Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis (Stand Oktober 2026) empfahlen 21 von 26 Analysten die Aktie zum Kauf, 5 zum Halten und keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel betrug 478,12 Dollar. Diese Werte stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch.

Welches Kursziel hat die UnitedHealth Aktie? Die Ziele reichen von 380 bis 529 Dollar; einzelne Häuser nennen 487 Dollar (Wells Fargo), 500 Dollar (Mizuho, Bernstein), 524 Dollar (J.P. Morgan) oder 531 Dollar (Morgan Stanley). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was sagt die Unternehmensprognose von UnitedHealth für 2026? Der Konzern erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar und ein GAAP-Ergebnis von mindestens 19,50 Dollar (Stand 13. Oktober 2026).

Was ist die CRUSH-Regel? Ein Verordnungsentwurf der US-Behörde CMS, der Prüfergebnisse zur Risikoanpassung im Medicare-Advantage-Geschäft von Stichproben auf die gesamte Zahlungsbasis hochrechnen soll. Er ist noch nicht in Kraft; Stellungnahmen sind bis 19. Januar 2027 möglich.

Wie entwickelt sich die UnitedHealth Aktie 2026/2027 laut Konsens? Der Konsens erwartet für 2027 ein Ergebnis je Aktie von rund 23,3 Dollar; wie sich die Schätzungen nach CRUSH entwickeln, ist offen.