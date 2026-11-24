Eine einzelne Schlagzeile gibt es heute nicht, aber mehrere Stützen. Am 17. November hatte der Konzern den Chefwechsel bei der Tochter Ionos angekündigt: SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt am 1. April 2027 die Führung, Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. United Internet hält rund 63,84 Prozent an Ionos und profitiert damit direkt von deren Entwicklung.

Dazu kommt das Geschäft: Der Konzern hat seine Ziele für 2026 bestätigt, er peilt einen Umsatz von rund 6,25 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro an. Barclays sieht den fairen Wert bei 34 Euro.