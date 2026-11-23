Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Das Minus der United Internet Aktie hängt eng mit der Tochter IONOS zusammen, an der United Internet knapp 64 Prozent hält. IONOS verliert zum Wochenstart nach einer starken Jahresrally ebenfalls, Anleger nehmen dort Gewinne mit. Da der IONOS-Anteil einen großen Teil des Werts von United Internet ausmacht, färbt die Schwäche direkt auf die Mutter ab. Seit Jahresbeginn liegt die United Internet Aktie damit rund 11 Prozent im Minus.