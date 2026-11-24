Unilever steigerte im dritten Quartal den Umsatz aus eigener Kraft um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent aus höheren Mengen und 2,3 Prozent aus Preisen. Die Umsätze lagen bei 13,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen hob die Prognose für das Mengenwachstum und die operative Marge an und erwartet nun mindestens 3 Prozent Mengenwachstum für 2026. Trotzdem gab die Aktie am Tag der Zahlen nach, weil Anleger offenbar noch mehr erhofft hatten.