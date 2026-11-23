Die United Internet Aktie startet mit leichten Abgaben in die Woche. Auf Xetra fällt das Papier des Montabaurer Internetkonzerns am Vormittag auf 23,96 Euro, ein Minus von 0,20 Euro oder 0,83 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 24,16 Euro. Damit gehört die United Internet Aktie zu den Verlierern im MDAX.
United Internet Aktie: IONOS zieht die Mutter mit - Barclays sieht 34 Euro
Die United Internet Aktie gibt zum Wochenstart im MDAX leicht nach und rutscht unter 24 Euro. Die Schwäche der Tochter IONOS färbt ab – dabei hat der Konzern gerade den Cashflow fast verdoppelt, und gleich zwei Analysten haben ihre Kursziele angehoben.
Die Gründe für den Kursrückgang
Die Tochter gibt den Takt vor
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Das Minus der United Internet Aktie hängt eng mit der Tochter IONOS zusammen, an der United Internet knapp 64 Prozent hält. IONOS verliert zum Wochenstart nach einer starken Jahresrally ebenfalls, Anleger nehmen dort Gewinne mit. Da der IONOS-Anteil einen großen Teil des Werts von United Internet ausmacht, färbt die Schwäche direkt auf die Mutter ab. Seit Jahresbeginn liegt die United Internet Aktie damit rund 11 Prozent im Minus.
Dabei haben die Neunmonatszahlen überzeugt. Der Umsatz stieg um 3,0 Prozent auf 4,638 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 10 Prozent auf 1,063 Milliarden Euro und das operative EBIT sogar um 25,4 Prozent auf 555,7 Millionen Euro. Die eigentliche Überraschung war der freie Cashflow nach Leasing, der um fast 79 Prozent zulegte. Für 2026 bestätigte United Internet rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und etwa 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA. Die Investitionen sollen auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken, bei den Töchtern sollen 800 Stellen wegfallen.
Analysten
Zwei Häuser heben die Ziele
Die Analysten sehen deutlich mehr Potenzial. Barclays hob das Kursziel am 17. November von 30 auf 34 Euro an und bestätigte Overweight, Kepler Cheuvreux erhöhte von 35 auf 36 Euro und bleibt bei Kaufen. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 32,64 Euro, rund 36 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Das heutige Minus der United Internet Aktie ist vor allem ein Reflex auf die Gewinnmitnahmen bei IONOS. Fundamental verbessert sich das Bild: Der Cashflow springt, die Investitionen sinken, und die Nettoverschuldung hat laut Management ihren Höhepunkt erreicht. Für eine Neubewertung braucht die United Internet Aktie aber vor allem bei der Mobilfunktochter 1und1 weitere Fortschritte.
FAQ
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Warum fällt die United Internet Aktie heute?
Die Tochter IONOS, an der United Internet knapp 64 Prozent hält, gibt nach. Eine negative Konzernnachricht ist nicht bekannt.
Was erwartet United Internet für 2026?
Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und etwa 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der United Internet Aktie?
ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Handelssymbol: UTDI (Xetra), US-Handelssymbol: UDIRF (OTC).
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