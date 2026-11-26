CMA: Der Colman's-Verkauf als Schlüssel. Am 11. November hatte die britische Wettbewerbsbehörde in ihrer ersten Prüfphase Bedenken angemeldet: Bei Trockenmischungen und Trockensaucen würde die Verbindung aus Unilevers Foods-Sparte (u. a. Knorr) und McCormick (u. a. Schwartz) den mit Abstand größten Anbieter im Vereinigten Königreich schaffen. Bei Senf sah die CMA keine Probleme. Am 25. November teilte sie nun mit, dass McCormick den Verkauf des Colman's-Geschäfts angeboten hat, und dass sie diesen Vorschlag für geeignet halten könnte, die Bedenken auszuräumen. Die Behörde prüft die Zusagen jetzt im Detail, auch mit Stellungnahmen Dritter. Ist sie überzeugt, gibt sie den Deal bedingt frei, andernfalls kann sie ihn in eine vertiefte Phase-2-Prüfung schicken. Unilever und McCormick hatten schon im August angekündigt, einen Käufer für Colman's zu suchen.

Kostenprogramm: 1 Milliarde Euro bis 2029. Bereits am 3. November kündigte Unilever an, sein Betriebsmodell umzubauen und bis Ende 2029 Kosten von 1 Milliarde Euro einzusparen. Der Konzern richtet sich nach der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts stärker auf Home & Personal Care aus. Die Einsparungen sollen über schlankere Organisation, neu gestaltete Prozesse und Technologie kommen.