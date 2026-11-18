Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (April bis September 2026) stieg der Umsatz laut Emittentin auf 68,4 Millionen Euro, nach 67,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 1,2 Prozent. Der deutsche Spirituosenmarkt ging laut NielsenIQ in den ersten neun Monaten 2026 um rund 3 Prozent zurück, das Auslandsgeschäft legte beim Absatz um rund 16 Prozent zu, die Marke St. Hubertus in Deutschland um rund 17 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2025/26 lagen der Umsatz bei 136,9 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA bei 12,3 Millionen Euro.