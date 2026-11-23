Ganz allein stehen die Pessimisten nicht. Am Freitag stufte TD Cowen die UnitedHealth Aktie von Halten auf Kaufen hoch, hob das Kursziel von 402 auf 455 Dollar an und erklärte sie zur besten Idee für 2027. Das Ziel liegt rund 39 Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Die Analysten setzen auf eine Erholung der Margen bei Optum Health. Operativ lief das dritte Quartal ordentlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,69 Dollar deutlich über den Erwartungen, der Umsatz bei 112,7 Milliarden Dollar, und die Quote der medizinischen Kosten sank auf 88,4 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.