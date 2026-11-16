Die UNIQA-Aktie gehört zu den stillen Gewinnern der Wiener Börse. Höhere Prämien, ein starkes Osteuropa-Geschäft und eine verdoppelte Kapitalanlage-Rendite haben dem Versicherer ein Rekordhalbjahr beschert. Doch Versicherer verdienen ihr Geld nicht im Frühjahr, sie müssen es im Sommer verteidigen. Rund drei Viertel der wetterbedingten Schäden fallen historisch in die zweite Jahreshälfte. Am Freitag, 20. November, zeigen die UNIQA Quartalszahlen für Q3, wie viel vom Halbjahresgewinn Hagel, Sturm und Starkregen übrig gelassen haben.
UNIQA-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Rekordkurs trifft auf die Unwettersaison
UNIQA legt am Freitag, 20. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Nach einem starken Halbjahr mit 327 Millionen Euro Vorsteuergewinn stellt sich die Frage, wie teuer der Sommer mit Unwettern war. Die große Vorschau auf die UNIQA Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die UNIQA-Aktie die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: UQA (Wiener Börse), UN9 (Xetra) · ISIN: AT0000821103 · Index: ATX
UNIQA Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: 60 Prozent des Jahresziels sind schon im Kasten
Die Ausgangslage ist komfortabel. Im ersten Halbjahr stiegen die verrechneten Prämien um 12,0 Prozent auf 4,92 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legte um 11,1 Prozent auf 258 Millionen Euro zu, der Gewinn je Aktie auf 0,84 Euro. Damit hat UNIQA zur Jahresmitte bereits knapp 60 Prozent der Jahresprognose von 540 bis 570 Millionen Euro vor Steuern erreicht. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 Euro nach 1,38 Euro im Vorjahr.
Für die zweite Jahreshälfte bleiben damit rechnerisch nur 213 bis 243 Millionen Euro zu verdienen, deutlich weniger als im ersten Halbjahr. Die Prognose lässt also viel Raum für Unwetterschäden. Genau darauf achtet der Markt bei den UNIQA Zahlen: Die Combined Ratio, das Verhältnis von Schäden und Kosten zu den Prämien, stieg im ersten Halbjahr bereits leicht von 90,5 auf 91,6 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis sank um 4,9 Prozent. Getragen wurde der Gewinn vor allem vom verdoppelten Finanzergebnis.
Die Erfolgsbilanz
Wie die UNIQA Quartalszahlen zuletzt ankamen
Geschäftsjahr 2025: übertroffen
UNIQA meldete ein starkes Jahr 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 Euro, ein Plus von 22 Prozent. Das Unternehmen sprach davon, seine Strategie nicht nur umgesetzt, sondern übertroffen zu haben. Die Dividende stieg auf 0,72 Euro.
Q1 2026 (Mai 2026): solide
Der Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 0,42 Euro. Der Versicherer bestätigte den Ausblick.
Q2 2026 (20. August 2026): im Rahmen – Aktie minus 4,6 Prozent
Trotz zweistelliger Zuwächse bei Prämien und Gewinn reagierte die Börse zurückhaltend. Die UNIQA-Aktie fiel nach den Zahlen um rund 4,6 Prozent. Belastend wirkten das rückläufige versicherungstechnische Ergebnis und die vorsichtig bestätigte Jahresprognose.
Das Muster ist typisch für einen Versicherer, der die Erwartungen über lange Zeit erfüllt hat: Gute Zahlen sind eingepreist, die Börse reagiert auf Details. Bei der UNIQA-Aktie sind das vor allem die Schadenquote und die Frage, ob die Prognose nach neun Monaten angehoben wird.
Flüsterschätzungen
Was der Markt wirklich hören will
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die UNIQA-Aktie nicht. Die stille Erwartung am Markt lässt sich dennoch beschreiben: Eine Bestätigung der Prognose gilt als Pflicht. Für eine positive Überraschung bräuchte es ein klares Signal Richtung oberes Ende der Spanne oder eine Anhebung. Rückenwind gibt das Strategie-Update „Growing Impact“, in dem UNIQA das Ziel für das jährliche Ergebniswachstum je Aktie für 2026 bis 2028 auf mindestens 7 Prozent angehoben hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut aktien.guide bei rund 17,09 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
UNIQA Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Freitag ankommt
Die Combined Ratio
Steigt sie im dritten Quartal deutlich über 93 Prozent, wären Unwetterschäden spürbar. Bleibt sie nahe dem Halbjahreswert, ist die Prognose so gut wie sicher.
Die Schaden- und Unfallversicherung
Mit rund 60 Prozent der Prämien ist sie das größte Geschäftsfeld. Im ersten Halbjahr wuchsen die Prämien hier um 16,2 Prozent.
Osteuropa
Das internationale Geschäft legte im ersten Halbjahr um 6,9 Prozent zu. Die CEE-Region bleibt der wichtigste Wachstumstreiber.
Das Kapitalanlageergebnis
Es stieg im ersten Halbjahr um fast 47 Prozent auf 587 Millionen Euro. Ob dieses Niveau trägt, hängt auch von den Zinsen ab.
Die Krankenversicherung
Der Vorsteuergewinn der Sparte sprang im ersten Halbjahr von 5 auf 24 Millionen Euro. Hier wächst ein neuer Ertragspfeiler.
Das große Bild
Ein Versicherer im Spannungsfeld von Wachstum und Klima
UNIQA profitiert von zwei Entwicklungen: Der Ärztemangel und lange Wartezeiten im öffentlichen System treiben die private Krankenversicherung, und Osteuropa wächst schneller als die Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig werden Unwetterschäden in Mitteleuropa häufiger und teurer. Die vorsichtige Prognose ist deshalb kein Zeichen von Schwäche, sondern Risikomanagement. Für die UNIQA-Aktie heißt das: Solange die Schäden im Rahmen bleiben, arbeitet die Zeit für den Versicherer.
Häufige Fragen zu den UNIQA Quartalszahlen
Wann veröffentlicht UNIQA die Quartalszahlen für Q3?
Am Freitag, 20. November 2026.
Was erwartet UNIQA für das Gesamtjahr 2026?
Ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 und 570 Millionen Euro, vorbehaltlich außergewöhnlicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der UNIQA-Aktie?
An der Wiener Börse handelt die Aktie unter UQA, an der Xetra unter UN9. Die ISIN lautet AT0000821103.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den UNIQA Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Der Konsens erwartet für 2026 einen Gewinn je Aktie von rund 1,47 Euro.
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