Zweiter Gewinntag in Folge: Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Handelssymbole: UNA in Amsterdam und ULVR in London, US-Handelssymbol: UL) gehört am Mittwochmorgen wieder zu den AEX Gewinnern. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die Unilever-Aktie 1,56 Prozent auf 60,40 Euro (Stand 09:29 Uhr) und überwindet damit die Marke von 60 Euro. Am Dienstag hatte der Konsumgüterkonzern bereits 1,94 Prozent gewonnen. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von der Stärke des gesamten Sektors.