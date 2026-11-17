Vom Gewinner zum Verlierer binnen 24 Stunden: Die UnitedHealth Aktie (Ticker UNH, NYSE; ISIN US91324P1021) gehört am Dienstagmittag zu den größten Dow Jones Verlierern. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet sie 396,82 US-Dollar, ein Minus von 3,69 Prozent – und damit wieder unter der Marke von 400 US-Dollar. Am Montag hatte der Krankenversicherer noch zu den Stützen des Index gezählt. Nun belasten politischer Gegenwind aus dem Senat und eine geplante Betrugsoffensive der Medicare-Behörde CMS die gesamte Branche.
UnitedHealth Aktie Dow Jones Verlierer: Warren will „Big Medicine“ zerschlagen, CMS plant Betrugsoffensive – wird der neue Kongress zum Risiko für den Versicherer?
Die UnitedHealth Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 drittgrößter Dow Jones Verlierer: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) fällt sie um 3,69 Prozent auf 396,82 US-Dollar. Senatorin Elizabeth Warren fordert die Zerschlagung großer Gesundheitskonzerne, die Medicare-Behörde CMS will mit neuen Regeln fast 90 Milliarden Dollar Betrugsschäden eindämmen.
Dow Jones Verlierer am Mittag
Warum fällt die UnitedHealth Aktie heute so deutlich?
Den Ton setzt die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. Laut dem Finanzportal Benzinga forderte sie am Dienstag die Zerschlagung großer Gesundheitskonzerne und nannte dabei UnitedHealth neben CVS Health und Cigna. Sie verweist auf den „Break Up Big Medicine Act“, den sie im Februar gemeinsam mit dem Republikaner Josh Hawley eingebracht hat. Das Gesetz würde es einem Unternehmen verbieten, zugleich Versicherer oder Medikamentenabrechner und Gesundheitsdienstleister zu besitzen; betroffene Konzerne hätten ein Jahr Zeit, sich von einer Seite zu trennen. Für UnitedHealth mit seiner Tochter Optum wäre das ein Eingriff ins Kerngeschäft.
Zerschlagungsdebatte
Warren fordert, Versicherung und Versorgung zu trennen – UnitedHealth wäre mit Optum besonders betroffen.
CRUSH-Regel der CMS
Neue Vorschriften gegen Abrechnungsbetrug in Medicare, Medicaid und den Marktplätzen sollen fast 90 Milliarden US-Dollar einsparen.
Neue Mehrheiten im Kongress
Laut TIKR haben die Demokraten Anfang November beide Kammern gewonnen.
Ganze Branche unter Druck
Humana, CVS, Elevance und Cigna verlieren ebenfalls.
Regulierung
Was plant die Medicare-Behörde mit der CRUSH-Regel?
Am Montag hat die Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) den Regelungsentwurf „Comprehensive Regulations to Uncover Suspicious Healthcare“, kurz CRUSH, veröffentlicht. Er soll die Aufsicht über Abrechnungen verschärfen und Betrug in Medicare, Medicaid und auf den Versicherungsmarktplätzen bekämpfen; die Behörde beziffert die möglichen Einsparungen für Steuerzahler auf fast 90 Milliarden US-Dollar. Laut Benzinga sollen auch Medicare-Advantage-Pläne strenger überwacht werden – das Segment, in dem UnitedHealth der größte Anbieter ist. Bereits am 12. November hatte CMS den landesweiten Stopp für neue Medicare-Zulassungen von Hospiz- und Heimpflegediensten um sechs Monate verlängert. Auch das berührt UnitedHealth, das mit Amedisys einen großen Heimpflegeanbieter übernommen hat.
|Unternehmen
|Veränderung
|UnitedHealth
|−3,69 %
|Humana
|−3,71 %
|CVS Health
|−2,24 %
|Elevance Health
|−1,84 %
|Cigna
|−1,22 %
Veränderung zum Vortagesschluss. UnitedHealth: Investing.com 12:46 Uhr ET; übrige Werte: Yahoo Finance 12:33 Uhr ET.
Quelle: Investing.com; Yahoo Finance
Einordnung im Dow
Wie ordnet sich die UnitedHealth Aktie unter den Dow Jones Verlierern ein?
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Bemerkenswert ist der Verlauf: UnitedHealth war schon mit einem Minus von 3,88 Prozent in den Handel gestartet und hat sich seither kaum erholt. Die Verkäufe treffen eine Aktie, die sich zuvor kräftig erholt hatte – laut TIKR hatte sie im Monat bis Anfang November rund 11 Prozent zugelegt und wurde mit dem rund 18-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 19.
Was sollten Anleger bei der UnitedHealth Aktie jetzt beachten?
Anleger sollten verfolgen, ob die Zerschlagungsforderung im neuen Kongress Unterstützer findet und wie die Branche im Kommentierungsverfahren auf die CRUSH-Regel reagiert. Die nächsten Quartalszahlen legt UnitedHealth traditionell Mitte Januar vor.
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie
Warum fällt die UnitedHealth Aktie heute? Senatorin Elizabeth Warren fordert die Zerschlagung großer Gesundheitskonzerne, und die Medicare-Behörde CMS hat mit der CRUSH-Regel schärfere Vorschriften gegen Abrechnungsbetrug vorgeschlagen.
Ist die UnitedHealth Aktie heute Dow Jones Verlierer? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit −3,69 Prozent auf 396,82 US-Dollar auf Rang drei der Dow Jones Verlierer.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die UnitedHealth Aktie gehandelt? Ticker UNH an der NYSE, ISIN US91324P1021.
Was ist die CRUSH-Regel? Ein am 16. November veröffentlichter Regelungsentwurf der CMS gegen Abrechnungsbetrug in Medicare, Medicaid und den Marktplätzen, der laut Behörde fast 90 Milliarden US-Dollar einsparen soll.
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