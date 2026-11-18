Die UnitedHealth Aktie (Ticker UNH, NYSE) ist am Dienstag um 5,42 Prozent auf 389,68 Dollar gefallen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde CMS am 16. November einen Vorschlag zur schärferen Prüfung von Medicare-Advantage-Abrechnungen vorgelegt hat. Die UnitedHealth Aktienprognose des Unternehmens ist dagegen zuletzt gestiegen: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2026 mindestens 20,50 Dollar erreichen. Analysten sehen im Schnitt rund 464 Dollar als Kursziel, also gut 19 Prozent über dem Schlusskurs. Wie passen Regulierungsangst und angehobene Prognose zusammen, und was sagt die UnitedHealth Aktie Prognose der Analysten?
UnitedHealth Aktie Prognose: Gewinnziel angehoben, Analysten sehen im Schnitt 464 Dollar – was bedeutet der CMS-Vorstoß für die Erholung?
Die UnitedHealth Aktie verlor am 17. November 5,4 Prozent, nachdem die US-Behörde CMS schärfere Abrechnungsprüfungen bei Medicare Advantage vorgeschlagen hat. Die UnitedHealth Aktienprognose von Unternehmen und Analysten: Gewinnziel, Konsens-Kursziel, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Inc.
- Ticker
- UNH (NYSE)
- Branche
- Krankenversicherung und Gesundheitsdienste
- Dividende
- 2,32 $ je Quartal, Rendite rund 2,3 % (Blockonomi)
- Nächste Dividende
- Record Date 7. Dezember, Zahlung 15. Dezember 2026
- Gewinnziel 2026
- bereinigtes EPS von mindestens 20,50 $
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs 17.11.2026; ein aktueller Kurs vom 18.11. ist nicht belegt
Regulierung drückt den Kurs
CMS schlägt vor, Abrechnungsprüfungen (RADV) hochgerechnet bis zum Zahlungsjahr 2018 durchzuführen. Auch Humana (-5,48 %) und CVS (-3,48 %) gaben nach.
Prognose angehoben
Mindestens 20,50 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie für 2026, nach zuvor 19,50 bis 20,00 Dollar – die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Analysten überwiegend positiv
20 Kaufen, 8 Halten; Durchschnittsziel rund 464 Dollar (Blockonomi) bzw. 470 Dollar (TradingKey).
Entscheidung nicht vor 2027
Die Kommentierungsfrist endet am 19. Januar 2027; der Vorschlag ist noch keine endgültige Regel.
Der Auslöser
Was ist bei der UnitedHealth Aktie passiert?
Nicht die Zahlen, sondern die Politik hat die Aktie belastet: Ein Vorschlag der Behörde CMS trifft das Kerngeschäft Medicare Advantage.
Laut TradingKey hat CMS am 16. November den Regelvorschlag „CRUSH“ vorgelegt. Er sieht vor, extrapolierte RADV-Prüfungen rückwirkend bis zum Zahlungsjahr 2018 anzuwenden und den Fee-for-Service-Anpassungsfaktor zu streichen; die Einsparung wird mit rund 90 Milliarden Dollar über zehn Jahre beziffert. Eine frühere Prüfregel aus dem Jahr 2023 war im September 2025 gerichtlich aufgehoben worden und ist im Berufungsverfahren. Die Aktie fiel am Dienstag von 412,02 auf 389,68 Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 8 Millionen Aktien (Durchschnitt 5,2 Millionen). Vorbörslich am Mittwoch standen 387,91 Dollar. Für 2027 stellt UnitedHealth zudem Medicare-Advantage-Pläne mit rund 390.000 Mitgliedern ein.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient UnitedHealth sein Geld?
UnitedHealth ist der größte private Krankenversicherer der USA und betreibt über die Sparte Optum zugleich Gesundheitsdienste, Arzneimittelverwaltung und Datenanalyse. Medicare Advantage, die private Variante der staatlichen Seniorenversicherung, ist ein zentraler Ergebnisträger – weshalb jede Änderung der Abrechnungsregeln für die Aktie so gewichtig ist.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt UnitedHealth für 2026 ab?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr / Konsens
|Ziel
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|4,69 $
|Vorjahr 2,92 $; Konsens 4,14 $
|2026: mind. 20,50 $ (zuvor 19,50–20,00 $)
|Umsatz
|112,72 Mrd. $
|Konsens 111,31 Mrd. $
|–
|Operative Marge UnitedHealthcare
|3,3 %
|Vorjahr 2,1 %
|–
|Mittelfristiges Gewinnwachstum
|–
|–
|13–16 % pro Jahr (EPS)
Zahlen laut TradingKey und Blockonomi (17./18.11.2026); Q3-Zahlen am 13.10.2026 veröffentlicht. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: TradingKey (18.11.2026), Blockonomi (17.11.2026)
Auf Basis des Gewinnziels von mindestens 20,50 Dollar ergibt sich beim Schlusskurs rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 19 (eigene Rechnung, ähnlich in TradingKey). Konsensschätzungen für 2027, ein Branchenvergleich mit Humana, CVS oder Elevance sowie die Verschuldung konnten aus den geprüften Quellen nicht belegt werden. Die Dividende beträgt 2,32 Dollar je Quartal (Rendite rund 2,3 Prozent), die nächste Zahlung erfolgt am 15. Dezember bei Stichtag 7. Dezember.
Die Analysten
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten?
Laut Blockonomi (17. November) stehen 20 Kaufen-Einstufungen 8 Halten-Einstufungen gegenüber, das Durchschnittsziel liegt bei 463,93 Dollar. TradingKey beziffert den Durchschnitt auf rund 469,77 Dollar, etwa 21 Prozent über dem Schlusskurs. Die Zahl der Verkaufen-Einstufungen sowie die höchsten und niedrigsten Ziele sind nicht belegt. Namentlich genannt werden Wells Fargo und J.P. Morgan.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (Blockonomi)
|20 Kaufen / 8 Halten
|463,93 $
|rund +19 %
|17.11.2026
|Konsens (TradingKey)
|–
|rund 469,77 $
|rund +21 %
|18.11.2026
|Wells Fargo
|Overweight, bestätigt
|487 $ (zuvor 526 $)
|rund +25 %
|27.10.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|524 $ (zuvor 516 $)
|rund +34 %
|16.10.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 389,68 $ (Schluss 17.11.2026).
Quelle: Blockonomi (17.11.2026), TradingKey (18.11.2026)
Auffällig: Die jüngsten namentlichen Änderungen liegen vor dem CMS-Vorschlag. Wells Fargo kappte das Ziel am 27. Oktober von 526 auf 487 Dollar, J.P. Morgan hob es am 16. Oktober von 516 auf 524 Dollar an. Ob und wie Häuser ihre Einschätzung nach dem Regelvorschlag anpassen, ist bislang nicht belegt.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die UnitedHealth Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|Unterstützung
|385,23 $ / 373,77 $ / 362,74 $
|362,74 $ = Tief im Oktober
|Widerstand
|397,61 $ / 399,37 $ / 410,51 $
|410,51 $ = 50-%-Fibonacci-Marke
|50-Tage-Linie
|391,36 $
|Tagestief lag knapp darunter
|RSI (4 Stunden)
|rund 38
|neutral bis schwach
Werte aus 4-Stunden-Chart laut TradingKey (18.11.2026) und 50-Tage-Linie laut Blockonomi (17.11.2026); keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: TradingKey, Blockonomi
TradingKey sieht ein positives Signal bei einem 4-Stunden-Schlusskurs über 399,37 Dollar und ein negatives unter 385,23 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 461,62 Dollar; die Aktie notiert rund 16 Prozent darunter. Das 12-Monats-Tief wird mit rund 256 Dollar angegeben (Blockonomi).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der UnitedHealth Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|J.P. Morgan: 524 $ (Overweight)
|Gewinnziel dreimal angehoben, Marge im Q3 gestiegen, Regelvorschlag noch nicht endgültig
|Base-Case
|Konsens rund 464–470 $
|Gewinnziel von mindestens 20,50 $ erreicht, Vorschlag wird abgemildert
|Bear-Case
|Unterstützung 385,23 / 373,77 / 362,74 $ als technische Marken
|Rückwirkende Prüfungen bis 2018, Aufschlag bei Medicare Advantage entfällt, Rechtsstreit
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zahlen sind Zielmarken bzw. Einordnungen Dritter.
Quelle: TradingKey, Blockonomi
Termine
Was Anleger bei der UnitedHealth Aktie jetzt beobachten sollten
Laufend: Reaktion der Analysten und des Unternehmens auf den CMS-Vorschlag
7. Dezember 2026: Stichtag der Quartalsdividende (2,32 $), Zahlung am 15. Dezember
19. Januar 2027: Ende der Kommentierungsfrist zum CMS-Vorschlag
Nächste Quartalszahlen: Termin nicht belegt
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie Prognose
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose des Unternehmens?
UnitedHealth erwartet 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 20,50 Dollar (zuvor 19,50 bis 20,00 Dollar) und mittelfristig 13 bis 16 Prozent EPS-Wachstum pro Jahr.
Welches Kursziel nennen Analysten für die UnitedHealth Aktie?
Das Durchschnittsziel liegt laut Blockonomi bei 463,93 Dollar, laut TradingKey bei rund 469,77 Dollar. Wells Fargo nannte zuletzt 487 Dollar, J.P. Morgan 524 Dollar.
Warum ist die UnitedHealth Aktie am 17. November gefallen?
Auslöser war der CMS-Vorschlag „CRUSH“ zur rückwirkenden Abrechnungsprüfung bei Medicare Advantage. Humana und CVS fielen ebenfalls.
Wie viel Dividende zahlt UnitedHealth?
2,32 Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 2,3 Prozent; Stichtag 7. Dezember, Zahlung 15. Dezember 2026.
Was bedeutet das für die UnitedHealth Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind die endgültige Ausgestaltung der CMS-Regel und die Frage, ob UnitedHealth das angehobene Gewinnziel erreicht.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Wells Fargo (Overweight, 487 Dollar, 27.10.2026) und J.P. Morgan (Overweight, 524 Dollar, 16.10.2026) werden als Information Dritter weitergegeben (Quelle: Blockonomi, 17.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Wells Fargo, J.P. Morgan. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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