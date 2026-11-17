IONOS hat SAP-Vorstand Thomas Saueressig als neuen Vorstandschef gewonnen. Der bisherige Chief Customer Officer des Walldorfer Softwarekonzerns übernimmt zum 1. April 2027 und folgt auf Achim Weiß, der in den Aufsichtsrat wechseln soll. Ralph Dommermuth, Chef von United Internet und Aufsichtsratsvorsitzender von IONOS, lobte die Expertise des Neuzugangs in Kundenmanagement, Produktentwicklung und Innovation. United Internet hält nach Angaben von dpa-AFX rund 64 Prozent an IONOS. Dass die Börse die Personalie bei der Tochter eher skeptisch, bei der Mutter dagegen gelassen bis freundlich aufnimmt, ist nach Einschätzung der Redaktion kein Widerspruch: Bei United Internet ist IONOS nur ein Baustein neben 1&1 und dem Portalgeschäft, zudem dürfte der defensive Charakter der Telekommunikationssparte an einem Tag gefragt sein, an dem Anleger vor den Nvidia-Zahlen Chipwerte meiden.