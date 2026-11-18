Die Underberg Anleihe 2026/2032 der Semper idem Underberg AG aus Rheinberg (ISIN DE000A5GS750) ist seit heute auch über die Zeichnungsfunktion DirectPlace der Börse Frankfurt zu haben. Die Zinsspanne liegt bei 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr, das Volumen bei bis zu 45 Millionen Euro, die Laufzeit bei sechs Jahren, die Mindestanlage bei 1.000 Euro. Der endgültige Kupon soll bis zum 4. Dezember 2026 feststehen. Dieser Beitrag ist keine Aufforderung zur Zeichnung: Maßgeblich für ein öffentliches Angebot ist allein der gebilligte Wertpapierprospekt der Emittentin.
Underberg Anleihe 2026/2032: Börsen-Zeichnung startet heute, Umtausch der 2028er mit 5 Euro Barausgleich – was Anleger zur 6,00–6,75-Prozent-Anleihe im Prospekt prüfen können
Seit heute läuft die Zeichnung der Underberg Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750) auch über die Börse Frankfurt. Zinsspanne 6,00 bis 6,75 Prozent, bis zu 45 Millionen Euro, Mindestanlage 1.000 Euro. Inhaber der Anleihe 2022/28 können umtauschen. Die Fristen, die Halbjahreszahlen und die Fragen, die der Wertpapierprospekt beantworten muss.
Steckbrief
- Emittentin
- Semper idem Underberg AG, Rheinberg
- Anleihe
- Underberg Anleihe 2026/2032
- ISIN
- DE000A5GS750
- Zinsspanne
- 6,00 bis 6,75 % p.a.
- Zeichnung direkt
- 17.11. bis 03.12.2026, 18:00 Uhr
- Zeichnung DirectPlace
- 18.11. bis 04.12.2026, 12:00 Uhr
- Umtausch Anleihe 2022/28
- 17.11. bis 01.12.2026, 18:00 Uhr
- Altanleihe
- DE000A30VMF2 (45 Mio. €)
- Sole Lead Manager
- B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Stand: 18.11.2026, Angaben laut Anleihen-Finder (16./17.11.2026); verbindlich ist nur der Wertpapierprospekt der Emittentin
Die Fristen
Bis wann läuft die Zeichnung der Underberg Anleihe 2026/2032?
Wer sich eine Meinung bilden will, findet in den Fristen die erste wichtige Information: Das Angebot ist in Deutschland und Luxemburg öffentlich, bei institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern wird privat platziert. Als Sole Lead Manager der Privatplatzierung fungiert B. Metzler seel. Sohn & Co. AG.
Der Umtausch
Wie funktioniert der Umtausch der Underberg-Anleihe 2022/28 in die neue Anleihe?
Inhaber der Anleihe 2022/28 (ISIN DE000A30VMF2, Volumen 45 Millionen Euro, nach früheren Angaben mit 5,50 Prozent verzinst) können freiwillig im Verhältnis eins zu eins in die neue Anleihe tauschen. Sie erhalten zusätzlich einen Barausgleich von 5 Euro je Schuldverschreibung sowie anteilige Stückzinsen. Die Umtauschfrist endet am 1. Dezember um 18 Uhr. Der Nettoerlös soll die Altanleihe vorzeitig refinanzieren. Das heißt: Es fließt in erster Linie kein frisches Geld in das Unternehmen, sondern die Fälligkeit rückt von 2028 auf 2032.
Für die Bewertung ist diese Unterscheidung wichtig. Eine Refinanzierung verlängert die Laufzeit der Schulden und senkt das kurzfristige Rückzahlungsrisiko. Sie verlagert das Risiko aber auch in die Zukunft: Anleger tragen es künftig vier Jahre länger.
Das Unternehmen
Wie steht Underberg vor der Anleihe da?
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (April bis September 2026) stieg der Umsatz laut Emittentin auf 68,4 Millionen Euro, nach 67,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 1,2 Prozent. Der deutsche Spirituosenmarkt ging laut NielsenIQ in den ersten neun Monaten 2026 um rund 3 Prozent zurück, das Auslandsgeschäft legte beim Absatz um rund 16 Prozent zu, die Marke St. Hubertus in Deutschland um rund 17 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2025/26 lagen der Umsatz bei 136,9 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA bei 12,3 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2025/26
|136,9 Mio. €
|Bereinigtes EBITDA 2025/26
|12,3 Mio. €
|Umsatz 1. Halbjahr 2026/27
|68,4 Mio. € (+1,2 %)
|Prognose bereinigtes EBITDA 2026/27
|oberes Ende von 11 bis 12 Mio. €
Bereinigtes EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ohne Sondereffekte.
Quelle: Anleihen-Finder (Angaben des Emittenten), 16./17.11.2026
Zur Einordnung eine einfache Rechnung der Redaktion: Bei vollem Volumen von 45 Millionen Euro und dem oberen Zinssatz von 6,75 Prozent betragen die jährlichen Zinsen rund 3,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA von 11 bis 12 Millionen Euro deckt diese Summe rechnerisch gut dreieinhalb- bis vierfach. Andere Verbindlichkeiten, Investitionen und Steuern sind dabei nicht berücksichtigt; das Verhältnis taugt nur als grobe Orientierung.
Das große Bild
Was bedeuten 6,00 bis 6,75 Prozent im Vergleich zu Bundesanleihen?
Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Vormittag des 18. November laut Trading Economics bei 3,36 Prozent. Der Kupon der Underberg-Anleihe liegt also deutlich darüber. Der Abstand ist die Risikoprämie für Emittenten- und Ausfallrisiko: Der Bund gilt als sicherer Schuldner, ein Mittelständler ohne öffentlich genanntes Rating nicht. Ein sauberer Vergleich ist nur über die Rendite möglich, die vom Kaufkurs abhängt, nicht über den Kupon. Hinzu kommt: KMU-Anleihen sind weniger liquide als Staatsanleihen, Verkäufe vor Fälligkeit können schwierig oder nur mit Abschlägen möglich sein.
Ausblick
Welche Fragen sollte der Wertpapierprospekt zur Underberg-Anleihe beantworten?
Rang und Besicherung
Ist die Anleihe vorrangig, besichert oder nachrangig? Das bestimmt die Verluste im Ernstfall.
Kündigungsrechte
Kann die Emittentin vorzeitig kündigen? Zu welchem Preis?
Finanzkennzahlen und Auflagen
Gibt es Bedingungen an Verschuldung oder Ausschüttungen (Covenants)?
Termine
Dezember: Kupon und Volumen sollen feststehen.
Häufige Fragen zur Underberg Anleihe
Wie hoch ist der Zins der Underberg Anleihe 2026/2032?
Die Spanne beträgt 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr. Der endgültige Kupon soll bis zum 4. Dezember 2026 festgelegt werden.
Bis wann läuft die Zeichnung?
Direkt bei Underberg bis 3. Dezember 2026, 18 Uhr, über DirectPlace der Börse Frankfurt bis 4. Dezember 2026, 12 Uhr. Rechtlich maßgeblich ist der Wertpapierprospekt.
Was passiert mit der Anleihe 2022/28?
Inhaber können eins zu eins umtauschen und erhalten 5 Euro Barausgleich je Stück sowie anteilige Stückzinsen. Die Umtauschfrist endet am 1. Dezember 2026, 18 Uhr.
Wie hoch ist die Mindestanlage?
Laut Anleihen-Finder 1.000 Euro.
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