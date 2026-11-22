Weniger Mayonnaise, mehr Duschgel: Unilever baut sich zum reinen Anbieter von Haushalts- und Körperpflege um – und das dritte Quartal zeigt, dass das neue Geschäftsmodell Tempo aufnimmt. Die Unilever Aktie schloss am 20. November in London bei 48,88 Pfund. Diese Unilever Aktienanalyse zeigt, wo der Konzern wächst und was die Unilever Aktie noch bremst.
Unilever Aktienanalyse: Schwellenländer +9,5 Prozent, Haushaltspflege +9,1 Prozent, Volumenziel angehoben – startet der neue Dove- und Vaseline-Konzern jetzt durch?
Unilever wuchs im dritten Quartal aus eigener Kraft um 5,2 Prozent und erhöhte das Mengenziel für 2026. Am Investorentag stellte der Konzern seinen Umbau zum reinen Hygiene- und Pflegekonzern vor. Die Unilever Aktie schloss am 20. November bei 48,88 Pfund. Die Aktienanalyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Unilever PLC
- ISIN
- GB00BVZK7T90
- WKN
- A41NM1
- Handelssymbol
- UNV0 (deutsche Börsen, in Euro)
- US-Handelssymbol
- UL (NYSE, ADR)
- Branche
- Haushalts- und Körperpflege
- Sitz
- London
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange
Die Zahlen
Unilever Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft wuchs Unilever um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent über höhere Mengen und 2,3 Prozent über Preise. Die Preiserhöhungen gleichen gestiegene Rohstoffkosten aus.
Haushaltspflege
Home Care wuchs um 9,1 Prozent, die Waschmittel sogar zweistellig.
Körperpflege
Personal Care legte um 6,3 Prozent zu, Beauty & Wellbeing um 5,7 Prozent. Dove und Vaseline wuchsen zweistellig.
Regionen
Die Schwellenländer wuchsen um 9,5 Prozent, getragen von Indien, Lateinamerika und Südostasien. In den Industrieländern sank der Umsatz um 0,9 Prozent.
Lebensmittel
Das verbliebene Lebensmittelgeschäft trat auf der Stelle.
Unilever: zugrunde liegendes Umsatzwachstum im dritten Quartal nach Sparten
%
Quelle: Unilever, Mitteilung vom 28.10.2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Wachstum
|Home Care
|9,1
|Personal Care
|6,3
|Beauty & Wellbeing
|5,7
|Konzern
|5,2
Unilever erwartet für 2026 weiterhin 4 bis 6 Prozent Wachstum aus eigener Kraft und hob das Mengenziel auf mindestens 3 Prozent an. Die operative Marge soll sich leicht verbessern. Am Investorentag am 4. November kündigte der Konzern Einsparungen von 1 Milliarde Euro bis Ende 2029 an, unter anderem um Restkosten aus der Abgabe des Lebensmittelgeschäfts abzubauen.
Bewertung
Was die Unilever Aktie einpreist
Mit einer Dividendenrendite von 3,27 Prozent und einer Marktkapitalisierung von rund 125,6 Milliarden Euro zählt die Unilever Aktie zu den großen Dividendenwerten Europas. Die Quartalsdividende lag 3 Prozent über dem Vorjahr, überschüssige Mittel sollen in Aktienrückkäufe fließen. Auf zwölf Monate liegt die Aktie nur 2 Prozent im Plus.
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