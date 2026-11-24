Wenn die Stimmung kippt, kommen die Klassiker: Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Handelssymbole: UNA in Amsterdam und ULVR in London, US-Handelssymbol: UL) ist am Dienstag AEX Gewinner. Im Amsterdamer Handel steigt die Unilever-Aktie 0,58 Prozent auf 58,68 Euro (Stand 14:47 Uhr). Der Konsumgüterkonzern profitiert davon, dass Anleger aus Chip- und KI-Werten in defensive Titel wechseln. Eine neue Unilever-Meldung gibt es nicht.
Unilever-Aktie AEX Gewinner: Plus 0,6 Prozent – wie der Konsumgüter-Riese zur Zuflucht wird
Die Unilever-Aktie ist AEX Gewinner: plus 0,58 Prozent auf 58,68 Euro. Warum Anleger in Konsumgüter flüchten und was die starken Q3-Zahlen und der Foods-Deal bedeuten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Unilever-Aktie: Defensiv ist wieder gefragt
Die Unilever-Aktie steht für ein Geschäft, das kaum von der KI-Stimmung abhängt: Shampoo, Waschmittel und Deodorants werden immer gekauft.
Es gibt keinen firmeneigenen Anlass für das Plus. Der Kurs profitiert von der Umschichtung, die auch Relx, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize und KPN nach oben zieht: Anleger verkaufen Chipwerte und kaufen Titel mit planbaren Erlösen.
Rotation aus Chipwerten
Mit den Verlusten bei ASML, ASM International und Besi suchen Anleger Sicherheit im AEX.
Starke Q3-Zahlen
Das Wachstum aus eigener Kraft von 5,2 Prozent lag über den Erwartungen der Analysten.
Fokus durch Abspaltungen
Nach der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts im Dezember 2025 soll auch das Foods-Geschäft mit McCormick zusammengehen.
Zahlen und Ausblick
Prognose angehoben, Aktie nach den Zahlen trotzdem schwächer
Unilever steigerte im dritten Quartal den Umsatz aus eigener Kraft um 5,2 Prozent, davon 2,9 Prozent aus höheren Mengen und 2,3 Prozent aus Preisen. Die Umsätze lagen bei 13,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen hob die Prognose für das Mengenwachstum und die operative Marge an und erwartet nun mindestens 3 Prozent Mengenwachstum für 2026. Trotzdem gab die Aktie am Tag der Zahlen nach, weil Anleger offenbar noch mehr erhofft hatten.
Häufige Fragen zur Unilever-Aktie
Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger wechseln aus Chipwerten in defensive Konsumgüter. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Unilever-Aktie?
Um 0,58 Prozent auf 58,68 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Unilever-Aktie?
ISIN GB00BVZK7T90, WKN A41NM1, Handelssymbole UNA und ULVR, US-Handelssymbol UL.
Wie lief das dritte Quartal?
Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft lag bei 5,2 Prozent, das Mengenwachstum bei 2,9 Prozent.
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