Als wäre das nicht genug, kam politischer Druck von einer zweiten Seite. Senator Bernie Sanders hat Pläne vorgelegt, den Kreis der Anspruchsberechtigten für die staatliche Krankenversicherung deutlich auszuweiten. Aus Sicht der Börse ist das eine direkte Bedrohung für das Geschäftsmodell privater Krankenversicherer. Nach Angaben von Bloomberg hat die UnitedHealth Aktie seit dem Schlusskurs vom Montag zeitweise bis zu 21 Prozent verloren und damit fast den gesamten Jahresgewinn ausgelöscht.

Hinzu kommen Forderungen aus der Politik, große Gesundheitskonzerne aufzuspalten. UnitedHealth vereint Versicherung, Arztpraxen, Apothekendienstleistungen und Datengeschäft unter einem Dach. Genau diese Verzahnung, lange das Erfolgsrezept des Konzerns, steht nun in der Kritik. Marktbeobachter nennen außerdem steigende Behandlungskosten als Belastung für die Margen.