Die Woche zeigt, wovon der Kurs eines Krankenversicherers abhängt: von Regeln, die in Washington geschrieben werden. Das Unternehmen selbst hat nichts gemeldet, alle größeren Wettbewerber fielen mit. Für die UnitedHealth-Aktie kommt es jetzt darauf an, wie die endgültige Fassung der Regel aussieht und wie viel davon die Branche in der Anhörung abschwächen kann. Bis dahin bleibt sie eine politische Aktie.