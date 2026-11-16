UnitedHealth Aktie Dow Jones Gewinner: Gesundheitsriese trotzt dem Nvidia-Beben – hält die Flucht in die Defensive an?

Auch in den vergangenen Tagen gab es Signale: UnitedHealth weitete das Aktienrückkaufprogramm um bis zu 50 Millionen Aktien aus, berief Madeline Bell als neues Mitglied in den Verwaltungsrat und zeigte Appetit auf Zukäufe. Laut Bloomberg bot der Konzern 28 Dollar je Aktie für den Klinikbetreiber Surgery Partners; dieser lehnte jedoch ab und hält an einer Vereinbarung mit einem anderen Bieter fest. In den ersten neun Monaten zahlte UnitedHealth 6,2 Milliarden Dollar Dividende und kaufte für 5,0 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück.