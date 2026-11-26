Die Unicaja-Aktie (ISIN: ES0180907000, WKN: A1W97N, deutsches Handelssymbol: 7UB, US-Handelssymbol: UNJCF) gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Unicaja Banco 3,204 Euro, ein Plus von 2,56 Prozent. Damit zieht die kleinste Bank im spanischen Leitindex mit den großen Instituten mit. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Unicaja-Aktie erholt sich wie die gesamte Branche vom Rückschlag durch die Bankensteuer.
Unicaja-Aktie IBEX 35 Gewinner: Regionalbank zieht mit – warum der kleinere Steuersatz zählt
Die Unicaja-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt die Bank aus Málaga um 2,56 Prozent auf 3,204 Euro. Der gesamte Bankensektor erholt sich vom Schock der verlängerten Bankensteuer. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
Am Mittwoch gerieten alle sechs spanischen Bankwerte im IBEX 35 unter Druck. Am Donnerstag steigen sie gemeinsam – auch Unicaja.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Unicaja-Aktie heute zulegt
Für die Unicaja-Aktie gibt es heute keinen eigenen Auslöser. Sie folgt dem Sektor. Für Unicaja spielt eine Besonderheit der Bankensteuer eine Rolle: Der Satz ist progressiv. Die drei größten Banken zahlen 7 Prozent, kleinere Häuser wie Unicaja einen niedrigeren Satz. Die direkte Belastung durch die Verlängerung ist damit kleiner als bei den Branchenführern.
Mitläufer im Sektor
Die Unicaja-Aktie bewegt sich heute im Gleichschritt mit den übrigen spanischen Banken.
Niedrigerer Steuersatz
Als kleinere Bank fällt Unicaja in eine niedrigere Stufe der Bankensteuer.
Dividendenwert
Unicaja gilt unter Anlegern als ausschüttungsstarker Titel.
Das Unternehmen
Unicaja Banco: Regionalbank aus Andalusien
Unicaja Banco hat seinen Sitz in Málaga und entstand aus andalusischen Sparkassen. 2021 übernahm Unicaja die Liberbank und stärkte damit ihre Stellung in Nordspanien. Die Bank konzentriert sich auf Privatkunden, Hypotheken und kleinere Unternehmen in Spanien. Damit hängt ihr Geschäft stärker von der spanischen Wirtschaft und Politik ab als das der international aufgestellten Großbanken.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Unicaja-Aktie
Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Unicaja-Aktie folgt der Erholung des spanischen Bankensektors. Am Mittwoch hatte die Verlängerung der Bankensteuer alle Banken belastet. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?
Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).
Wie stark steigt die Unicaja-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Unicaja-Aktie bei 3,204 Euro und damit 2,56 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Zahlt Unicaja auch die Bankensteuer?
Ja. Die Steuer ist progressiv gestaltet. Die drei größten Banken zahlen 7 Prozent, kleinere Institute wie Unicaja einen niedrigeren Satz.
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