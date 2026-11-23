UnitedHealth Aktie: Gestern Halteposition, jetzt Top-Tipp für 2027!

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:26 3 Min.

TD Cowen kürt UnitedHealth zum Favoriten für 2027 und sieht vom vorbörslichen Kurs aus rund 37% Potenzial.

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Die UnitedHealth-Aktie (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker: UNH) hat am Freitag, dem 20. November 2026, um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 339,85 USD geschlossen – ein Plus von 9,37 USD oder 2,84%. Am Montagmorgen gab sie den Freitagsgewinn vorbörslich fast vollständig wieder ab: Um 05:19 Uhr US-Ostküstenzeit lag der Kurs bei 331,40 USD, ein Minus von 8,45 USD oder 2,49% gegenüber dem Freitagsschluss. Analyst Ryan Langston traut dem US-Gesundheitskonzern deutlich mehr zu. In der UnitedHealth-Aktienanalyse von TD Cowen vom 20. November hebt er das Kursziel von 402 auf 455 USD an, stuft die Aktie von "hold" auf "buy" hoch und erklärt sie zu seinem Favoriten für 2027. Warum TD Cowen von "hold" auf "buy" wechselt "Wir stufen UnitedHealth auf Kaufen hoch und machen die Aktie zu unserer besten Anlageidee für 2027", schreibt Ryan Langston in deutscher Übersetzung. Den Ausschlag gibt seine Einschätzung, wie schnell der Gewinn je Aktie wieder wachsen kann. TD Cowen sehe einen "glaubwürdigen Weg" zu jährlichen Zuwächsen im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich bis mindestens 2028. Was das in Dollar bedeutet, zeigen die Schätzungen der Bank. Für 2026 rechnet TD Cowen mit einem bereinigten Gewinn von 20,60 USD je Aktie, für 2027 mit 23,57 USD und für 2028 mit 27,61 USD. Das entspräche zunächst einem Plus von rund 14,4%, im Folgejahr wären es gut 17,1%. Ryan Langston setzt mit seinem Rating "buy" also auf eine Erholung, die im zweiten Jahr noch an Tempo gewinnen soll. Woher das Gewinnwachstum kommen soll Drei Entwicklungen tragen die UnitedHealth-Aktienanalyse. Erstens setzt TD Cowen auf die Ausgestaltung der Versicherungsleistungen bei Medicare Advantage. Welche Leistungen UnitedHealth seinen Versicherten zusagt, beeinflusst, welche Kosten der Konzern aus den vereinnahmten Beiträgen decken muss. Zweitens erwartet Ryan Langston eine Erholung bei Optum Health, dem Geschäft mit der medizinischen Versorgung. Drittens rechnet er mit Verbesserungen im kommerziellen Versicherungsgeschäft. Daran lässt sich die Kaufthese in den kommenden Quartalen messen. Stabilisieren sich die Erträge bei Medicare Advantage und erholt sich zugleich Optum Health, käme der Gewinnanstieg aus mehreren Teilen des Konzerns. Bleibt die Erholung bei Optum Health hinter den Erwartungen zurück, müssten die übrigen Geschäfte entsprechend mehr zum Ergebnis beitragen, damit UnitedHealth die Schätzungen von TD Cowen erreicht. Kursziel 455 USD – was nach dem vorbörslichen Rückgang drin wäre TD Cowen hebt den Zielkurs um 53 USD oder rund 13,2% an. Vom Freitagsschluss bei 339,85 USD aus entspricht das neue Kursziel 455 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 33,9%. Beim vorbörslichen Montagskurs von 331,40 USD beträgt der Abstand sogar 123,60 USD oder rund 37,3%. Das größere Potenzial erklärt sich allein durch den niedrigeren Einstiegskurs. Die Gewinnannahmen hinter dem Rating "buy" sind dieselben wie am Freitag. Teilen Sie diese Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Für eine zweite Meinung braucht man im Gesundheitswesen manchmal einen Termin – im Gruppenchat dauert es erfahrungsgemäß zwölf Sekunden. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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