Je tiefer die Technologiewerte fallen, desto gefragter ist Unilever: Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Handelssymbole: UNA in Amsterdam und ULVR in London, US-Handelssymbol: UL) gehört am Mittwoch erneut zu den AEX Gewinnern. Die Unilever-Aktie schloss in Amsterdam 2,02 Prozent höher bei 60,67 Euro. Am Dienstag hatte der Konsumgüterkonzern bereits 1,94 Prozent gewonnen. Der AEX verlor am selben Tag 1,3 Prozent. Neben der Flucht in defensive Werte half eine Analystenstimme.
Unilever-Aktie AEX Gewinner: Plus 2 Prozent – dritter Gewinntag, während der AEX einbricht
Die Unilever-Aktie ist AEX Gewinner: plus 2,02 Prozent auf 60,67 Euro. JPMorgan hebt das Kursziel an, Anleger flüchten aus Chips und Banken. Die Analyse zum Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Unilever-Aktie: Analystenstimme und sichere Häfen
Die Unilever-Aktie profitierte am Mittwoch von zwei Kräften, die in dieselbe Richtung wirkten.
Die US-Bank JPMorgan hob in einer Branchenstudie ihr Kursziel für Unilever an und bestätigte die Einstufung Übergewichten. Als Treiber nennt die Bank den erwarteten Abschluss der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts im ersten Quartal. Danach sei eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre möglich, etwa über einen Aktienrückkauf. Hinzu kam das Marktumfeld: Chipwerte und Banken zogen den AEX nach unten, Konsumwerte waren gefragt.
Höheres Kursziel
JPMorgan schrieb die Schätzungen bis Ende 2028 fort und setzte das Kursziel herauf.
Abspaltung als Kurstreiber
Das Lebensmittelgeschäft soll mit dem US-Gewürzkonzern McCormick zusammengehen. Der Abschluss wird im ersten Quartal erwartet.
Defensive Rotation
Nach dem Einbruch von Nvidia und den Chipwerten suchen Anleger Geschäfte mit stabiler Nachfrage.
Zölle
Der US-Vorschlag von 15 Prozent für EU-Waren entspricht der vereinbarten Obergrenze. Das Vereinigte Königreich, wo Unilever sitzt, steht nicht auf der Liste der 14 Volkswirtschaften.
Zahlen und Ausblick
Mehr Menge und Preiserhöhungen voraus
Im dritten Quartal wuchs Unilever aus eigener Kraft um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent über die Menge. Für 2026 erwartet der Konzern mindestens 3 Prozent Mengenwachstum. JPMorgan rechnet für 2027 mit 5,2 Prozent Umsatzwachstum, getrieben von Preiserhöhungen. Die Margen stehen nach Einschätzung der Bank wegen höherer Rohstoffkosten unter Druck, dürften aber etwa stabil bleiben.
Häufige Fragen zur Unilever-Aktie
Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Gewinner?
JPMorgan hob das Kursziel an, und Anleger schichteten aus Chip- und Bankwerten in defensive Konsumtitel um.
Wie stark stieg die Unilever-Aktie?
Um 2,02 Prozent auf 60,67 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Unilever-Aktie?
ISIN GB00BVZK7T90, WKN A41NM1, Handelssymbole UNA und ULVR, US-Handelssymbol UL.
Was passiert mit dem Lebensmittelgeschäft von Unilever?
Es soll mit dem US-Konzern McCormick zusammengehen. Der Abschluss wird im ersten Quartal erwartet.
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