Der Ungarische Forint (HUF) hat gestern kräftig aufgeholt und steht aktuell bei ca. 372,30, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Ungarn: Der Forint hat kräftig aufgeholt!
Forint schüttelt Schwäche ab
Damit mache die ungarische Währung einen Teil der Verluste wett, die ihr die vorsichtige Haltung der Ungarischen Nationalbank Mitte November eingebracht habe. Damals habe der Währungsrat die Zinsen stabil gehalten und nur über eine Pause oder eine Senkung diskutiert. Neue Zollsorgen aus Washington und die allgemeine Risikoscheu könnten die Erholung allerdings rasch wieder bremsen, zumal Ungarn als exportabhängige Volkswirtschaft besonders empfindlich reagiere.
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