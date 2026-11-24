Die Underberg Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750) rückt in die entscheidende Phase: Heute, am 24. November 2026, bietet die Semper idem Underberg AG von 18:30 bis 19:30 Uhr einen Webcast für Privatinvestoren an. Die 6-jährige Anleihe mit einer Kupon-Spanne von 6,00 bis 6,75 Prozent und einem Zielvolumen von bis zu 45 Millionen Euro läuft noch bis Anfang Dezember. Dieser Beitrag ordnet die Fristen ein; er ist keine Aufforderung zur Zeichnung.
Underberg Anleihe 2026/2032: Webcast heute Abend, Umtausch der 5,50-Prozent-Anleihe nur bis 1. Dezember – welche Fristen gelten für Anleger?
Die Semper idem Underberg AG lädt heute von 18:30 bis 19:30 Uhr zum Webcast für Privatanleger. Die Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750) bietet 6,00 bis 6,75 Prozent Kupon, die Umtauschfrist für die Anleihe 2022/2028 endet am 1. Dezember. Alle Termine im Überblick.
Steckbrief
- Emittentin
- Semper idem Underberg AG
- ISIN / WKN
- DE000A5GS750 / A5GS75
- Ausgabepreis
- 100 %
- Segment
- Open Market (Freiverkehr) Frankfurt
- Sole Lead Manager
- B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
- Abwicklungsstelle
- Bankhaus Gebr. Martin AG
Stand: 20.11.2026, Angaben des Emittenten laut Anleihen-Finder, nicht von aktiencheck.de geprüft
Welche Fristen gelten für die Underberg Anleihe?
|Termin
|Was passiert
|17.11. bis 3.12.2026, 18:00 Uhr MEZ
|Zeichnung über die Website des Emittenten
|18.11. bis 4.12.2026, 12:00 Uhr MEZ
|Zeichnung über DirectPlace
|24.11.2026, 18:30 bis 19:30 Uhr
|Webcast für Privatanleger
|bis 1.12.2026, 18:00 Uhr MEZ
|Umtausch der Anleihe 2022/2028
|spätestens 4.12.2026
|Festlegung des Kupons
Angaben laut Anleihen-Finder vom 20.11.2026; maßgeblich sind Wertpapierprospekt und Emittent.
Quelle: Anleihen-Finder
Der Prospekt wurde laut Meldung am 16. November von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt. Anleger sollten vor jeder Entscheidung den gebilligten Wertpapierprospekt lesen; er enthält Angaben zu Rang, Sicherheiten und Risiken.
Wie funktioniert der Umtausch der Underberg Anleihe 2022/2028?
Inhaber der Anleihe 2022/2028 mit 5,50 Prozent Kupon können sie laut Emittent 1:1 in die neue Anleihe tauschen, bis zum 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ. Hinzu kommen 5 Euro Barausgleich und Stückzinsen. Der Kupon ist der jährliche Zins auf den Nennwert; die Rendite ergibt sich erst aus Kurs, Kupon und Laufzeit. Bei einem Ausgabepreis von 100 Prozent entspricht der Kupon der Anfangsrendite.
Wie hoch ist die Zinsspanne im Vergleich zu Bundesanleihen?
Die zehnjährige Bundesanleihe rendierte am 24. November laut dpa-AFX bei 3,27 Prozent (15:53 Uhr MEZ). Ein Kupon von 6,00 bis 6,75 Prozent liegt damit deutlich darüber; der Unterschied ist die Risikoprämie für Emittenten- und Ausfallrisiko sowie eingeschränkte Handelbarkeit im Freiverkehr. Aus dem Abstand lässt sich keine Aussage über die Qualität der Anleihe ableiten.
Zur Größenordnung: Der Emittent nennt für 2024/25 ein bereinigtes EBITDA von rund 12 Millionen Euro; zum Vergleich: Das Zielvolumen von 45 Millionen Euro entspräche dem rund Vierfachen dieser Größe. Das ist eine reine Rechenrelation, keine Bewertung.
Häufige Fragen zur Underberg Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Underberg Anleihe 2026/2032? Zwischen 6,00 und 6,75 Prozent; die Festlegung erfolgt spätestens am 4. Dezember 2026.
Wann endet die Zeichnungsfrist? Über die Website am 3. Dezember um 18:00 Uhr, über DirectPlace am 4. Dezember um 12:00 Uhr MEZ, jeweils laut Anleihen-Finder.
Wie hoch ist die Mindestanlage? 1.000 Euro, die Stückelung beträgt ebenfalls 1.000 Euro.
Was ist der Webcast? Eine Informationsveranstaltung des Emittenten für Privatanleger, heute von 18:30 bis 19:30 Uhr.
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