Defensiv statt Chip-Achterbahn: Die United Internet Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,82 Prozent auf 24,60 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und gehört damit zu den TecDAX Gewinnern, während der Markt insgesamt nachgibt.
United Internet Aktie: TecDAX Gewinner – Ionos-Chefwechsel und bestätigte Ziele stützen
Die United Internet Aktie legt am Dienstagmittag um 1,82 Prozent zu und ist TecDAX Gewinner. Im Fokus stehen der Chefwechsel bei Ionos und die bestätigten Jahresziele.
Warum steigt die United Internet Aktie heute?
Eine einzelne Schlagzeile gibt es heute nicht, aber mehrere Stützen. Am 17. November hatte der Konzern den Chefwechsel bei der Tochter Ionos angekündigt: SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt am 1. April 2027 die Führung, Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. United Internet hält rund 63,84 Prozent an Ionos und profitiert damit direkt von deren Entwicklung.
Dazu kommt das Geschäft: Der Konzern hat seine Ziele für 2026 bestätigt, er peilt einen Umsatz von rund 6,25 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro an. Barclays sieht den fairen Wert bei 34 Euro.
Anders als die Chipwerte hatte die United Internet Aktie die Montagsrally der KI-Titel verpasst. Anleger greifen heute offenbar zu Werten mit stabilem, planbarem Geschäft.
Was jetzt für die United Internet Aktie zählt
Entscheidend bleibt, ob der Wechsel an der Ionos-Spitze reibungslos verläuft und die Jahresziele erreicht werden. Für die United Internet Aktie als TecDAX Gewinner sprechen Planbarkeit und die Beteiligung an einem wachsenden Cloudgeschäft.
Stammdaten
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
Kurs: 24,60 Euro, plus 1,82 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
IONOS Group: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
SAP: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAPGF (OTC), SAP (NYSE)
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