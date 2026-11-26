Die Unilever Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, FSE: UNV0, LSE: ULVR) legt am Mittwoch, dem 25. November, um rund 2% zu und notiert bei etwa 60,5 Euro, nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 63,40 Euro. Zwei Nachrichten dürften den Kurs gestützt haben (Einschätzung der Redaktion): JPMorgan hob das Kursziel von 5.700 auf 6.300 Pence an, und die britische Wettbewerbsbehörde CMA signalisierte, dass der geplante Verkauf der Senfmarke Colman's die Bedenken gegen die Foods-Fusion mit McCormick ausräumen könnte. Diese Unilever Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Anstieg steckt, wie belastbar die Quartalszahlen sind und was die Unilever Aktie Prognose mittel- bis langfristig trägt.
Unilever Aktie Prognose: JPMorgan hebt Kursziel auf 6.300 Pence, Colman's-Verkauf soll McCormick-Deal retten - ist das 52-Wochen-Hoch nur der Anfang?
Die Unilever Aktie steigt, nachdem JPMorgan das Kursziel auf 6.300 Pence angehoben hat und die britische Wettbewerbsbehörde CMA im McCormick-Deal Entspannung signalisiert. Diese Unilever Aktie Prognose zeigt, wie stark Quartalszahlen, Kostenprogramm und Chartbild sind und wo die Risiken liegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Unilever PLC
- Ticker
- ULVR (London), UNV0 (Xetra)
- ISIN / WKN
- GB00BVZK7T90 / A41NM1
- Marktkapitalisierung
- rund 125 Mrd. €
- KGV (Datenanbieter)
- rund 20
- 52-Wochen-Spanne
- rund 47,0 bis 63,4 €
- Kerngeschäft
- Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care
- Nächste Zahlen
- 11. Februar 2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs: finanzen.net/gettex, 25.11.2026; Kennzahlen: Datenanbieter
Die aktuellen News
JPMorgan hebt an, die CMA gibt Entwarnung
Für die Unilever Aktie war der 25. November ein Tag mit doppeltem Rückenwind: ein starkes Votum der US-Bank und ein Etappensieg bei der größten Weichenstellung des Konzerns.
JPMorgan: höheres Kursziel, Platz auf der Focus List. Die US-Bank hat das Kursziel für Unilever von 5.700 auf 6.300 Pence angehoben und die Einstufung "Overweight" bestätigt. Laut dpa-AFX steht die Aktie weiterhin auf der "Analyst Focus List" des Hauses. Analystin Celine Pannuti beschreibt in ihrem Branchenausblick die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für 2027 nach einem bislang guten Jahr als durchwachsen. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation, die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Unilever zählt sie zu ihren Top-Werten für 2027, neben unter anderem British American Tobacco, Nestlé, Danone und Reckitt.
CMA: Der Colman's-Verkauf als Schlüssel. Am 11. November hatte die britische Wettbewerbsbehörde in ihrer ersten Prüfphase Bedenken angemeldet: Bei Trockenmischungen und Trockensaucen würde die Verbindung aus Unilevers Foods-Sparte (u. a. Knorr) und McCormick (u. a. Schwartz) den mit Abstand größten Anbieter im Vereinigten Königreich schaffen. Bei Senf sah die CMA keine Probleme. Am 25. November teilte sie nun mit, dass McCormick den Verkauf des Colman's-Geschäfts angeboten hat, und dass sie diesen Vorschlag für geeignet halten könnte, die Bedenken auszuräumen. Die Behörde prüft die Zusagen jetzt im Detail, auch mit Stellungnahmen Dritter. Ist sie überzeugt, gibt sie den Deal bedingt frei, andernfalls kann sie ihn in eine vertiefte Phase-2-Prüfung schicken. Unilever und McCormick hatten schon im August angekündigt, einen Käufer für Colman's zu suchen.
Kostenprogramm: 1 Milliarde Euro bis 2029. Bereits am 3. November kündigte Unilever an, sein Betriebsmodell umzubauen und bis Ende 2029 Kosten von 1 Milliarde Euro einzusparen. Der Konzern richtet sich nach der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts stärker auf Home & Personal Care aus. Die Einsparungen sollen über schlankere Organisation, neu gestaltete Prozesse und Technologie kommen.
Die Quartalszahlen
Drittes Quartal schlägt die Erwartungen - Home Care ist der Turbo
Am 28. Oktober hat Unilever die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 6,7% auf 13,3 Milliarden Euro, das organische Wachstum lag bei 5,2% und damit über den 4,8%, die Analysten laut einem unternehmenseigenen Konsens erwartet hatten. Davon entfielen 2,9 Prozentpunkte auf die verkauften Mengen und 2,3 Prozentpunkte auf höhere Preise, mit denen Unilever auf gestiegene Rohstoffkosten reagiert. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern ein organisches Wachstum innerhalb der Spanne von 4% bis 6%, im zweiten Halbjahr von rund 5%, und beim Volumen nun mindestens 3%. Die bereinigte operative Marge soll sich gegenüber 20,0% im Vorjahr leicht verbessern.
Organisches Umsatzwachstum im 3. Quartal 2026 nach Geschäftsbereichen
Prozent
- Umsatzwachstum
- davon Volumen
Für den Bereich Foods weist die Quelle hier kein Volumenwachstum aus. Foods wird an McCormick übertragen.
Quelle: Unilever, Q3 2026 Trading Statement (28.10.2026)
Daten als Tabelle
|Bereich
|Umsatzwachstum
|davon Volumen
|Home Care
|9,1
|5,4
|Personal Care
|6,3
|3,8
|Beauty & Wellbeing
|5,7
|3,6
|Konzern
|5,2
|2,9
|Foods
|0,1
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|Ausblick 2026
|Umsatz
|13,3 Mrd. € (+6,7%)
|38,9 Mrd. €
|-
|Organisches Wachstum
|5,2%
|4,9%
|4% bis 6%
|Volumenwachstum
|2,9%
|3,8%
|mind. 3%
|Preiswachstum
|2,3%
|-
|-
|Operative Marge
|-
|-
|leichte Verbesserung ggü. 20,0%
|Quartalsdividende
|0,4664 € (+3,0%)
|-
|-
Organisches Wachstum (Underlying Sales Growth) ohne Währungs- und Portfolioeffekte. Marge: bereinigte operative Marge.
Quelle: Unilever, Q3 2026 Trading Statement (28.10.2026)
Entscheidend für die Unilever Aktie ist die Qualität des Wachstums: Mit 2,9% kommt gut die Hälfte aus Mengen, nicht nur aus Preisen. Besonders stark läuft Home Care mit 9,1%, davon 5,4 Prozentpunkte Volumen. Die Power Brands, die wichtigsten Marken des Konzerns, wuchsen mit 5,8% noch schneller als die Gruppe. Das Foods-Geschäft, das ohnehin an McCormick geht, kam im Quartal nur auf 0,1%. Auch die Aktionäre profitieren: Die Quartalsdividende von 0,4664 Euro liegt 3,0% über dem Vorjahr, hochgerechnet auf vier Quartale ergibt das rund 1,87 Euro je Aktie und bei einem Kurs von rund 60,5 Euro eine Rendite von etwa 3,1% (Redaktionsrechnung; Datenanbieter nennen abweichende Werte). Das KGV liegt je nach Anbieter bei rund 20 bis 21.
Das Chartbild
Knapp unter dem Jahreshoch - wie viel Luft bleibt?
Die Unilever Aktie hat sich seit dem Spätsommer deutlich erholt. Anfang September lag sie laut boerse.de bei rund 53 Euro (10. September: 52,89 Euro), Mitte Oktober bei rund 56 Euro, Ende Oktober bei knapp 59 Euro und zuletzt bei rund 60,5 Euro. Das ist ein Plus von rund 14% in gut zwei Monaten (Redaktionsrechnung). Das 52-Wochen-Hoch liegt laut finanzen.net bei 63,40 Euro, das Tief bei 46,99 Euro. Beschreibend ergeben sich daraus zwei Marken: Nach oben bremst das Jahreshoch von 63,40 Euro, nach unten markiert der Bereich um 58 bis 59 Euro die Kurse von Ende Oktober und Anfang November. Fällt die Aktie unter diese Zone zurück, wäre der jüngste Anstieg zumindest angekratzt. Das Chartbild ist eine Beschreibung, keine Kaufempfehlung.
Das große Bild
Vom Mischkonzern zum Beauty- und Home-Care-Champion
Unilever baut sich radikal um: Eiscreme ist abgespalten, das Lebensmittelgeschäft wechselt zu McCormick, übrig bleibt ein fokussierter Anbieter von Beauty, Körperpflege und Haushaltsprodukten.
Die Eiscreme-Sparte ist seit dem 6. Dezember 2025 als The Magnum Ice Cream Company eigenständig. Die Foods-Fusion mit McCormick, im März angekündigt und von Reuters mit rund 65 Milliarden Dollar bewertet, soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Dann bleibt Unilever als Home-&-Personal-Care-Konzern mit Marken wie Dove, Vaseline und Domestos. Schon heute stehen Beauty & Wellbeing, Personal Care und Home Care zusammen für 76% des Konzernumsatzes im dritten Quartal (Redaktionsrechnung aus den Anteilen 26%, 27% und 23%).
Der Investor Event vom 4. November. In New York hat Unilever seine mittelfristigen Ziele bekräftigt: organisches Wachstum von 4% bis 6% pro Jahr, davon mindestens 2% aus Volumen, und eine leichte Margenverbesserung. Das Ziel ist eine Rendite für Aktionäre im obersten Drittel der Branche. Für 2027 erwartet das Management eine Entwicklung im Rahmen dieser Ziele. Dazu kommt ein neues Betriebsmodell: Die Märkte werden in Leistungseinheiten unter regionalen Präsidenten mit voller Ergebnisverantwortung gebündelt, die Umsetzung läuft schrittweise 2027. Berichtet wird künftig in drei Kategorien: Beauty & Personal Care, Home Care und Sonstiges.
Das 1-Milliarde-Euro-Programm. Von den eingesparten 1 Milliarde Euro bis Ende 2029 sollen zunächst die verbleibenden Kosten abgedeckt werden, die nach dem Foods-Deal im Konzern hängen bleiben (von Unilever auf 400 bis 500 Millionen Euro beziffert). Der Rest von rund 500 Millionen Euro bliebe übrig. Der Fondsmanager Will James von Guinness Global Investors rechnet laut Reuters mit einem Effekt von rund 50 Basispunkten auf künftige Margen, wenn dieser Betrag vollständig durchschlägt. Das ist die Sicht eines Investors, keine Konzernprognose.
Die Analysten
Unilever Aktie Prognose: Optimisten gegen Skeptiker
Das Analystenbild zur Unilever Aktie ist gemischt. Laut finanzen.net stehen JPMorgan auf "Overweight", Bernstein auf "Outperform" und die Deutsche Bank auf "Buy", UBS dagegen auf "Sell". Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei rund 51 bis 52 Pfund und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Zielmarken einzelner Häuser streuen stark: JPMorgan liegt mit 63 Pfund (6.300 Pence) deutlich darüber. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das größte Gewinnrisiko für die Branche ist die höhere Kosteninflation.
Prognose
Unilever Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie knapp unter dem Jahreshoch nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Test des Jahreshochs
Rückenwind liefern die Analystenvoten und die Colman's-Entspannung. Ein Käufer für Colman's und eine bedingte CMA-Freigabe wären positive Signale. Ein Rückfall unter die Zone um 58 bis 59 Euro oder ein Phase-2-Verfahren würde den Anstieg der Unilever Aktie dagegen bremsen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Zahlen entscheiden
Die Unilever Aktie Prognose hängt an der Frage, ob Volumenwachstum und Marge das Versprechen vom Investor Event einlösen. Der Test ist der 11. Februar 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick für 2027. Bleibt das Volumen über 2%, während die Kosteninflation steigt, wäre das ein starkes Signal.
Langfristig (ab 2027): Pure-Play-Wette
Gelingen Foods-Abschluss, Kostenprogramm und neues Betriebsmodell, wäre Unilever ein fokussierter Beauty- und Home-Care-Konzern mit höherer Marge. Scheitern Teile davon oder bremst die Inflation die Nachfrage, bleibt die Aktie ein defensiver Dividendenwert mit begrenztem Potenzial.
Termine
Was Anleger der Unilever Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Unilever Aktie
Warum steigt die Unilever Aktie? Am 25. November legte die Aktie um rund 2% zu. Zeitgleich hob JPMorgan das Kursziel auf 6.300 Pence an, und die CMA signalisierte, dass der Colman's-Verkauf ihre Bedenken gegen den Foods-Deal ausräumen könnte. Ob diese Nachrichten der alleinige Auslöser waren, ist nicht belegt.
Wie lautet die Unilever Aktie Prognose der Analysten? Gemischt: JPMorgan, Bernstein und Deutsche Bank sind positiv, UBS rät zum Verkauf. JPMorgan nennt 6.300 Pence als Kursziel bei "Overweight".
Was bedeutet der Colman's-Verkauf? Er soll die Bedenken der britischen CMA bei Trockenmischungen und Trockensaucen ausräumen. Bei Senf sah die Behörde keine Probleme. Die Entscheidung steht noch aus.
Was ändert sich bei Unilever nach dem Foods-Deal? Unilever wird zum reinen Anbieter von Beauty, Personal Care und Home Care. Der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet.
Zahlt die Unilever Aktie Dividende? Ja, quartalsweise: Die Dividende für das dritte Quartal beträgt 0,4664 Euro je Aktie, 3,0% mehr als im Vorjahr.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von JPMorgan (Analystin Celine Pannuti, 25. November 2026: "Overweight", Kursziel 6.300 Pence) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Unilever PLC (ULVR): Kaufen, Kursziel 63,00 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Analystin Celine Pannuti) vom 25.11.2026, 01:59 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Analystin Celine Pannuti).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.