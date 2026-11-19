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UniCredit Aktie auf BUY hochgestuft – Erste Group erwartet 15% Gewinnwachstum je Aktie pro Jahr

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 17:10 2 Min.

Die Erste Group stuft UniCredit auf "buy" hoch und erwartet bis 2028 jährlich 15% mehr Gewinn je Aktie.

Bild: Max K. / Unsplash

Die Analysten der Erste Group stufen die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker: CRIN) von "hold" auf "buy" hoch. Das Papier legt um 0,81 Euro beziehungsweise 1,01% auf 80,81 Euro zu. Im Mittelpunkt der UniCredit-Aktienanalyse steht eine Prognose, die für Aktionäre mehr Gewicht haben dürfte als das Tagesplus: Bis 2028 könne der Gewinn je Aktie um durchschnittlich 15% pro Jahr wachsen. Was den Wechsel von "hold" auf "buy" erklärt Die Erste Group begründe die Hochstufung mit der geografischen Aufstellung von UniCredit, gewonnenen Marktanteilen und den Übernahmeplänen für die Commerzbank. Dabei erfülle jeder dieser Faktoren eine andere Funktion. Das Geschäft in mehreren Ländern verteile die Ertragsquellen breiter. Schwächere Geschäfte in einem Markt könnten somit durch eine bessere Entwicklung in einem anderen teilweise aufgefangen werden. Marktanteilsgewinne wiederum böten UniCredit die Möglichkeit, auch dort zu wachsen, wo die Bank bereits vertreten sei. Mit dem angestrebten Erwerb der Commerzbank käme ein weiterer Wachstumstreiber hinzu. Für Aktionäre sei dabei entscheidend, wie viel von den zusätzlichen Erträgen nach den Kosten einer Zusammenführung je UniCredit-Aktie übrig bliebe. Genau an diesem Maßstab lasse sich die Prognose der Erste Group überprüfen: Ein größerer Konzern allein erfülle die Erwartung von jährlich 15% mehr Gewinn je Aktie noch nicht. Was 15% Gewinnwachstum für Anleger bedeuten Die Größenordnung lässt sich an einer einfachen Rechnung ablesen. Würde der Gewinn je Aktie zwei Jahre hintereinander um jeweils 15% steigen, läge er am Ende rund 32,3% über dem Ausgangswert. Der Grund dafür sei die höhere Gewinnbasis im zweiten Jahr. Eine entsprechende Kurssteigerung lasse sich daraus allerdings nicht unmittelbar ableiten. Dafür spiele auch eine Rolle, welchen Preis Anleger künftig für jeden Euro Gewinn zu zahlen bereit seien. Hier setze das zweite Argument der UniCredit-Aktienanalyse an. Nach Einschätzung der Erste Group treffe eine hohe Profitabilität auf eine moderate Bewertung. Damit sehe das Analystenhaus auch nach dem Anstieg auf 80,81 Euro Spielraum für weitere Kursgewinne. Die Kaufempfehlung beruhe folglich auf zwei Erwartungen: UniCredit könne den Gewinn je Aktie deutlich steigern, und der aktuelle Börsenkurs spiegele diese Aussicht aus Sicht der Analysten erst teilweise wider. Die Analysten der Erste Group ersetzen in ihrer UniCredit-Aktienanalyse das bisherige Rating "hold" durch das Rating "buy". Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei Banken zuerst an Kontogebühren denkt. Diesmal bekommt er eine Hochstufung, eine Zinseszinsrechnung und Stoff für den Gruppenchat – für exakt null Euro. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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