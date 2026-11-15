UnitedHealth Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner im Comeback-Modus – nimmt die Aktie jetzt Kurs auf das 459-Dollar-Hoch?

Montag – solider Start. Mit der breiten Markterholung legte die Aktie um 0,88 Prozent auf 397,62 Dollar zu.

Dienstag – der Sprung über 400. Während heiße Verbraucherpreise den Dow ins Minus drückten, war UnitedHealth mit einem Plus von 1,89 Prozent auf 405,12 Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Gleich mehrere Faktoren stützten: Evercore ISI bekräftigte die Kaufempfehlung, der Konzern hatte am Vortag Madeline Bell als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat berufen, und im Quartalsbericht teilte UnitedHealth mit, dass das Rückkaufprogramm um bis zu 50 Millionen weitere Aktien ausgeweitet wurde. Als defensiver Wert profitierte die Aktie zudem von der Flucht aus Technologietiteln.

Mittwoch bis Freitag – Festigung über 400. Nach einem leichten Rücksetzer auf 402,94 Dollar am Mittwoch, als Anleger in Technologiewerte umschichteten, stieg die Aktie am Donnerstag auf 405,13 Dollar und am Freitag um 0,58 Prozent auf 407,46 Dollar.