United States Antimony verarbeitet Antimon und Zeolith in den USA und Mexiko. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 16 Prozent auf rund 10 Millionen US-Dollar, die Bruttomarge erreichte 42 Prozent.

Getragen wurde das Quartal von Lieferungen an die US-Rüstungsbeschaffung zu festen Preisen aus dem Vorjahr.