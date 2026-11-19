Nach etwa minus 5 Prozent am 17. November verlor die UnitedHealth Aktie am 18. November weitere 10,21 Prozent auf 349,91 Dollar. Auslöser ist der CMS-Verordnungsentwurf CRUSH zu Prüfungen im Medicare-Advantage-Geschäft.
UnitedHealth Aktie Prognose: Kurs bricht auf 350 Dollar ein, Analysten-Ziele liegen im Schnitt bei 478 - Wer behält nach der CRUSH-Regel recht?
Die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten liegt bei durchschnittlich 478 Dollar Kursziel, die Aktie schloss nach der CMS-Regel CRUSH bei 349,91 Dollar. Welche Spanne die Häuser nennen, was die Unternehmensprognose 2026 sagt und worauf es jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Inc., Minnetonka (Minnesota)
- Ticker / ISIN
- UNH / US91324P1021
- Index
- Dow Jones Industrial Average
- Q3-Umsatz 2026
- 112,7 Mrd. $
- Medical Care Ratio Q3
- 88,4 %
Stand: 18.11.2026, NYSE-Schlusskurs 18.11.2026
Zwei Tage, rund 14 Prozent Minus
Analysten-Ziele stammen aus der Zeit davor
Der Durchschnitt von rund 478 Dollar und selbst das niedrigste Ziel von 380 Dollar liegen über dem Kurs – doch nach dem Kursrutsch wurden bislang keine neuen Ziele gefunden.
Unternehmensprognose bleibt bestehen
UnitedHealth stellt für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar in Aussicht (Stand 13. Oktober). Der Konsens für 2027 liegt bei rund 23,3 Dollar.
Entscheidend: Umfang der Rückforderungen
CMS beziffert die rückholbaren Zahlungen branchenweit auf rund 9 Milliarden Dollar je Zahlungsjahr. Wie viel davon UnitedHealth trifft, ist offen; Stellungnahmen zum Entwurf sind bis 19. Januar 2027 möglich.
Die UnitedHealth Aktie (ISIN: US91324P1021, FSE: UNH, NYSE: UNH) steht nach dem Doppelschlag der Vorwoche im Zentrum der Anlegerdebatte: Am 18. November schloss der Dow-Jones-Wert an der NYSE bei 349,91 Dollar, ein Minus von 10,21 Prozent. Die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten klingt dagegen weiter zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 478 Dollar. Dieser Beitrag ordnet die Zahlen ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Angaben, Schätzungen und Zielen Dritter.
Was ist passiert?
Warum fällt die UnitedHealth Aktie so stark?
Am 16. November hat die US-Gesundheitsbehörde CMS den Verordnungsentwurf „CRUSH“ vorgelegt. Kernpunkt: Ergebnisse von Prüfungen der Risikoanpassung im Medicare-Advantage-Geschäft sollen von einer Stichprobe auf die gesamte Zahlungsbasis eines Vertrags hochgerechnet werden. Laut Berichten reicht der Rückforderungszeitraum bis zum Zahlungsjahr 2018 zurück, außerdem soll ein bisher genutzter Anpassungsfaktor entfallen. CMS schätzt die rückholbaren Zahlungen branchenweit auf rund 9 Milliarden Dollar je Zahlungsjahr; das Gesamtpaket gegen Betrug und Verschwendung zielt auf Einsparungen von nahezu 90 Milliarden Dollar über zehn Jahre.
Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich um einen Entwurf, nicht um eine endgültige Regel. Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. Wie hoch die konkrete Belastung für UnitedHealth ausfallen könnte, ist nicht beziffert. Mizuho-Analystin Ann Hynes sieht laut Bericht mehr Prüfschärfe als negativ für die Margen der Medicare-Advantage-Anbieter und nennt UnitedHealth und Humana als besonders betroffen. Am 17. November hatte die Aktie bereits rund 5 Prozent verloren (Schlusskurs rechnerisch 389,68 Dollar). Ein aktueller Vorbörsenkurs für heute früh lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor; maßgeblich ist der NYSE-Schluss.
Geschäftsmodell
Was macht UnitedHealth – und warum trifft CRUSH den Konzern?
UnitedHealth Group ist der größte US-Krankenversicherer und betreibt mit Optum zugleich einen großen Gesundheitsdienstleister mit Apothekenmanagement, Arztpraxen und Datenservices. Das Medicare-Advantage-Geschäft, bei dem private Versicherer staatliche Altersversicherte betreuen, steuerte 2025 rund 44 Prozent des Konzernumsatzes bei (tikr). Genau dort setzt CRUSH an. Hinzu kommt, dass die operative Marge bereits 2025 auf 4,8 Prozent gefallen war, nach 8,1 Prozent im Jahr 2024 – der Spielraum für zusätzliche Belastungen gilt daher als geringer.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die UnitedHealth Zahlen und die Unternehmensprognose 2026 aus?
Im dritten Quartal 2026 (Bericht vom 13. Oktober) erzielte UnitedHealth einen Umsatz von 112,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 4,69 Dollar, nach US-GAAP 4,56 Dollar; die Medical Care Ratio, also der Anteil der Leistungsausgaben an den Prämien, lag bei 88,4 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar und ein GAAP-Ergebnis von mindestens 19,50 Dollar in Aussicht. Zum Vergleich: 2025 lag das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 16,35 Dollar (tikr, normalisiert). Eine Anpassung der Prognose nach CRUSH ist bislang nicht gemeldet.
Analysten
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten?
Die Schätzungen der Analysten laufen auf kräftiges Ergebniswachstum hinaus. Der Konsens von StockAnalysis (Stand Oktober) sieht für 2026 einen Umsatz von rund 449 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 20,59 Dollar, für 2027 rund 463,6 Milliarden Dollar und 23,27 Dollar je Aktie. tikr nennt für das normalisierte Ergebnis je Aktie 23,33 Dollar für 2027 und 27,04 Dollar für 2028. Beide Quellen stimmen für 2027 weitgehend überein. Ob diese Schätzungen nach dem CRUSH-Entwurf sinken, ist offen: Die verfügbaren Konsenswerte stammen aus der Zeit davor.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|rund 449 Mrd. $
|rund 463,6 Mrd. $
|–
|Ergebnis je Aktie
|20,59 $
|23,27-23,33 $
|27,04 $ (tikr)
|KGV (erwartet, rechnerisch)
|rund 17
|rund 15
|rund 13
Konsens StockAnalysis (Stand Oktober 2026) bzw. tikr (17.11.2026); KGV rechnerisch aus dem NYSE-Schluss 349,91 $ und dem jeweiligen Konsens-EPS, nicht von einem Datenanbieter übernommen. Werte können sich nach dem Kursrutsch ändern.
Quelle: StockAnalysis, tikr
Auch der Kursziel-Konsens stammt aus der Zeit vor dem Einbruch: StockAnalysis zählte im Oktober 26 Analysten, davon 21 mit Kaufempfehlung, 5 mit Halteempfehlung und keinen mit Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Ziel betrug 478,12 Dollar (Median 495, Spanne 380 bis 529 Dollar). Gemessen am Schlusskurs von 349,91 Dollar ergibt das rechnerisch ein Potenzial von rund 37 Prozent – ein Wert, der vor allem zeigt, wie schnell die Aktie gefallen ist.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der UnitedHealth Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Mizuho (Ann Hynes)
|Buy
|500 $
|16.11.2026
|finchannel.com
|Bernstein
|Buy
|500 $ (zuvor 512 $)
|04.11.2026
|finchannel.com, StockAnalysis
|Morgan Stanley
|Buy
|531 $
|27.10.2026
|finchannel.com
|Wells Fargo
|Buy
|487 $
|27.10.2026
|finchannel.com
|J.P. Morgan
|Buy
|524 $ (zuvor 516 $)
|16.10.2026
|finchannel.com, StockAnalysis
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr; alle Angaben stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch vom 18.11.2026. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Auswahl, keine vollständige Liste.
Quelle: finchannel.com (18.11.2026), StockAnalysis (Stand Oktober 2026)
Die genannten Ziele liegen zwischen 487 und 531 Dollar und damit rechnerisch 39 bis 52 Prozent über dem NYSE-Schluss. Das niedrigste Ziel im Konsens (380 Dollar) liegt noch rund 9 Prozent über dem Kurs. Alle diese Angaben stammen aus der Zeit vor dem 18. November; neue Kursziele nach dem Kursrutsch wurden nicht gefunden. Ob und wie stark die Häuser ihre Ziele anpassen, ist offen.
Bewertung
Ist die UnitedHealth Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsens-Ergebnisses für 2027 liegt das KGV rechnerisch bei rund 15; tikr nannte vor der zweiten Verlustrunde ein erwartetes KGV von etwa 18 bei einem Fünfjahresdurchschnitt von 19. Humana, der zweite im Fokus stehende Medicare-Advantage-Anbieter, wird mit einem erwarteten KGV von rund 27 gehandelt (2026er Prognose mindestens 9,50 Dollar je Aktie), CVS mit rund 11 (tikr, 17. November). Der Vergleich ist wegen unterschiedlicher Ergebnisbasen nur grob. Er zeigt aber, dass UnitedHealth nach dem Rückgang nicht mehr am oberen Ende der Branche bewertet wird – Befürworter führen das als Argument an, Skeptiker verweisen auf die offenen Rückforderungsrisiken.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der UnitedHealth Aktie?
Die Aktie hat innerhalb von zwei Handelstagen rund 14 Prozent verloren, am 18. November bei hohem Handelsvolumen von rund 17,4 Millionen Aktien; nachbörslich lag der Kurs bei 348,72 Dollar. Belegte Werte für die 50- und 200-Tage-Linie, das 52-Wochen-Hoch und -Tief sowie den RSI lagen zum Redaktionsschluss nicht vor; auf konkrete Marken verzichten wir daher an dieser Stelle. Der Kursverlauf der vergangenen Monate ist im Chart zu sehen.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die UnitedHealth Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 349,91 $
|Einordnung
|Bull
|bis 529 $ (Höchstziel)
|rechnerisch rund +51%
|Einzelschätzung, setzt milde Auslegung von CRUSH voraus
|Base
|rund 478 $ (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +37%
|Konsens vor dem Kursrutsch
|Bear
|380 $ (Tiefstziel)
|rechnerisch rund +9%
|selbst das niedrigste Ziel liegt über dem Kurs
Spannen aus Kurszielen Dritter (Stand Oktober 2026, vor dem Kursrutsch); Zuordnung der Szenarien rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand zum NYSE-Schluss 349,91 $, rechnerisch.
Quelle: StockAnalysis (Stand 22.10.2026)
Ausblick
Welche Termine sind für die UnitedHealth Aktie wichtig?
Der wichtigste belegte Termin ist die Frist für Stellungnahmen zum CRUSH-Entwurf am 19. Januar 2027. Bis dahin dürften Kursziel-Anpassungen der Häuser, Aussagen des Managements und weitere Details zur Berechnung der Rückforderungen die Richtung vorgeben. Den Termin für die Zahlen zum vierten Quartal 2026 – üblicherweise Mitte Januar – haben wir nicht bestätigt gefunden; er ist auf der Investor-Relations-Seite von UnitedHealth zu prüfen.
FAQ
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktienprognose
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis (Stand Oktober 2026) empfahlen 21 von 26 Analysten die Aktie zum Kauf, 5 zum Halten und keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel betrug 478,12 Dollar. Diese Werte stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch.
Welches Kursziel hat die UnitedHealth Aktie? Die Ziele reichen von 380 bis 529 Dollar; einzelne Häuser nennen 487 Dollar (Wells Fargo), 500 Dollar (Mizuho, Bernstein), 524 Dollar (J.P. Morgan) oder 531 Dollar (Morgan Stanley). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von UnitedHealth für 2026? Der Konzern erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar und ein GAAP-Ergebnis von mindestens 19,50 Dollar (Stand 13. Oktober 2026).
Was ist die CRUSH-Regel? Ein Verordnungsentwurf der US-Behörde CMS, der Prüfergebnisse zur Risikoanpassung im Medicare-Advantage-Geschäft von Stichproben auf die gesamte Zahlungsbasis hochrechnen soll. Er ist noch nicht in Kraft; Stellungnahmen sind bis 19. Januar 2027 möglich.
Wie entwickelt sich die UnitedHealth Aktie 2026/2027 laut Konsens? Der Konsens erwartet für 2027 ein Ergebnis je Aktie von rund 23,3 Dollar; wie sich die Schätzungen nach CRUSH entwickeln, ist offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Mizuho, Bernstein, Morgan Stanley, Wells Fargo und J.P. Morgan wieder (Stand 16. Oktober bis 16. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Mizuho, Bernstein, Morgan Stanley, Wells Fargo, J.P. Morgan.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
UnitedHealth Group Inc. (UNH): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho, Bernstein, Morgan Stanley, Wells Fargo, J.P. Morgan (Weitergabe). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 09:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 09:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho, Bernstein, Morgan Stanley, Wells Fargo, J.P. Morgan (Weitergabe).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.