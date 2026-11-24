Seife schlägt Silizium: Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Handelssymbole: UNA in Amsterdam und ULVR in London, US-Handelssymbol: UL) gehört am Dienstag zu den AEX Gewinnern. Die Unilever-Aktie schloss in Amsterdam 1,94 Prozent höher bei 59,47 Euro. Am frühen Nachmittag stand erst ein Plus von 0,58 Prozent zu Buche. Dann brachen die Chipwerte ein und Anleger griffen verstärkt zu Konsumgüteraktien. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Unilever-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent – Dove statt Nvidia: Anleger suchen Sicherheit
Die Unilever-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,94 Prozent auf 59,47 Euro. Warum der Konsumgüterkonzern am Tag des Chip-Ausverkaufs gefragt ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Unilever-Aktie: Zuflucht am Tag des KI-Katers
Die Unilever-Aktie stieg, weil Anleger am Dienstag aus KI-Werten in defensive Titel umschichteten.
Der AEX verlor 1,1 Prozent, die Chipwerte ASML, ASM International und Besi gaben zwischen 5,6 und 8,8 Prozent ab. Auf der Gewinnerseite standen Relx, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Unilever, KPN und Heineken. An der Wall Street zeigte sich dasselbe Muster: Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent, der Nasdaq fiel um 1,5 Prozent.
Rotation in defensive Werte
Shampoo, Waschmittel und Deodorants werden unabhängig von der KI-Stimmung gekauft. Das macht Unilever in unruhigen Phasen attraktiv.
Zollpläne mit begrenzter Wirkung
Berichte über neue US-Importzölle belasteten Exportwerte. Laut den Berichten soll für die EU eine Obergrenze von 15 Prozent gelten.
Operativer Rückenwind
Unilever hatte Ende Oktober die Prognose für das Mengenwachstum angehoben.
Zahlen und Ausblick
Mehr Menge, höhere Prognose, schlankerer Konzern
Im dritten Quartal wuchs Unilever aus eigener Kraft um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent über die Menge und 2,3 Prozent über Preise. Der Umsatz stieg auf 13,3 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet der Konzern nun mindestens 3 Prozent Mengenwachstum. Am Tag der Zahlen hatte die Aktie trotzdem nachgegeben. Der Umbau geht weiter: Nach der Abspaltung des Eiscremegeschäfts im Dezember 2025 soll das Lebensmittelgeschäft mit dem US-Gewürzkonzern McCormick zusammengehen.
Häufige Fragen zur Unilever-Aktie
Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in defensive Konsumgüteraktien um. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark stieg die Unilever-Aktie?
Um 1,94 Prozent auf 59,47 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Unilever-Aktie?
ISIN GB00BVZK7T90, WKN A41NM1, Handelssymbole UNA und ULVR, US-Handelssymbol UL.
Wie lief das dritte Quartal?
Das Wachstum aus eigener Kraft lag bei 5,2 Prozent, das Mengenwachstum bei 2,9 Prozent.
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