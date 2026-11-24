Wie hoch ist der Kupon der Underberg Anleihe 2026/2032? Zwischen 6,00 und 6,75 Prozent; die Festlegung erfolgt spätestens am 4. Dezember 2026.

Wann endet die Zeichnungsfrist? Über die Website am 3. Dezember um 18:00 Uhr, über DirectPlace am 4. Dezember um 12:00 Uhr MEZ, jeweils laut Anleihen-Finder.

Wie hoch ist die Mindestanlage? 1.000 Euro, die Stückelung beträgt ebenfalls 1.000 Euro.

Was ist der Webcast? Eine Informationsveranstaltung des Emittenten für Privatanleger, heute von 18:30 bis 19:30 Uhr.