UNIQA-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Rekordkurs trifft auf die Unwettersaison

Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die UNIQA-Aktie nicht. Die stille Erwartung am Markt lässt sich dennoch beschreiben: Eine Bestätigung der Prognose gilt als Pflicht. Für eine positive Überraschung bräuchte es ein klares Signal Richtung oberes Ende der Spanne oder eine Anhebung. Rückenwind gibt das Strategie-Update „Growing Impact“, in dem UNIQA das Ziel für das jährliche Ergebniswachstum je Aktie für 2026 bis 2028 auf mindestens 7 Prozent angehoben hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut aktien.guide bei rund 17,09 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser.