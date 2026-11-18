Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose des Unternehmens?

UnitedHealth erwartet 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 20,50 Dollar (zuvor 19,50 bis 20,00 Dollar) und mittelfristig 13 bis 16 Prozent EPS-Wachstum pro Jahr.

Welches Kursziel nennen Analysten für die UnitedHealth Aktie?

Das Durchschnittsziel liegt laut Blockonomi bei 463,93 Dollar, laut TradingKey bei rund 469,77 Dollar. Wells Fargo nannte zuletzt 487 Dollar, J.P. Morgan 524 Dollar.

Warum ist die UnitedHealth Aktie am 17. November gefallen?

Auslöser war der CMS-Vorschlag „CRUSH“ zur rückwirkenden Abrechnungsprüfung bei Medicare Advantage. Humana und CVS fielen ebenfalls.

Wie viel Dividende zahlt UnitedHealth?

2,32 Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 2,3 Prozent; Stichtag 7. Dezember, Zahlung 15. Dezember 2026.

Was bedeutet das für die UnitedHealth Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind die endgültige Ausgestaltung der CMS-Regel und die Frage, ob UnitedHealth das angehobene Gewinnziel erreicht.