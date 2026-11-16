Die Arbeitsauflagen stammen aus dem Haushaltsgesetz „One Big Beautiful Bill“ aus dem Vorjahr. Sie gelten für Erwachsene im erwerbsfähigen Alter ohne abhängige Kinder in Staaten, die Medicaid unter dem Affordable Care Act ausgeweitet haben: mindestens 80 Stunden im Monat Arbeit, Ausbildung oder Ehrenamt. Laut STAT News hatte zuvor ein Bundesrichter die Definition für Ausnahmen wegen gesundheitlicher Gebrechlichkeit verworfen. Für Versicherer, die im Auftrag der Bundesstaaten Medicaid-Pläne betreiben, verschiebt der Aufschub mögliche Mitgliederverluste nach hinten.

Für UnitedHealth ist Medicaid nur ein Baustein neben Arbeitgeberversicherungen, Medicare Advantage und der Dienstleistungstochter Optum. Das erklärt, warum der Branchenprimus schwächer reagierte als Centene oder Molina. Zur Einordnung: Bereits seit dem Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms Anfang November setzen Anleger darauf, dass Kürzungen im Gesundheitswesen milder ausfallen – verabschiedet ist dazu bislang nichts.