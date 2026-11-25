Zweiter Gewinntag in Folge: Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Handelssymbole: UNA in Amsterdam und ULVR in London, US-Handelssymbol: UL) gehört am Mittwochmorgen wieder zu den AEX Gewinnern. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die Unilever-Aktie 1,56 Prozent auf 60,40 Euro (Stand 09:29 Uhr) und überwindet damit die Marke von 60 Euro. Am Dienstag hatte der Konsumgüterkonzern bereits 1,94 Prozent gewonnen. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von der Stärke des gesamten Sektors.
Unilever-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,6 Prozent – über 60 Euro, Konsumwerte führen Europas Börsen an
Die Unilever-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,56 Prozent auf 60,40 Euro. Konsumgüter sind am Mittwoch Europas stärkster Sektor. Warum Anleger weiter zugreifen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Unilever-Aktie: Konsum schlägt Technologie
Die Unilever-Aktie profitiert davon, dass Anleger weiter aus Technologiewerten in Konsumtitel umschichten.
Europas Börsen eröffneten am Mittwoch freundlich, der STOXX 600 stieg um 0,5 Prozent. Stärkster Sektor waren Körperpflege- und Haushaltswaren mit plus 1,9 Prozent. Der Technologiesektor war mit minus 1,1 Prozent das Schlusslicht, belastet von Prosus und den Chipwerten. In Amsterdam führte die frühere Unilever-Tochter Magnum Ice Cream die Gewinnerliste an, Unilever folgte dahinter.
Stärkster Sektor in Europa
Konsumnahe Werte stützen am Mittwoch den Gesamtmarkt.
Rotation hält an
Nach dem erneuten Ausverkauf der Chipwerte in New York und Asien bleiben defensive Titel gesucht.
Operativer Rückenwind
Unilever hatte Ende Oktober die Prognose für das Mengenwachstum angehoben.
Zahlen und Ausblick
Mehr Menge, schlankerer Konzern
Im dritten Quartal wuchs Unilever aus eigener Kraft um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent über die Menge. Der Umsatz stieg auf 13,3 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet der Konzern mindestens 3 Prozent Mengenwachstum. Nach der Abspaltung des Eiscremegeschäfts im Dezember 2025 soll auch das Lebensmittelgeschäft mit dem US-Gewürzkonzern McCormick zusammengehen.
Häufige Fragen zur Unilever-Aktie
Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Gewinner?
Konsumgüterwerte sind am Mittwoch Europas stärkster Sektor. Anleger schichten weiter aus Technologiewerten um. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Unilever-Aktie?
Um 1,56 Prozent auf 60,40 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Unilever-Aktie?
ISIN GB00BVZK7T90, WKN A41NM1, Handelssymbole UNA und ULVR, US-Handelssymbol UL.
Wie lief das dritte Quartal?
Das Wachstum aus eigener Kraft lag bei 5,2 Prozent, das Mengenwachstum bei 2,9 Prozent.
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