Die US-Bank JPMorgan hob in einer Branchenstudie ihr Kursziel für Unilever an und bestätigte die Einstufung Übergewichten. Als Treiber nennt die Bank den erwarteten Abschluss der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts im ersten Quartal. Danach sei eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre möglich, etwa über einen Aktienrückkauf. Hinzu kam das Marktumfeld: Chipwerte und Banken zogen den AEX nach unten, Konsumwerte waren gefragt.