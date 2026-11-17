Die United Internet Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den TecDAX Gewinnern. Um 9:44 Uhr notierte das Papier bei 25,16 Euro und damit 14 Cent oder 0,56 Prozent über dem Vortagesschluss von 25,02 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Das ist kein Kurssprung, aber in einem Umfeld bemerkenswert, in dem der TecDAX um 9:47 Uhr 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte verlor. Ausgerechnet die Tochter IONOS, die heute mit einer prominenten Personalie Schlagzeilen macht, lag laut derselben Kursliste knapp ein Prozent im Minus.
United Internet Aktie: TecDAX Gewinner – kleines Plus gegen den Tech-Trend, bringt der SAP-Coup bei IONOS neuen Schwung?
Die United Internet Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den TecDAX Gewinnern: Um 9:44 Uhr notiert sie bei 25,16 Euro, ein Plus von 0,56 Prozent, während der TecDAX 0,62 Prozent verliert. Die Tochter IONOS holt SAP-Vorstand Thomas Saueressig als Chef, bestätigte Jahresziele stützen. Was hinter dem Kurs steckt und welche Marken zählen.
Der Auslöser
Warum die United Internet Aktie im schwachen TecDAX Gewinner ist
Eine eigene Unternehmensmeldung von United Internet gibt es heute nicht. Die Nachricht des Tages kommt aus dem Konzernverbund – und sie betrifft die wertvollste Beteiligung.
IONOS hat SAP-Vorstand Thomas Saueressig als neuen Vorstandschef gewonnen. Der bisherige Chief Customer Officer des Walldorfer Softwarekonzerns übernimmt zum 1. April 2027 und folgt auf Achim Weiß, der in den Aufsichtsrat wechseln soll. Ralph Dommermuth, Chef von United Internet und Aufsichtsratsvorsitzender von IONOS, lobte die Expertise des Neuzugangs in Kundenmanagement, Produktentwicklung und Innovation. United Internet hält nach Angaben von dpa-AFX rund 64 Prozent an IONOS. Dass die Börse die Personalie bei der Tochter eher skeptisch, bei der Mutter dagegen gelassen bis freundlich aufnimmt, ist nach Einschätzung der Redaktion kein Widerspruch: Bei United Internet ist IONOS nur ein Baustein neben 1&1 und dem Portalgeschäft, zudem dürfte der defensive Charakter der Telekommunikationssparte an einem Tag gefragt sein, an dem Anleger vor den Nvidia-Zahlen Chipwerte meiden.
Dafür spricht der Blick auf die übrigen Gewinner: Auch Deutsche Telekom und freenet liegen im TecDAX vorn, während Halbleiterwerte wie Infineon und AIXTRON sowie Software-Schwergewicht SAP nachgeben. Einen konkreten, belegten Kurstreiber speziell für die United Internet Aktie haben wir am Morgen nicht gefunden.
Prominenter Neuzugang
Saueressig bringt Erfahrung aus Vertrieb, Kundenerfolg und Cloud-Betrieb von Europas größtem Softwarekonzern zu IONOS.
Langer Vorlauf
Der Wechsel greift erst im April 2027, operativ ändert sich bei IONOS kurzfristig nichts.
Defensive gefragt
Telekommunikationswerte profitieren heute von der Flucht aus Chip- und Softwaretiteln.
Die Zahlen
Neun Monate mit Rückenwind: das Fundament der United Internet Aktie
Fundamental hat United Internet vor fünf Tagen ordentlich geliefert. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 3,0 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro, das operative EBITDA legte um 10,0 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu, das operative EBIT sogar um gut 25 Prozent auf 555,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis je Aktie erreichte 1,26 Euro nach 0,75 Euro im Vorjahreszeitraum; nach Kosten für Umbau- und Restrukturierungsprogramme bei 1&1 Versatel und IONOS von 61,3 Millionen Euro im dritten Quartal blieben 1,04 Euro. Die Jahresziele hat das Management bestätigt: rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro, bei Investitionen von 600 bis 650 Millionen Euro.
Bei den Kunden zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Insgesamt wuchs die Zahl der Verträge um 770.000 auf 30,49 Millionen, getragen von IONOS (+690.000) und dem Portalgeschäft Mail & Media (+300.000). Bei 1&1 dagegen gingen nach einer Tarifumstellung im April 220.000 Verträge verloren, im dritten Quartal allein rund 90.000 im Mobilfunk. Parallel laufen Sparprogramme bei 1&1 und IONOS, die zusammen rund 800 Stellen kosten und ab den kommenden Jahren jährlich rund 55 Millionen Euro einsparen sollen.
Die Marken
United Internet Aktie: 25 Euro als Haltelinie
Charttechnisch bewegt sich die United Internet Aktie knapp über der runden Marke von 25 Euro, die nach Einschätzung der Redaktion als erste Haltelinie gilt. Darüber rückt die Zone um 27 Euro in den Blick: Dort verlief im Sommer eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, zudem lag die Aktie zum Jahresbeginn etwa auf diesem Niveau. Seit Januar steht damit nach eigener Rechnung noch ein Minus von gut 8 Prozent zu Buche. Als wichtige Unterstützung gilt das diesjährige Korrekturtief um 22,24 Euro, von dem die Erholung im Sommer ausging.
Die Analysten
Kursziele zwischen 27 und 34 Euro: die Häuser bleiben gespalten
Frische Analystenreaktionen auf die Neunmonatszahlen haben wir nicht gefunden; die jüngsten belegten Voten stammen aus dem Frühjahr und Sommer. Exane BNP senkte im August das Kursziel leicht von 29,50 auf 29 Euro und bestätigte „Neutral“. Im Mai hob Barclays das Ziel von 26 auf 27 Euro bei „Equal Weight“, Goldman Sachs nahm seines von 34,60 auf 34,40 Euro zurück, blieb aber bei „Buy“, und die Deutsche Bank erhöhte ihr Ziel bei „Buy“ von 31 auf 34 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Warum ist die United Internet Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie profitiert nach Einschätzung der Redaktion von der Umschichtung in defensive Telekommunikationswerte; zudem holt die Tochter IONOS SAP-Vorstand Thomas Saueressig als Chef.
Wie viel von IONOS gehört United Internet?
Nach Angaben von dpa-AFX hält United Internet rund 64 Prozent an IONOS. Saueressig soll dort zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz übernehmen.
Was erwartet United Internet für 2026?
Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro. Beides wurde am 12. November bestätigt.
Unter welchem Kürzel wird die Aktie gehandelt?
Unter dem Handelssymbol UTDI, die ISIN lautet DE0005089031.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.