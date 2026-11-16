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UnitedHealth Aktie Dow Jones Gewinner: Versicherer-Rally zieht den Branchenprimus mit – warum laufen Elevance und Centene deutlich schneller?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die UnitedHealth Aktie zählt am Montagmittag zu den Dow Jones Gewinnern: +0,85 Prozent auf 410,91 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Rückenwind kommt von einer Rally der US-Krankenversicherer und der Flucht aus Tech – eine eigene Nachricht fehlt.

Gebäudekomplex der Optum-Zentrale von UnitedHealth Group in Eden Prairie, Minnesota, mit Glasfassaden
Bild: Foto: Chad Davis / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Die UnitedHealth Aktie (Ticker: UNH, NYSE; ISIN: US91324P1021) gehört am Montagmittag zu den Stützen im schwachen Dow Jones. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte der größte US-Krankenversicherer bei 410,91 USD, 0,85 Prozent über dem Freitagsschluss von 407,46 USD – Rang vier unter den Dow Jones Gewinnern. Der Schub kommt aus der Branche: Mehrere Versicherer und Klinikbetreiber legten deutlich stärker zu als UnitedHealth selbst, eine eigene Unternehmensmeldung lag nicht vor.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Gesundheitswerte gehörten laut CNBC-Daten gegen 10:30 Uhr Ortszeit mit einem Plus von rund 0,7 Prozent zu den stärksten Sektoren, während Technologie rund 3 Prozent einbüßte.

Kurs der UnitedHealth Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
410,91 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 4 im Dow Jones
+0,85 %
Kursplus seit Jahresbeginn bis zum Schluss am 13.11.2026
+23,4 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), MarketScreener (Performance bis 13.11.2026)

Dow Jones Gewinner am Mittag

Warum steigt die UnitedHealth Aktie heute?

Den Takt gaben am Montag die Branchenkollegen vor. Vorbörslich zogen nach einer Übersicht von Investing.com Molina Healthcare um rund 9 Prozent, Centene um rund 5 Prozent und Elevance Health um knapp 4 Prozent an. Zur Eröffnung zählten Elevance mit gut 3 Prozent und der Klinikbetreiber HCA mit knapp 3 Prozent zu den größten Gewinnern im S&P 500. Einen konkreten Auslöser nannten die Berichte nicht.

  1. Branchenthema seit den Midterms

    Seit dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen Anfang November haben Versicherer und Krankenhausbetreiber laut Reuters zugelegt – Anleger setzen darauf, dass Kürzungen bei Medicaid aufgeschoben und Zuschüsse für ACA-Policen verlängert werden. Gesetzlich geändert hat sich bislang nichts.

  2. Flucht aus Tech

    Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten rund um Nvidia lenkt Kapital in defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen.

  3. Zukauf-Fantasie

    Laut Bloomberg hat Surgery Partners Anfang November ein unaufgefordertes Angebot von UnitedHealth über 28 USD je Aktie abgelehnt; die Bank RBC hält ein nachgebessertes Angebot für möglich.

Dass UnitedHealth deutlich weniger zulegt als die kleineren Konkurrenten, dürfte auch an der Zusammensetzung liegen: Molina und Centene hängen stärker an Medicaid und den ACA-Börsen als der breit aufgestellte Marktführer mit seiner Tochter Optum. Diese Erklärung ist eine Einordnung, keine Quelle bestätigt sie für den Montag.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Kursbild

Wie steht die UnitedHealth Aktie nach der Erholung da?

Nach einem Kurseinbruch von rund 33 Prozent im Jahr 2025 ist UnitedHealth 2026 auf Erholungskurs: Bis Freitag stand seit Jahresbeginn ein Plus von 23,4 Prozent zu Buche, auf Monatssicht knapp 3 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 255,96 bis 461,62 USD, das Hoch stammt vom Juli. Nach einem Rücksetzer bis auf 362,60 USD Anfang Oktober hat sich die Aktie wieder über die 50-Tage-Linie (zuletzt rund 391 USD) und die steigende 200-Tage-Linie (rund 364 USD) geschoben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut stockanalysis.com bei rund 18 auf Basis der erwarteten Gewinne.

Fundament

Was haben die Quartalszahlen von UnitedHealth gezeigt?

Im dritten Quartal, vorgelegt am 13. Oktober, erzielte UnitedHealth einen Umsatz von 112,7 Mrd. USD, leicht weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg aber auf 4,69 USD nach 2,92 USD und übertraf die Markterwartung deutlich. Die medizinische Kostenquote sank auf 88,4 Prozent nach 89,9 Prozent, unterstützt von positiven Effekten aus früheren Perioden in Höhe von 610 Mio. USD. Für 2026 hob der Konzern die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf mindestens 20,50 USD an.

Finanzchef Wayne DeVeydt sagte in der Telefonkonferenz, die Konsensschätzungen für 2027 könnten die Chancen „unterschätzen“. Die Quartalsdividende beträgt 2,32 USD je Aktie; Stichtag ist der 7. Dezember, ausgezahlt wird am 15. Dezember 2026.

Termine

Wann legt UnitedHealth die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 werden nach dem üblichen Rhythmus Mitte Januar erwartet; dann dürfte auch ein erster Ausblick auf 2027 folgen. Ein konkreter Termin ist noch nicht veröffentlicht.

Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie

Warum steigt die UnitedHealth Aktie heute?

Eine eigene Unternehmensnachricht gab es am 16. November bis zum Mittag nicht. Die Aktie (UNH, NYSE; ISIN US91324P1021) profitiert von einer Rally der US-Krankenversicherer und der Umschichtung aus Technologiewerten.

Ist UnitedHealth heute ein Dow Jones Gewinner?

Ja. Mit +0,85 Prozent auf 410,91 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag UnitedHealth auf Platz 4 der 30 Dow-Werte.

Wann zahlt UnitedHealth die nächste Dividende?

2,32 USD je Aktie, Stichtag 7. Dezember, Zahltag 15. Dezember 2026.

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