027 (erwartet)
Stand: 17.11.2026, Kurs NYSE 12:33 Uhr New York; übrige Angaben mit Stand laut Text
Kurssturz im frühen Handel
Bis auf 389,50 US-Dollar rutschte die Aktie am Vormittag – ein Minus von 4,7 Prozent. Zur Mittagszeit hat sie einen Teil davon aufgeholt.
CMS legt CRUSH-Regel vor
Strengere Prüfungen der Diagnose-Abrechnung in Medicare Advantage sollen laut CMS rund 9 Mrd. US-Dollar je Abrechnungsjahr an Überzahlungen zurückholen.
Politischer Gegenwind
Senatorin Elizabeth Warren fordert die Zerschlagung großer Gesundheitskonzerne – seit dem Wahlsieg der Demokraten im Kongress mit mehr Gewicht.
Branche unter Druck
Auch Humana, CVS Health und Elevance geben nach – ein Sektorthema, kein UnitedHealth-Einzelfall.
Operativ auf Erholungskurs
Im dritten Quartal stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 4,69 US-Dollar nach 2,92 US-Dollar im Vorjahr; die Jahresprognose wurde angehoben.
Auslöser
Warum fällt die UnitedHealth Aktie heute – und was steckt dahinter?
Schon vor der Eröffnung lag die Aktie laut Investing.com rund 2,8 Prozent im Minus, zusammen mit Humana und CVS. Einen eigenen Unternehmensbericht oder eine neue Pflichtmitteilung von UnitedHealth gab es nicht.
Den wichtigsten neuen Faktor liefert die Medicare-Behörde. Am Montag, 16. November, hat die CMS den Regelvorschlag „Comprehensive Regulations to Uncover Suspicious Healthcare“, kurz CRUSH, veröffentlicht (CMS-Faktenblatt). Für Medicare-Advantage-Versicherer zentral sind die sogenannten RADV-Prüfungen: Dabei kontrolliert die Behörde, ob abgerechnete Diagnosen, die höhere Zahlungen auslösen, durch Patientenakten gedeckt sind. Künftig sollen Prüfergebnisse aus Stichproben hochgerechnet werden, beginnend mit dem Abrechnungsjahr 2018. Die CMS erwartet daraus Rückforderungen von rund 9 Milliarden US-Dollar je Abrechnungsjahr und insgesamt fast 90 Milliarden US-Dollar Einsparungen im Bundeshaushalt bis 2036. Kommentare sind laut DistilInfo bis zum 19. Januar 2027 möglich.
Dazu kommt der politische Gegenwind. Laut Benzinga forderte Senatorin Elizabeth Warren am Dienstag erneut, große Gesundheitskonzerne zu zerschlagen, und nannte UnitedHealth neben CVS Health und Cigna. Sie verweist auf den „Break Up Big Medicine Act“, den sie im Februar gemeinsam mit dem Republikaner Josh Hawley eingebracht hat. Er würde es einem Konzern verbieten, zugleich Versicherer oder Pharmadienstleister und Leistungserbringer wie Arztpraxen zu besitzen – genau das Modell von UnitedHealth mit seiner Tochter Optum. Laut TIKR (06.11.2026) hat sich das Gesetz seit Februar nicht bewegt; durch den Sieg der Demokraten in beiden Kongresskammern am 3. November ist das Thema aber präsenter geworden.
Nach Einschätzung der Redaktion wirken die neuen CMS-Regeln und die Warren-Attacke als Verstärker eines ohnehin nervösen Marktes: Der Dow Jones verliert am Mittag rund 1,5 Prozent, Anleger warten auf die Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss. Im Hintergrund schwelt zudem weiter die Untersuchung des US-Justizministeriums zum Medicare-Geschäft, die UnitedHealth im Juli 2025 offengelegt hatte (AP via ABC7). Neue Entwicklungen dazu gab es am Dienstag nach unserer Recherche nicht.
Geschäftsmodell
Wie verdient UnitedHealth Geld – und warum ist Medicare Advantage so wichtig?
UnitedHealth ist der größte Krankenversicherer der USA und ruht auf zwei Säulen. UnitedHealthcare versichert Arbeitnehmer, Medicaid-Berechtigte und Senioren; im dritten Quartal betreute die Sparte 48,3 Millionen Menschen. Optum bündelt Gesundheitsdienstleistungen: Arztpraxen und ambulante Versorgung (Optum Health), Datenanalyse und Software (Optum Insight) sowie den Pharmadienstleister Optum Rx.
Medicare Advantage – die privat verwalteten Varianten der staatlichen Seniorenversicherung – ist dabei der heikelste Baustein. Der Staat zahlt den Versicherern pro Mitglied eine Pauschale, die mit der dokumentierten Krankheitslast steigt. Genau diese Diagnose-Dokumentation steht im Fokus der CMS-Prüfungen und der Ermittlungen des Justizministeriums. Weil Optum zugleich Ärzte beschäftigt, die Diagnosen stellen, sehen Kritiker einen Interessenkonflikt – das Kernargument hinter Warrens Zerschlagungsforderung.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und ist die UnitedHealth Aktie teuer?
Operativ hat sich UnitedHealth nach einem schwierigen Jahr 2025 gefangen. Am 13. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal ein Betriebsergebnis von 6,6 Mrd. US-Dollar nach 4,3 Mrd. US-Dollar im Vorjahr (Business Wire via Finviz). Die medizinische Kostenquote – der Anteil der Prämien, der für Leistungen ausgegeben wird – sank von 89,9 auf 88,4 Prozent. Der Umsatz lag mit 112,7 Mrd. US-Dollar leicht unter Vorjahr, weil sich der Konzern bewusst aus unrentablen Verträgen zurückzieht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|112,7 Mrd. USD
|113,2 Mrd. USD
|Betriebsergebnis
|6,6 Mrd. USD
|4,3 Mrd. USD
|Nettogewinn (Aktionäre)
|4,11 Mrd. USD
|2,35 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|4,56 USD
|2,59 USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|4,69 USD
|2,92 USD
|Medizinische Kostenquote
|88,4 %
|89,9 %
|Operativer Cashflow
|5,1 Mrd. USD
|–
Quelle: UnitedHealth Group, Quartalsbericht vom 13.10.2026
Für 2026 stellt das Management nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 20,50 US-Dollar in Aussicht (GAAP: mindestens 19,50 US-Dollar). Laut TIKR hat UnitedHealth einen Ausblick auf 2027 noch vor Jahresende angekündigt. Die Verschuldungsquote (Schulden zu Kapital) lag Ende September bei 41,7 Prozent, Ziel sind rund 40 Prozent zum Jahresende. In den ersten neun Monaten flossen 6,2 Mrd. US-Dollar als Dividende und 5 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe (Pulse 2.0).
Beim aktuellen Kurs ergibt sich auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung für 2026 von 20,59 US-Dollar ein KGV von rund 19, für 2027 (23,27 US-Dollar) von rund 17 – eigene Rechnung auf Basis von StockAnalysis. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,8, der Unternehmenswert beträgt rund das 14-Fache des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (EV/EBITDA, Stand 13.11.). Im Branchenvergleich ist UnitedHealth damit teurer als Elevance oder CVS, aber deutlich günstiger als Humana, dessen Gewinne zuletzt stark geschrumpft sind.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Dividendenrendite
|Tagesveränderung 17.11.
|UnitedHealth
|18,0
|2,3 %
|−3,5 %
|Elevance Health
|15,0
|1,6 %
|−1,8 %
|CVS Health
|10,0
|3,2 %
|−2,2 %
|Humana
|33,8
|0,9 %
|−3,7 %
Forward-KGV und Dividendenrendite laut StockAnalysis mit Datenstand UNH 13.11., CVS 06.11., ELV 26.10., HUM 27.10.2026. Tagesveränderung 17.11. um 12:33 Uhr ET laut Yahoo Finance.
Quelle: StockAnalysis, Yahoo Finance
Analysten
Was sagen Analysten zur UnitedHealth Aktie nach dem Rücksetzer?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich positiv. Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand Oktober 2026) bewerten 15 von 26 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“, sechs mit „Buy“ und fünf mit „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis (Stand 13.11.2026) bei 476,16 US-Dollar. Andere Datenanbieter kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Blockonomi nennt am 17.11. 20 Kauf- und acht Halteempfehlungen bei einem Durchschnittsziel von 463,93 US-Dollar.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|448,95 Mrd. USD
|463,61 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|20,59 USD
|23,27 USD
|Wachstum Gewinn je Aktie
|+25,9 %
|+13,0 %
|Prognose des Managements (EPS bereinigt)
|mind. 20,50 USD
|Ausblick bis Jahresende erwartet
Quelle: StockAnalysis (S&P Global), Stand Oktober/13.11.2026; Unternehmensprognose vom 13.10.2026
Nach den Quartalszahlen im Oktober hatten mehrere große Häuser ihre positiven Einstufungen bestätigt, einzelne Kursziele wurden aber auch gesenkt – unter anderem mit Verweis auf die Bewertung und politische Risiken rund um Medicare Advantage, wie TIKR berichtet.
Charttechnik
Wo steht die UnitedHealth Aktie im Chart?
Seit dem 52-Wochen-Tief von 255,97 US-Dollar hat sich die Aktie kräftig erholt, das Hoch bei 461,62 US-Dollar liegt aber noch rund 14 Prozent über dem aktuellen Kurs. Laut StockAnalysis lag die 50-Tage-Linie zum Schluss am 13. November bei rund 391 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 366 US-Dollar; der Relative-Stärke-Index (RSI) stand mit 55 im neutralen Bereich. Bemerkenswert: Mit dem Tagestief von 389,50 US-Dollar ist die Aktie heute kurzzeitig knapp unter die 50-Tage-Linie gefallen und hat sich danach wieder darüber erholt. Diese Zone ist damit die Marke, auf die Anleger achten; darunter läge die 200-Tage-Linie. Nach oben bildet der Bereich um 412 US-Dollar, der Schlusskurs vom Montag, die nächste Hürde.
Aktienprognose
UnitedHealth Aktienprognose: Welche Spanne sehen Analysten?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de ausdrücklich nicht ab. Die folgenden Werte stammen von Dritten: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 476,16 US-Dollar (StockAnalysis, 13.11.2026) liegt rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Laut StockAnalysis reicht die Spanne der Kursziele (Stand 22.10.2026) von 380 bis 529 US-Dollar. Laut TIKR wurde die Aktie Anfang November mit dem rund 18-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, nahe dem Fünfjahresschnitt von 19.
Welche Richtung sich durchsetzt, dürfte stark von der Politik abhängen: Wie scharf die CRUSH-Regel am Ende ausfällt, ob der neue Kongress Warrens Gesetz aufgreift und was der Ausblick auf 2027 bringt.
FAQ
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie
Warum fällt die UnitedHealth Aktie am 17. November? Die Medicare-Behörde CMS hat am 16. November mit der CRUSH-Regel schärfere Prüfungen für Medicare-Advantage-Abrechnungen vorgeschlagen; zudem fordert Senatorin Warren die Zerschlagung großer Gesundheitskonzerne. Der Gesamtmarkt ist schwach. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Was ist die CRUSH-Regel? Ein Regelvorschlag der CMS gegen Abrechnungsbetrug. Für Medicare Advantage sieht er hochgerechnete RADV-Prüfungen ab dem Abrechnungsjahr 2018 vor; die Behörde erwartet Rückforderungen von rund 9 Mrd. US-Dollar je Jahr. Kommentare sind bis 19. Januar 2027 möglich.
Wie hoch ist das KGV der UnitedHealth Aktie? Auf Basis der Gewinnschätzung 2026 rund 19, auf Basis 2027 rund 17 (eigene Rechnung beim Kurs von 397,65 US-Dollar).
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten? 26 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 476,16 US-Dollar (StockAnalysis, Stand 13.11.2026). Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wann legt UnitedHealth die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 12. Januar 2027 erwartet, einen Ausblick auf 2027 hat der Konzern noch vor Jahresende angekündigt.
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