Während alle Welt auf Chipwerte starrte, erlebte ein Dow-Jones-Schwergewicht seinen eigenen Absturz. Die UnitedHealth-Aktie (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Handelssymbol Xetra: UNH, US-Handelssymbol: UNH, NYSE) fiel von Dienstag bis Donnerstag um rund 20 Prozent: von 412,02 auf 330,48 Dollar. Ausgelöst hat das keine Unternehmensmeldung, sondern ein Papier aus Washington mit einem sprechenden Namen: CRUSH.
UnitedHealth-Aktie: Drei Tage, 20 Prozent Absturz – eine neue Prüfregel aus Washington kostet Milliarden an Börsenwert
Die UnitedHealth-Aktie fällt binnen drei Handelstagen von 412 auf 330 Dollar. Auslöser ist ein Regelvorschlag der US-Gesundheitsbehörde zu Medicare-Prüfungen. Am Freitag folgt eine Hochstufung.
Der Auslöser
Was hinter dem Regelvorschlag CRUSH steckt
Am 16. November legte die US-Gesundheitsbehörde CMS einen Regelvorschlag vor, dessen Abkürzung CRUSH lautet. Er soll die Prüfungen bei privaten Medicare-Plänen verschärfen, um zu hohe Zahlungen des Staates an Versicherer zu erkennen und zurückzuholen. Die Behörde beziffert die Einsparung auf fast 90 Milliarden Dollar über zehn Jahre. UnitedHealth betreibt das größte Geschäft dieser Art in den USA. Dazu kamen politische Forderungen, große Gesundheitskonzerne aufzuspalten, und eine neue Debatte über eine staatliche Einheitsversicherung.
Die Woche
Vom Wochenhoch zum Dreimonatstief
Montag: 412,02 Dollar, plus 1,12 Prozent
Dienstag: 389,68 Dollar, minus 5,42 Prozent
Mittwoch: 349,91 Dollar, minus 10,21 Prozent bei dreifachem Handelsvolumen
Donnerstag: 330,48 Dollar, minus 5,55 Prozent, Tagestief bei 324,67 Dollar
Freitag: Erholung nach einer Hochstufung
Am Freitag legte die UnitedHealth-Aktie je nach Quelle zwischen 2,8 und 4,6 Prozent zu. Auf Wochensicht bleibt ein Verlust von rund 15 bis 17 Prozent.
Die Gegenstimme
TD Cowen stuft hoch – mitten im Absturz
Die Erholung hat einen Namen: TD Cowen hat die UnitedHealth-Aktie am Freitag von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft, das Kursziel von 402 auf 455 Dollar angehoben und sie zu einer der besten Ideen für 2027 erklärt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Politik schlägt Bilanz
Die Woche zeigt, wovon der Kurs eines Krankenversicherers abhängt: von Regeln, die in Washington geschrieben werden. Das Unternehmen selbst hat nichts gemeldet, alle größeren Wettbewerber fielen mit. Für die UnitedHealth-Aktie kommt es jetzt darauf an, wie die endgültige Fassung der Regel aussieht und wie viel davon die Branche in der Anhörung abschwächen kann. Bis dahin bleibt sie eine politische Aktie.
FAQ
Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie
Warum ist die UnitedHealth-Aktie abgestürzt?
Die US-Gesundheitsbehörde CMS will die Prüfungen privater Medicare-Pläne verschärfen. UnitedHealth ist der größte Anbieter in diesem Geschäft.
Wie viel hat die UnitedHealth-Aktie verloren?
Rund 20 Prozent von Montag bis Donnerstag, auf Wochensicht etwa 15 bis 17 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der UnitedHealth-Aktie?
ISIN US91324P1021, WKN 869561. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und an der NYSE UNH.
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