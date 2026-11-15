Vor anderthalb Jahren war UnitedHealth der große Pechvogel des Dow Jones. Jetzt arbeitet sich der Gesundheitsriese Schritt für Schritt zurück. Die UnitedHealth-Aktie gewann in der abgelaufenen Woche 3,38 Prozent und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Mit 407,46 Dollar schloss sie am Freitag auf dem höchsten Stand seit Wochen – und klar über der psychologisch wichtigen Marke von 400 Dollar. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar fehlen noch knapp 13 Prozent. Unsere UnitedHealth-Aktie Prognose zeigt, ob das Comeback weitergeht.
UnitedHealth Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner im Comeback-Modus – nimmt die Aktie jetzt Kurs auf das 459-Dollar-Hoch?
Die UnitedHealth-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 3,38 Prozent, ein erweitertes Rückkaufprogramm, ein neues Mitglied im Verwaltungsrat und frische Kaufempfehlungen. Der größte private Krankenversicherer der USA setzt seine Erholung fort. Unsere UnitedHealth-Aktie Prognose zeigt, was die UnitedHealth Chartanalyse über der 400-Dollar-Marke signalisiert, wie tragfähig der Turnaround fundamental ist – und welche Risiken die Rückkehr zu alter Stärke bremsen können.
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Inc.
- Ticker
- UNH (NYSE)
- Kurs
- 407,46 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 397,62 bis 407,46 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 7,86 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 22,54 Prozent
- Performance 5 Jahre
- minus 11,23 Prozent
- KGV 2026 (Prognose) / Dividendenrendite
- rund 20 / rund 2,2 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Rückkauf, Verwaltungsrat, Kaufempfehlung: die Woche der UnitedHealth-Aktie
Die UnitedHealth-Aktie stieg an vier von fünf Handelstagen – mit einem kräftigen Schub ausgerechnet am Tag des Inflationsschocks.
Montag – solider Start. Mit der breiten Markterholung legte die Aktie um 0,88 Prozent auf 397,62 Dollar zu.
Dienstag – der Sprung über 400. Während heiße Verbraucherpreise den Dow ins Minus drückten, war UnitedHealth mit einem Plus von 1,89 Prozent auf 405,12 Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Gleich mehrere Faktoren stützten: Evercore ISI bekräftigte die Kaufempfehlung, der Konzern hatte am Vortag Madeline Bell als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat berufen, und im Quartalsbericht teilte UnitedHealth mit, dass das Rückkaufprogramm um bis zu 50 Millionen weitere Aktien ausgeweitet wurde. Als defensiver Wert profitierte die Aktie zudem von der Flucht aus Technologietiteln.
Mittwoch bis Freitag – Festigung über 400. Nach einem leichten Rücksetzer auf 402,94 Dollar am Mittwoch, als Anleger in Technologiewerte umschichteten, stieg die Aktie am Donnerstag auf 405,13 Dollar und am Freitag um 0,58 Prozent auf 407,46 Dollar.
Unsere Ergebnisse spiegeln die Disziplin und Umsetzungsstärke wider, die unsere Teams in jeden Teil unseres Geschäfts einbringen.
Kurzfristige Prognose
UnitedHealth Chartanalyse: die 400 als neues Fundament
Die UnitedHealth Chartanalyse zeigt eine Aktie, die ihre Erholung seit den Quartalszahlen geordnet fortsetzt.
Vor den Quartalszahlen am 13. Oktober hatte die Aktie bei 378,52 Dollar geschlossen. Seitdem steigt sie in einem geordneten Trend mit höheren Tiefs. In dieser Woche überwand sie die Marke von 400 Dollar und hielt sie an vier Handelstagen in Folge – die Zone um 400 bis 403 Dollar ist nun die erste Unterstützung. Darunter folgen das Vorwochenniveau um 394 Dollar und das Niveau vor den Zahlen um 380 Dollar. Nach oben gibt es bis zur runden Marke von 450 Dollar und dem 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar nur wenige Hürden. Kurzfristig dürfte die Aktie davon profitieren, wenn Anleger an nervösen Tagen weiterhin defensive Werte suchen.
Szenario 1: Das Comeback beschleunigt sich
Stützen Rückkäufe und weitere Analystenempfehlungen die Aktie, könnte sie über 410 Dollar zulegen. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 450 bis 459 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Erholung in kleinen Schritten
Bis zum Ausblick auf 2027 im Januar könnte die Aktie zwischen 395 und 430 Dollar pendeln, ohne den Aufwärtstrend zu verlassen.
Szenario 3: Rückfall unter 400 Dollar
Neue politische Eingriffe oder Signale steigender Behandlungskosten könnten die Aktie unter 394 Dollar drücken. Dann rückt das Niveau vor den Zahlen um 380 Dollar wieder in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Die Sanierung greift: das fundamentale Bild der UnitedHealth-Aktie
Für die mittel- bis langfristige UnitedHealth Aktienprognose zählt vor allem, ob die Kosten dauerhaft im Griff bleiben.
Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,92 auf 4,69 Dollar und übertraf die Erwartungen von 4,15 Dollar deutlich. Der Schlüssel: Die Leistungsquote, also der Anteil der Beiträge, der für Behandlungen ausgegeben wird, sank von 89,9 auf 88,4 Prozent. Der Gesundheitsdienstleister Optum verdiente wieder deutlich mehr, die operative Marge stieg von 0,2 auf 3,2 Prozent. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob UnitedHealth die Prognose an: auf einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 Dollar je Aktie für 2026. Der Konzern wird dabei bewusst kleiner und trennt sich von unrentablen Verträgen, etwa Medicare-Advantage-Plänen für rund 390.000 Mitglieder. Mit einem KGV von rund 20 auf Basis der Prognose ist die Aktie weit entfernt von alten Höhen – auf ihrem Höhepunkt 2024 kostete sie fast 630 Dollar.
Aktionäre im Fokus
In den ersten neun Monaten zahlte UnitedHealth 6,2 Milliarden Dollar Dividende und kaufte für 5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. Das erweiterte Rückkaufprogramm stützt zusätzlich.
Ausblick 2027 als Prüfstein
Das Management bezeichnet die Prognose für 2026 als solide Basis für weiteres Wachstum. Konkrete Ziele für 2027 folgen im Januar.
Sondereffekte im Blick
Ein Teil der Verbesserung stammt aus der Auflösung von Rückstellungen über 610 Millionen Dollar.
UnitedHealth-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 407,46 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, TIKR, Stockhub, techflowpost, Beinsure; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Bernstein
|512
|Goldman Sachs
|506
|RBC Capital
|498
|Durchschnitt (26 Analysten)
|481
|Jefferies
|453
|Baird
|427
|Schlusskurs 13. November
|407,46
Die Analysten trauen UnitedHealth die Rückkehr zu alter Stärke mehrheitlich zu. Das durchschnittliche Kursziel von 26 Experten liegt laut S&P Global bei rund 481 Dollar. Bernstein nennt 512 Dollar, Goldman Sachs 506 Dollar, RBC Capital 498 Dollar. Selbst die vorsichtigen Häuser Jefferies (453 Dollar) und Baird (427 Dollar) liegen über dem aktuellen Kurs. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige UnitedHealth Aktienprognose heißt das: Die moderate Bewertung lässt Raum für weitere Erholung, wenn die Leistungsquote stabil bleibt. Das Vertrauen muss sich der Konzern aber Quartal für Quartal zurückverdienen.
Die UnitedHealth-Aktie auf einen Blick
UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Symbol: UNH) – 407,46 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,38 Prozent, Platz 9 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 400 bis 403, 394 und 380 Dollar, Widerstand 450 und 458,79 Dollar
Q3 2026: bereinigter Gewinn je Aktie 4,69 Dollar, Leistungsquote 88,4 Prozent
Prognose 2026: bereinigter Gewinn je Aktie mindestens 20,50 Dollar
Analystenziele: 427 Dollar (Baird) bis 512 Dollar (Bernstein), Durchschnitt rund 481 Dollar
Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie Prognose
Warum ist UnitedHealth Dow Jones Gewinner der Woche?
Ein erweitertes Rückkaufprogramm, eine bestätigte Kaufempfehlung von Evercore ISI und die Suche nach defensiven Werten trieben die Aktie um 3,38 Prozent auf 407,46 Dollar.
Wie lautet die kurzfristige UnitedHealth Aktienprognose?
Solange die Zone um 400 Dollar hält, bleibt der Erholungstrend intakt. Das nächste große Ziel im Chart ist das 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar.
Was sagt die UnitedHealth Chartanalyse?
Die Aktie steigt seit den Quartalszahlen in einem Trend mit höheren Tiefs und hat die 400-Dollar-Marke überwunden.
Wie hoch ist die Dividende?
Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kurs bei rund 2,2 Prozent.
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