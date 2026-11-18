Ein schwacher Dienstag, ein frisches Kursziel am Mittwochmorgen: Die United Internet Aktie (ISIN DE0005089031, Ticker UTDI) schloss am 17. November auf Xetra mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 24,42 Euro. Wenige Stunden später erhöhte Barclays das Kursziel von 30 auf 34 Euro und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Vorbörslich notierte das Papier auf Tradegate um 7:54 Uhr bei 24,62 Euro, ein Plus von 0,7 Prozent. Im Schnitt trauen neun von FactSet erfasste Analysten der Aktie laut finanzen.net 31,74 Euro zu – rund 30 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs. Was steckt hinter der United Internet Aktienprognose, und warum dreht sich plötzlich so viel um die Tochter IONOS?
United Internet Aktie Prognose: Barclays hebt das Ziel auf 34 Euro, Analysten sehen im Schnitt rund 30 Prozent Luft – wird IONOS zum Kurstreiber?
Nach dem Rutsch auf 24,42 Euro bekommt die United Internet Aktie Rückenwind von Barclays: Analyst Ganesha Nagesha bleibt bei „Overweight“ und erhöht das Kursziel von 30 auf 34 Euro – vor allem wegen IONOS. Die große United Internet Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsensschätzungen, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- United Internet AG
- ISIN
- DE0005089031
- Ticker
- UTDI (Xetra)
- Index
- MDAX, TecDAX
- 52-Wochen-Spanne
- 22,24 € bis 30,22 €
- Vorstandschef
- Ralph Dommermuth
- Nächste Zahlen
- Geschäftsjahr 2026, voraussichtlich März 2027
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17.11.2026
Barclays erhöht das Ziel
Analyst Ganesha Nagesha hebt sein Kursziel von 30 auf 34 Euro und bleibt bei „Overweight“ – Treiber ist vor allem IONOS.
Jahresziele bestätigt
Nach neun Monaten bekräftigt der Konzern rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und rund 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA.
Analysten fast geschlossen positiv
Auf der Analystenliste des Unternehmens stehen neun Kaufvoten und drei neutrale Einstufungen, keine Verkaufsempfehlung.
Kursziele über dem Kurs
Selbst das niedrigste dort gelistete Kursziel liegt mit 28,50 Euro rund 17 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.
Der Auslöser
Warum erhöht Barclays das Kursziel für die United Internet Aktie?
Wichtig zur Einordnung: Eine Hochstufung ist die Barclays-Studie nicht. Analyst Ganesha Nagesha hatte United Internet bereits am 24. Juni von „Equal Weight“ auf „Overweight“ angehoben, damals mit einem Kursziel von 28 Euro. Jetzt folgt der nächste Schritt beim Ziel: von 30 auf 34 Euro, bezogen auf einen Zeitraum von zwölf Monaten. Laut dpa-AFX hat Nagesha seine Schätzungen an die jüngsten Quartalsberichte von United Internet und der Mobilfunktochter 1&1 angepasst. Der höhere Zielwert gehe vor allem auf die Cloud- und Hosting-Tochter IONOS zurück. Hintergrund: Barclays-Kollege Andrew Ross hatte zuvor das Kursziel für IONOS auf 42 Euro angehoben. Die Studie ist auf den 16. November datiert und wurde erstmals am 17. November weitergegeben.
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Am Dienstag lastete der breite Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt auch auf United Internet, der DAX verlor gut 2 Prozent. Zusätzlich gab IONOS nach der Ankündigung eines Chefwechsels deutlich nach: SAP-Vorstand Thomas Saueressig soll das Unternehmen ab April 2027 führen, die IONOS-Aktie schloss rund 5,6 Prozent tiefer. Weil die IONOS-Beteiligung ein wesentlicher Teil des Konzernwerts ist, schlagen Bewegungen der Tochter regelmäßig auf die United Internet Aktie durch.
Das Geschäftsmodell
Was steckt in der United Internet Aktie?
United Internet aus Montabaur ist im Kern eine Beteiligungsholding mit drei großen Bausteinen. Die börsennotierte 1&1 AG bietet Mobilfunk und Breitband für Privatkunden an und betreibt ein eigenes Mobilfunknetz. United Internet hat seinen Anteil im Oktober auf 89,3 Prozent ausgebaut, indem es ein Darlehen über rund 850 Millionen Euro gegen neue 1&1-Aktien tauschte. An der ebenfalls börsennotierten IONOS – Webhosting, Domains und Cloud-Dienste für kleine und mittlere Unternehmen – hält der Konzern laut dpa-AFX rund 64 Prozent. Hinzu kommt das Portalgeschäft Mail & Media mit Marken wie GMX und WEB.DE. Diese Struktur erklärt, warum Analysten die United Internet Aktie meist über eine Summe der Teile bewerten: Der Wert der Beteiligungen wird addiert, ein Holdingabschlag wird abgezogen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt United Internet für 2026 selbst ab?
Die Neunmonatszahlen vom 12. November zeigen ein Unternehmen, das beim Ergebnis deutlich schneller wächst als beim Umsatz. Die Erlöse stiegen um 3,0 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro, das operative EBITDA um 10,0 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Das operative EBIT kletterte sogar um 25,4 Prozent auf 555,7 Millionen Euro, unterstützt durch geringere Abschreibungen aus früheren Kaufpreisaufteilungen. Der operative Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäften lag bei 1,26 Euro nach 0,75 Euro im Vorjahreszeitraum. Belastend wirkten Umbau- und Restrukturierungskosten bei 1&1 Versatel und IONOS von 61,3 Millionen Euro im dritten Quartal; inklusive dieser Sondereffekte blieben 1,04 Euro je Aktie.
Bei den Kunden bleibt das Bild zweigeteilt. Insgesamt stieg die Zahl der kostenpflichtigen Verträge um 770.000 auf 30,49 Millionen. IONOS gewann 690.000 Verträge, Mail & Media 300.000. Bei 1&1 gingen dagegen 220.000 Verträge verloren, vor allem nach der Neuausrichtung der Discount-Tarife im April – allein im dritten Quartal schrumpfte der Mobilfunkbestand um rund 90.000 Verträge.
Die Unternehmensprognose für 2026 hat das Management bestätigt: rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz nach 6,10 Milliarden Euro im Vorjahr und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro nach 1,28 Milliarden Euro. Die Investitionen sollen von 731 Millionen auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken, nach neun Monaten lagen sie bei 454 Millionen Euro. Für die Tochter 1&1 hatte der Konzern im Frühjahr ein operatives EBITDA von rund 800 Millionen Euro für 2026 in Aussicht gestellt und für 2027 und 2028 jeweils rund 100 Millionen Euro mehr. Sinkende Investitionen bei steigendem Ergebnis – das ist die Rechnung, auf die viele Analysten beim freien Cashflow setzen.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|6,25 Mrd. €
|6,43 Mrd. €
|EBITDA
|1,43 Mrd. €
|1,56 Mrd. €
|Nettogewinn
|319 Mio. €
|386 Mio. €
|Gewinn je Aktie
|1,71 €
|2,01 €
|KGV
|rund 14,3
|rund 12,1
|Dividende je Aktie
|0,54 €
|0,59 €
|Dividendenrendite
|rund 2,2 %
|rund 2,4 %
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV und Dividendenrendite auf Basis 24,42 € selbst gerechnet.
Quelle: FactSet via finanzen.net (abgerufen 18.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die United Internet Aktienprognose der Analysten?
Bei den Profis hat die United Internet Aktie einen guten Stand. Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von neun Analysten bei 31,74 Euro, die Spanne reicht von 29 bis 35 Euro. Die Analystenliste auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens führt zwölf Häuser: neun raten zum Kauf, drei stufen neutral ein, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Der Durchschnitt dieser zwölf Kursziele liegt nach eigener Rechnung bei rund 32,51 Euro, das entspricht etwa 33 Prozent Abstand zum Xetra-Schluss.
Auffällig ist, dass auch die zurückhaltenden Häuser ihre Ziele über dem aktuellen Kurs ansetzen. BNP Paribas Exane und Oddo BHF sehen mit „Neutral“ jeweils 29 Euro, New Street Research nennt bei neutraler Einstufung sogar 35 Euro. Am oberen Ende stehen Berenberg und Kepler Cheuvreux mit ebenfalls 35 Euro. Kepler-Analyst Florian Treisch hatte die Aktie im August von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und dabei auf die attraktive Bewertung angesichts des Gewinnwachstums verwiesen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Barclays (G. Nagesha)
|Overweight
|34,00 € (zuvor 30,00 €)
|16./17.11.2026
|wallstreet-online, boerse.de
|New Street Research
|Neutral
|35,00 €
|12.11.2026
|United Internet IR
|Berenberg
|Buy
|35,00 €
|04.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Buy
|33,40 € (zuvor 31,50 €)
|03./04.11.2026
|finanzen.net, goldesel.de
|Goldman Sachs
|Buy
|34,20 €
|28.09.2026
|finanzen.net, United Internet IR
|Kepler Cheuvreux (F. Treisch)
|Buy
|35,00 € (zuvor 27,00 €)
|27.08.2026
|goldesel.de, United Internet IR
|DZ Bank
|Buy
|33,00 €
|20.08.2026
|United Internet IR
|BNP Paribas Exane
|Neutral
|29,00 € (zuvor 29,50 €)
|12.08.2026
|goldesel.de, United Internet IR
|Oddo BHF
|Neutral
|29,00 €
|06.08.2026
|United Internet IR
|AlphaValue
|Buy
|28,50 €
|02.07.2026
|United Internet IR
Einstufungen und Kursziele Dritter, Auswahl. Datumsangaben laut Analystenliste des Unternehmens bzw. Meldung.
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online und boerse.de; United Internet IR (Analyst Coverage); finanzen.net; goldesel.de
Bewertung
Ist die United Internet Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|United Internet
|rund 14,3
|rund 12,1
|rund 2,2 %
|Deutsche Telekom
|11,8
|10,4
|4,2 %
|freenet
|11,0
|9,7
|8,8 %
United-Internet-KGV und Rendite auf Basis 24,42 € selbst gerechnet; Peers laut finanzen.net mit dort angezeigten Kursen (Datum nicht ausgewiesen).
Quelle: FactSet via finanzen.net (abgerufen 18.11.2026)
Auf den ersten Blick wirkt die United Internet Aktie teurer als die klassischen Telekomwerte, und bei der Ausschüttung liegt sie klar hinten. Der Vergleich hinkt allerdings: United Internet ist kein reiner Netzbetreiber, sondern bündelt mit IONOS ein wachstumsstärkeres Cloud- und Hostinggeschäft, das an der Börse höher bewertet wird. Zudem soll der Gewinn je Aktie laut Konsens 2027 um rund 18 Prozent steigen. Deshalb arbeiten die meisten Häuser mit einer Summe der Teile – und genau dort setzt Barclays an, wenn höhere Ziele für IONOS das Kursziel der Mutter nach oben ziehen.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die United Internet Aktie?
Charttechnisch steht die United Internet Aktie an einer heiklen Stelle. Mit dem Rückgang am Dienstag ist sie laut wallstreet-online unter die 100-Tage-Linie gefallen, zugleich ging die runde Marke von 25 Euro verloren, um die sich der Kurs in den Tagen nach den Quartalszahlen bewegt hatte. Nach unten ist das 52-Wochen-Tief bei 22,24 Euro aus dem August die wichtigste Orientierung, von dort war die Aktie im Spätsommer bis über 26 Euro gestiegen. Nach oben liegt das 52-Wochen-Hoch aus dem Januar bei 30,22 Euro. Gemessen am Xetra-Schlusskurs 2025 von 27,68 Euro steht seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 12 Prozent zu Buche.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der United Internet Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Kepler Cheuvreux, Berenberg)
|35,00 €
|rund +43 %
|Gewinnwachstum, höher bewertetes IONOS, Konsolidierungsfantasie
|Base (Konsens FactSet)
|31,74 €
|rund +30 %
|Jahresziele erreicht, sinkende Investitionen
|Bear (AlphaValue, niedrigstes Ziel der IR-Liste)
|28,50 €
|rund +17 %
|Kundenverluste bei 1&1, Holdingabschlag bleibt
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 24,42 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: United Internet IR (Kepler, AlphaValue); FactSet via finanzen.net (Durchschnitt)
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr: Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed, wichtig für die Stimmung an den Märkten
In den kommenden Wochen: Reaktion des IONOS-Kurses auf den angekündigten Chefwechsel und weitere Analystenstudien nach den Quartalszahlen
1. April 2027: Thomas Saueressig übernimmt den Vorstandsvorsitz von IONOS
Voraussichtlich März 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und Ausblick auf 2027 (Termin noch nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur United Internet Aktie Prognose
Warum steht die United Internet Aktie heute im Fokus?
Barclays hat das Kursziel von 30 auf 34 Euro erhöht und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Treiber ist laut dpa-AFX vor allem die Tochter IONOS.
Wie lautet die United Internet Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von neun Analysten liegt laut FactSet-Daten bei finanzen.net bei 31,74 Euro, die Spanne reicht von 29 bis 35 Euro.
Welche Prognose gibt United Internet für 2026 ab?
Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro, bei Investitionen von 600 bis 650 Millionen Euro.
Wie viel von IONOS und 1&1 gehört United Internet?
An 1&1 hält der Konzern nach der Sachkapitalerhöhung im Oktober 89,3 Prozent, an IONOS laut dpa-AFX rund 64 Prozent.
Welche Dividende erwarten Analysten?
Für 2025 zahlte United Internet 0,50 Euro je Aktie. Der Konsens rechnet für 2026 mit 0,54 Euro und für 2027 mit 0,59 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 34 Euro von Barclays (Analyst Ganesha Nagesha, Studie vom 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Barclays: Barclays Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
United Internet AG (UTDI): Kaufen, Kursziel 34,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Ganesha Nagesha) vom 16.11.2026, 18:53 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 08:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 08:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Ganesha Nagesha).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.