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Unilever Aktienanalyse: Schwellenländer +9,5 Prozent, Haushaltspflege +9,1 Prozent, Volumenziel angehoben – startet der neue Dove- und Vaseline-Konzern jetzt durch?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 13:26 3 Min.

Unilever wuchs im dritten Quartal aus eigener Kraft um 5,2 Prozent und erhöhte das Mengenziel für 2026. Am Investorentag stellte der Konzern seinen Umbau zum reinen Hygiene- und Pflegekonzern vor. Die Unilever Aktie schloss am 20. November bei 48,88 Pfund. Die Aktienanalyse.

Schlusskurs der Unilever Aktie am 20.11.2026 (London) 48,88 £ Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 13,09 Dividendenrendite 3,27 % Marktkapitalisierung 125,6 Mrd. € Zugrunde liegendes Umsatzwachstum im dritten Quartal 5,2 % Umsatz im dritten Quartal (+6,7 %) 13,3 Mrd. € Steckbrief Unternehmen Unilever PLC ISIN GB00BVZK7T90 WKN A41NM1 Handelssymbol UNV0 (deutsche Börsen, in Euro) US-Handelssymbol UL (NYSE, ADR) Branche Haushalts- und Körperpflege Sitz London Stand: 20.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange Weniger Mayonnaise, mehr Duschgel: Unilever baut sich zum reinen Anbieter von Haushalts- und Körperpflege um – und das dritte Quartal zeigt, dass das neue Geschäftsmodell Tempo aufnimmt. Die Unilever Aktie schloss am 20. November in London bei 48,88 Pfund. Diese Unilever Aktienanalyse zeigt, wo der Konzern wächst und was die Unilever Aktie noch bremst. Die Zahlen Unilever Aktienanalyse: Das dritte Quartal Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft wuchs Unilever um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent über höhere Mengen und 2,3 Prozent über Preise. Die Preiserhöhungen gleichen gestiegene Rohstoffkosten aus. 01 Haushaltspflege Home Care wuchs um 9,1 Prozent, die Waschmittel sogar zweistellig. 02 Körperpflege Personal Care legte um 6,3 Prozent zu, Beauty & Wellbeing um 5,7 Prozent. Dove und Vaseline wuchsen zweistellig. 03 Regionen Die Schwellenländer wuchsen um 9,5 Prozent, getragen von Indien, Lateinamerika und Südostasien. In den Industrieländern sank der Umsatz um 0,9 Prozent. 04 Lebensmittel Das verbliebene Lebensmittelgeschäft trat auf der Stelle. Unilever: zugrunde liegendes Umsatzwachstum im dritten Quartal nach Sparten % 0 2,5 5 7,5 10 9,1 6,3 5,7 5,2 Home Care Personal Care Beauty & Wellbeing Konzern Quelle : Unilever, Mitteilung vom 28.10.2026 Daten als Tabelle Sparte Wachstum Home Care 9,1 Personal Care 6,3 Beauty & Wellbeing 5,7 Konzern 5,2 Unilever erwartet für 2026 weiterhin 4 bis 6 Prozent Wachstum aus eigener Kraft und hob das Mengenziel auf mindestens 3 Prozent an. Die operative Marge soll sich leicht verbessern. Am Investorentag am 4. November kündigte der Konzern Einsparungen von 1 Milliarde Euro bis Ende 2029 an, unter anderem um Restkosten aus der Abgabe des Lebensmittelgeschäfts abzubauen. Bewertung Was die Unilever Aktie einpreist Mit einer Dividendenrendite von 3,27 Prozent und einer Marktkapitalisierung von rund 125,6 Milliarden Euro zählt die Unilever Aktie zu den großen Dividendenwerten Europas. Die Quartalsdividende lag 3 Prozent über dem Vorjahr, überschüssige Mittel sollen in Aktienrückkäufe fließen. Auf zwölf Monate liegt die Aktie nur 2 Prozent im Plus. Was gegen die Aktie sprechen kann In den Industrieländern schrumpft der Umsatz.

Steigende Rohstoffkosten erzwingen Preiserhöhungen, die Kunden vergraulen können.

Der Umbau zum reinen Pflegekonzern verursacht Restkosten.

Die Wellbeing-Marken lagen im Quartal im Minus. 28.10.2026 Q3-Umsatz Mengenziel angehoben 04.11.2026 Investorentag 1 Mrd. € Einsparungen bis 2029 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 48,88 £ Februar 2027 Jahreszahlen 2026 Termin prüfen Fazit der Unilever Aktienanalyse Unilever wächst über Menge und starke Marken, vor allem in den Schwellenländern. Die Unilever Aktie hängt davon ab, ob der Umbau die Schwäche in Europa und Nordamerika ausgleicht. Dies ist eine redaktionelle Einordnung und keine Anlageempfehlung.

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