Während die Futures auf den Dow Jones nach der schwächsten Woche seit 2020 um fast 2 Prozent steigen, geht es für die UnitedHealth Aktie weiter abwärts. Vorbörslich fällt das Papier um 12,44 Dollar oder 3,66 Prozent auf 327,41 Dollar und ist damit der schwächste Wert im Dow Jones. Am Freitag hatte die UnitedHealth Aktie noch bei 339,85 Dollar geschlossen. Die Erholung vom Freitag ist damit fast vollständig verpufft.
UnitedHealth Aktie: Der große Verlierer der Comeback-Rally – Washington wird zum Kursrisiko
Die Wall Street feiert, die UnitedHealth Aktie fällt. Vorbörslich verliert der größte US-Krankenversicherer 3,66 Prozent und ist das Schlusslicht im Dow Jones. Ein neuer Prüfplan der Medicare-Behörde, eine Klage gegen die Regierung und Forderungen nach einer Zerschlagung setzen der Aktie zu. Warum Anleger nervös bleiben und was für eine Gegenbewegung spricht.
Die Woche des Absturzes
Fünf Tage, ein Fünftel weniger
Was sich gerade bei der UnitedHealth Aktie abspielt, ist für einen Dow-Wert ungewöhnlich heftig. Am Montag der Vorwoche notierte sie noch über 410 Dollar. Am Dienstag folgte ein Minus von 5,4 Prozent, am Mittwoch ein Einbruch um 10,2 Prozent auf 349,91 Dollar – bei rund dreimal so hohem Volumen wie üblich. Am Donnerstag fiel die Aktie zeitweise auf 324,67 Dollar, den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Unter dem Strich verlor die UnitedHealth Aktie in der Woche 16,6 Prozent. Gemessen am Schlusskurs vom 16. November liegt sie vorbörslich nun rund 20,5 Prozent tiefer (eigene Rechnung).
Auslöser Nummer eins
Der CRUSH-Plan der Medicare-Behörde
Den Stein ins Rollen brachte die US-Gesundheitsbehörde CMS. Sie legte mit dem sogenannten CRUSH-Vorschlag ein umfassendes Regelwerk gegen Betrug und Überzahlungen vor, unter anderem in Medicare Advantage, also den privat verwalteten Seniorenversicherungen. Die Behörde will damit nach eigenen Angaben fast 90 Milliarden Dollar für die Steuerzahler zurückholen. Für UnitedHealth als größten Anbieter in diesem Markt ist das eine unmittelbare Bedrohung: Strengere Prüfungen könnten Rückforderungen für frühere Zahlungen nach sich ziehen. Noch ist der Plan allerdings nur ein Vorschlag, Kommentare sind bis zum 19. Januar 2027 möglich.
Auslöser Nummer zwei
Zerschlagung und Klage gegen den Staat
Politisch wird der Gegenwind stärker. Senatorin Elizabeth Warren forderte, UnitedHealth, CVS Health und Cigna zu zerschlagen, weil die Konzerne Versicherung, Arzneimittelabrechnung und Apotheke unter einem Dach vereinen. Gleichzeitig zieht UnitedHealth selbst vor Gericht: Der Konzern hat die US-Regierung wegen der Sternebewertungen seiner Medicare-Advantage-Pläne für 2027 verklagt. Nach Darstellung des Unternehmens hat die CMS bei 45 Verträgen 26 Kriterien unzulässig angewendet. Eine Korrektur würde die Bewertungen um 0,5 bis 1,5 Sterne anheben. Das ist für die UnitedHealth Aktie wichtig, denn gut bewertete Pläne erhalten Bonuszahlungen des Staates. UnitedHealth betreut rund 7,6 Millionen Medicare-Advantage-Versicherte.
Die Gegenstimme
TD Cowen macht UnitedHealth zur Top-Idee 2027
Ganz allein stehen die Pessimisten nicht. Am Freitag stufte TD Cowen die UnitedHealth Aktie von Halten auf Kaufen hoch, hob das Kursziel von 402 auf 455 Dollar an und erklärte sie zur besten Idee für 2027. Das Ziel liegt rund 39 Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Die Analysten setzen auf eine Erholung der Margen bei Optum Health. Operativ lief das dritte Quartal ordentlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,69 Dollar deutlich über den Erwartungen, der Umsatz bei 112,7 Milliarden Dollar, und die Quote der medizinischen Kosten sank auf 88,4 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Dass die UnitedHealth Aktie ausgerechnet an einem Erholungstag fällt, ist kein Zufall. Krankenversicherer galten lange als sicherer Hafen, wenn Tech-Werte schwächeln. Kehrt die Risikofreude zurück, schichten Anleger von defensiven Titeln in die zuvor abgestraften KI-Werte um. Für die UnitedHealth Aktie kommt erschwerend hinzu, dass die Belastungen aus Washington kommen und sich kaum kalkulieren lassen. Solange unklar ist, wie scharf die CRUSH-Regeln ausfallen und wie die Klage ausgeht, dürfte die Aktie stark schwanken. Die Zone um das Tief vom Donnerstag bei knapp 325 Dollar ist jetzt der Prüfstein.
FAQ
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie
Warum fällt die UnitedHealth Aktie heute?
Anleger fürchten strengere Prüfungen bei Medicare Advantage durch die Behörde CMS, politische Forderungen nach einer Zerschlagung und Nachteile durch niedrigere Sternebewertungen. Dazu schichten viele Anleger an einem Erholungstag in Tech-Werte um.
Was ist der CRUSH-Vorschlag?
Ein Regelentwurf der US-Gesundheitsbehörde CMS gegen Betrug und Überzahlungen in Medicare, Medicaid und dem Versicherungsmarktplatz. Er ist noch nicht beschlossen, Kommentare sind bis zum 19. Januar 2027 möglich.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die UnitedHealth Aktie?
ISIN US91324P1021, WKN 869561, Handelssymbol UNH (Deutschland), US-Handelssymbol UNH (NYSE).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.