Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
UNHaktienbullishPharma & GesundheitUnitedHealth Aktie PrognoseUnitedHealth-Aktie PrognoseUnitedHealth-AktieUnitedHealth AktienprognoseUnitedHealth ChartanalyseUnitedHealth KurszielDow Jones GewinnerDow Jones Gewinner der WocheAktienrückkaufOptumKrankenversicherungTurnaroundDow Jones

UnitedHealth Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner im Comeback-Modus – nimmt die Aktie jetzt Kurs auf das 459-Dollar-Hoch?

aktiencheck.de Redaktion8 Min.

Die UnitedHealth-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 3,38 Prozent, ein erweitertes Rückkaufprogramm, ein neues Mitglied im Verwaltungsrat und frische Kaufempfehlungen. Der größte private Krankenversicherer der USA setzt seine Erholung fort. Unsere UnitedHealth-Aktie Prognose zeigt, was die UnitedHealth Chartanalyse über der 400-Dollar-Marke signalisiert, wie tragfähig der Turnaround fundamental ist – und welche Risiken die Rückkehr zu alter Stärke bremsen können.

Goldenes Schild mit Kreuz und weiße Herzschlaglinie auf Navy-Hintergrund, aktiencheck-Logo und Überschrift der UnitedHealth Aktie Prognose
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Vor anderthalb Jahren war UnitedHealth der große Pechvogel des Dow Jones. Jetzt arbeitet sich der Gesundheitsriese Schritt für Schritt zurück. Die UnitedHealth-Aktie gewann in der abgelaufenen Woche 3,38 Prozent und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Mit 407,46 Dollar schloss sie am Freitag auf dem höchsten Stand seit Wochen – und klar über der psychologisch wichtigen Marke von 400 Dollar. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar fehlen noch knapp 13 Prozent. Unsere UnitedHealth-Aktie Prognose zeigt, ob das Comeback weitergeht.

Wochenplus, Platz 9 der Dow Jones Gewinner
+3,38 %
zusätzliche Aktien im Rückkaufprogramm
+50 Mio.
angehobene Gewinnprognose je Aktie für 2026
≥ 20,50 $
52-Wochen-Hoch, das nächste große Ziel im Chart
458,79 $
Quelle: Kursliste Redaktion, NYSE-Schluss 13. November 2026; UnitedHealth Group, Mitteilung vom 13. Oktober 2026 und Quartalsbericht

Steckbrief

Unternehmen
UnitedHealth Group Inc.
Ticker
UNH (NYSE)
Kurs
407,46 Dollar
Wochenspanne (Schluss)
397,62 bis 407,46 Dollar
Performance 1 Monat
plus 7,86 Prozent
Performance 1 Jahr
plus 22,54 Prozent
Performance 5 Jahre
minus 11,23 Prozent
KGV 2026 (Prognose) / Dividendenrendite
rund 20 / rund 2,2 Prozent

Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung

Die Woche

Rückkauf, Verwaltungsrat, Kaufempfehlung: die Woche der UnitedHealth-Aktie

Die UnitedHealth-Aktie stieg an vier von fünf Handelstagen – mit einem kräftigen Schub ausgerechnet am Tag des Inflationsschocks.

Montag – solider Start. Mit der breiten Markterholung legte die Aktie um 0,88 Prozent auf 397,62 Dollar zu.

Dienstag – der Sprung über 400. Während heiße Verbraucherpreise den Dow ins Minus drückten, war UnitedHealth mit einem Plus von 1,89 Prozent auf 405,12 Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Gleich mehrere Faktoren stützten: Evercore ISI bekräftigte die Kaufempfehlung, der Konzern hatte am Vortag Madeline Bell als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat berufen, und im Quartalsbericht teilte UnitedHealth mit, dass das Rückkaufprogramm um bis zu 50 Millionen weitere Aktien ausgeweitet wurde. Als defensiver Wert profitierte die Aktie zudem von der Flucht aus Technologietiteln.

Mittwoch bis Freitag – Festigung über 400. Nach einem leichten Rücksetzer auf 402,94 Dollar am Mittwoch, als Anleger in Technologiewerte umschichteten, stieg die Aktie am Donnerstag auf 405,13 Dollar und am Freitag um 0,58 Prozent auf 407,46 Dollar.

Unsere Ergebnisse spiegeln die Disziplin und Umsetzungsstärke wider, die unsere Teams in jeden Teil unseres Geschäfts einbringen.

Stephen Hemsley, Vorstandschef von UnitedHealth, Mitteilung vom 13. Oktober 2026; Übersetzung der Redaktion

Kurzfristige Prognose

UnitedHealth Chartanalyse: die 400 als neues Fundament

Die UnitedHealth Chartanalyse zeigt eine Aktie, die ihre Erholung seit den Quartalszahlen geordnet fortsetzt.

Vor den Quartalszahlen am 13. Oktober hatte die Aktie bei 378,52 Dollar geschlossen. Seitdem steigt sie in einem geordneten Trend mit höheren Tiefs. In dieser Woche überwand sie die Marke von 400 Dollar und hielt sie an vier Handelstagen in Folge – die Zone um 400 bis 403 Dollar ist nun die erste Unterstützung. Darunter folgen das Vorwochenniveau um 394 Dollar und das Niveau vor den Zahlen um 380 Dollar. Nach oben gibt es bis zur runden Marke von 450 Dollar und dem 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar nur wenige Hürden. Kurzfristig dürfte die Aktie davon profitieren, wenn Anleger an nervösen Tagen weiterhin defensive Werte suchen.

  1. Szenario 1: Das Comeback beschleunigt sich

    Stützen Rückkäufe und weitere Analystenempfehlungen die Aktie, könnte sie über 410 Dollar zulegen. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 450 bis 459 Dollar in den Blick.

  2. Szenario 2: Erholung in kleinen Schritten

    Bis zum Ausblick auf 2027 im Januar könnte die Aktie zwischen 395 und 430 Dollar pendeln, ohne den Aufwärtstrend zu verlassen.

  3. Szenario 3: Rückfall unter 400 Dollar

    Neue politische Eingriffe oder Signale steigender Behandlungskosten könnten die Aktie unter 394 Dollar drücken. Dann rückt das Niveau vor den Zahlen um 380 Dollar wieder in den Blick.

Mittel- bis langfristige Prognose

Die Sanierung greift: das fundamentale Bild der UnitedHealth-Aktie

Für die mittel- bis langfristige UnitedHealth Aktienprognose zählt vor allem, ob die Kosten dauerhaft im Griff bleiben.

Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,92 auf 4,69 Dollar und übertraf die Erwartungen von 4,15 Dollar deutlich. Der Schlüssel: Die Leistungsquote, also der Anteil der Beiträge, der für Behandlungen ausgegeben wird, sank von 89,9 auf 88,4 Prozent. Der Gesundheitsdienstleister Optum verdiente wieder deutlich mehr, die operative Marge stieg von 0,2 auf 3,2 Prozent. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob UnitedHealth die Prognose an: auf einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 Dollar je Aktie für 2026. Der Konzern wird dabei bewusst kleiner und trennt sich von unrentablen Verträgen, etwa Medicare-Advantage-Plänen für rund 390.000 Mitglieder. Mit einem KGV von rund 20 auf Basis der Prognose ist die Aktie weit entfernt von alten Höhen – auf ihrem Höhepunkt 2024 kostete sie fast 630 Dollar.

  • Aktionäre im Fokus

    In den ersten neun Monaten zahlte UnitedHealth 6,2 Milliarden Dollar Dividende und kaufte für 5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. Das erweiterte Rückkaufprogramm stützt zusätzlich.

  • Ausblick 2027 als Prüfstein

    Das Management bezeichnet die Prognose für 2026 als solide Basis für weiteres Wachstum. Konkrete Ziele für 2027 folgen im Januar.

  • Sondereffekte im Blick

    Ein Teil der Verbesserung stammt aus der Auflösung von Rückstellungen über 610 Millionen Dollar.

UnitedHealth-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten

Dollar

Schlusskurs 13. November 2026: 407,46 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: Benzinga, TIKR, Stockhub, techflowpost, Beinsure; Stand Oktober 2026

Daten als Tabelle
AnalystKursziel
Bernstein512
Goldman Sachs506
RBC Capital498
Durchschnitt (26 Analysten)481
Jefferies453
Baird427
Schlusskurs 13. November407,46

Die Analysten trauen UnitedHealth die Rückkehr zu alter Stärke mehrheitlich zu. Das durchschnittliche Kursziel von 26 Experten liegt laut S&P Global bei rund 481 Dollar. Bernstein nennt 512 Dollar, Goldman Sachs 506 Dollar, RBC Capital 498 Dollar. Selbst die vorsichtigen Häuser Jefferies (453 Dollar) und Baird (427 Dollar) liegen über dem aktuellen Kurs. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige UnitedHealth Aktienprognose heißt das: Die moderate Bewertung lässt Raum für weitere Erholung, wenn die Leistungsquote stabil bleibt. Das Vertrauen muss sich der Konzern aber Quartal für Quartal zurückverdienen.

Die UnitedHealth-Aktie auf einen Blick

UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Symbol: UNH) – 407,46 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)

  • Wochenplus: 3,38 Prozent, Platz 9 der Dow Jones Gewinner

  • Chartmarken: Unterstützung 400 bis 403, 394 und 380 Dollar, Widerstand 450 und 458,79 Dollar

  • Q3 2026: bereinigter Gewinn je Aktie 4,69 Dollar, Leistungsquote 88,4 Prozent

  • Prognose 2026: bereinigter Gewinn je Aktie mindestens 20,50 Dollar

  • Analystenziele: 427 Dollar (Baird) bis 512 Dollar (Bernstein), Durchschnitt rund 481 Dollar

Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie Prognose

Warum ist UnitedHealth Dow Jones Gewinner der Woche?
Ein erweitertes Rückkaufprogramm, eine bestätigte Kaufempfehlung von Evercore ISI und die Suche nach defensiven Werten trieben die Aktie um 3,38 Prozent auf 407,46 Dollar.

Wie lautet die kurzfristige UnitedHealth Aktienprognose?
Solange die Zone um 400 Dollar hält, bleibt der Erholungstrend intakt. Das nächste große Ziel im Chart ist das 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar.

Was sagt die UnitedHealth Chartanalyse?
Die Aktie steigt seit den Quartalszahlen in einem Trend mit höheren Tiefs und hat die 400-Dollar-Marke überwunden.

Wie hoch ist die Dividende?
Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kurs bei rund 2,2 Prozent.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.