Ein Metall für Munition und Batterien, dessen Preis sich halbiert hat: A.G.P.-Analyst Jake Sekelsky bleibt bei „Buy“ für die United-States-Antimony-Aktie und senkt das Kursziel von 13,50 auf 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,67 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 237 Prozent.
United-States-Antimony-Aktie: Rekordmonat dank Pentagon-Lieferungen – A.G.P. senkt das Ziel, bleibt aber beim Kauf
United States Antimony hat im Oktober so viel Antimon verkauft wie nie. A.G.P.-Analyst Jake Sekelsky bleibt bei „Buy“ für die United-States-Antimony-Aktie, senkt das Kursziel aber nach dem Preisverfall des Metalls.
Steckbrief
- Unternehmen
- United States Antimony Corporation
- Handelssymbol
- UAMY (NYSE American)
- Analyst
- Jake Sekelsky
- Bank
- A.G.P.
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 9 US-Dollar (zuvor 13,50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
A.G.P. zur United-States-Antimony-Aktie
Militär-Aufträge tragen das Quartal – Sekelsky bleibt beim Kauf
Jake Sekelsky nimmt das Kursziel zurück. An der Kaufempfehlung hält er fest.
United States Antimony verarbeitet Antimon und Zeolith in den USA und Mexiko. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 16 Prozent auf rund 10 Millionen US-Dollar, die Bruttomarge erreichte 42 Prozent.
Getragen wurde das Quartal von Lieferungen an die US-Rüstungsbeschaffung zu festen Preisen aus dem Vorjahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von A.G.P.-Analyst Jake Sekelsky zu lesen ist:
Rekordabsatz
Im Oktober verkaufte das Unternehmen rund 310.000 Pfund Antimon, so viel wie nie in einem Monat.
Staatliche Förderung
Die Obergrenze eines Förderzuschusses des US-Verteidigungsministeriums stieg von 16,2 auf 20,3 Millionen US-Dollar.
Eigenes Erz
Die neue Aufbereitungsanlage in Radersburg verarbeitet Erz aus der eigenen Mine in Montana.
Investitionen
In den ersten neun Monaten investierte das Unternehmen 28,4 Millionen US-Dollar in den Ausbau.
Preisverfall drückt die Ziele
Im August hatte das Management die Umsatzprognose für 2026 von 125 Millionen auf 60 bis 75 Millionen US-Dollar halbiert. Grund war der Einbruch des Antimonpreises von rund 28 auf etwa 14 US-Dollar je Pfund.
Die Aktie verlor nach der Prognosesenkung deutlich.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist A.G.P./Alliance Global Partners, Analyst Jake Sekelsky. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.allianceg.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
United States Antimony Corporation (UAMY): Kaufen, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jake Sekelsky, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jake Sekelsky, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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