Warum steht die United Internet Aktie heute im Fokus?

Barclays hat das Kursziel von 30 auf 34 Euro erhöht und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Treiber ist laut dpa-AFX vor allem die Tochter IONOS.

Wie lautet die United Internet Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel von neun Analysten liegt laut FactSet-Daten bei finanzen.net bei 31,74 Euro, die Spanne reicht von 29 bis 35 Euro.

Welche Prognose gibt United Internet für 2026 ab?

Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro, bei Investitionen von 600 bis 650 Millionen Euro.

Wie viel von IONOS und 1&1 gehört United Internet?

An 1&1 hält der Konzern nach der Sachkapitalerhöhung im Oktober 89,3 Prozent, an IONOS laut dpa-AFX rund 64 Prozent.

Welche Dividende erwarten Analysten?

Für 2025 zahlte United Internet 0,50 Euro je Aktie. Der Konsens rechnet für 2026 mit 0,54 Euro und für 2027 mit 0,59 Euro.