Die UnitedHealth Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der größte US-Krankenversicherer an der New York Stock Exchange (Ticker: UNH, ISIN: US91324P1021) bei 392,91 US-Dollar und damit 4,64 Prozent im Minus. Auslöser ist ein am Montag veröffentlichter Regelentwurf der Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), der die Prüfungen bei den privaten Medicare-Advantage-Plänen deutlich verschärfen würde.

Der Dow Jones Industrial Average verliert zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte. UnitedHealth ist nach Salesforce der zweitschwächste Wert im Index. Auch die Konkurrenten Humana und CVS Health stehen deutlich unter Druck.