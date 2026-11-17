Am Montag hat die Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) den Regelungsentwurf „Comprehensive Regulations to Uncover Suspicious Healthcare“, kurz CRUSH, veröffentlicht. Er soll die Aufsicht über Abrechnungen verschärfen und Betrug in Medicare, Medicaid und auf den Versicherungsmarktplätzen bekämpfen; die Behörde beziffert die möglichen Einsparungen für Steuerzahler auf fast 90 Milliarden US-Dollar. Laut Benzinga sollen auch Medicare-Advantage-Pläne strenger überwacht werden – das Segment, in dem UnitedHealth der größte Anbieter ist. Bereits am 12. November hatte CMS den landesweiten Stopp für neue Medicare-Zulassungen von Hospiz- und Heimpflegediensten um sechs Monate verlängert. Auch das berührt UnitedHealth, das mit Amedisys einen großen Heimpflegeanbieter übernommen hat.