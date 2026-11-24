Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Gewinner?

Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in defensive Konsumgüteraktien um. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Wie stark stieg die Unilever-Aktie?

Um 1,94 Prozent auf 59,47 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Unilever-Aktie?

ISIN GB00BVZK7T90, WKN A41NM1, Handelssymbole UNA und ULVR, US-Handelssymbol UL.

Wie lief das dritte Quartal?

Das Wachstum aus eigener Kraft lag bei 5,2 Prozent, das Mengenwachstum bei 2,9 Prozent.