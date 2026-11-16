UnitedHealth Aktie Dow Jones Gewinner: Versicherer-Rally zieht den Branchenprimus mit – warum laufen Elevance und Centene deutlich schneller?

Die UnitedHealth Aktie (Ticker: UNH, NYSE; ISIN: US91324P1021) gehört am Montagmittag zu den Stützen im schwachen Dow Jones. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte der größte US-Krankenversicherer bei 410,91 USD, 0,85 Prozent über dem Freitagsschluss von 407,46 USD – Rang vier unter den Dow Jones Gewinnern. Der Schub kommt aus der Branche: Mehrere Versicherer und Klinikbetreiber legten deutlich stärker zu als UnitedHealth selbst, eine eigene Unternehmensmeldung lag nicht vor.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Gesundheitswerte gehörten laut CNBC-Daten gegen 10:30 Uhr Ortszeit mit einem Plus von rund 0,7 Prozent zu den stärksten Sektoren, während Technologie rund 3 Prozent einbüßte.