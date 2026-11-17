Die nächste bekannte Marke wagt sich an den Kapitalmarkt: Die Underberg Anleihe 2026/2032 soll bis zu 45 Millionen Euro einbringen, der Zins soll in einer Spanne von 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr liegen. Das hat die Semper idem Underberg AG am Montag, 16. November 2026, per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt – verbunden mit einem Umtauschangebot für Inhaber bisheriger Papiere. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Montag um 15:44 Uhr laut dpa-AFX bei 3,37 Prozent. Underberg bietet damit einen Aufschlag von rund 2,6 bis 3,4 Prozentpunkten. ISIN, Stückelung und Angebotsfrist der neuen Anleihe nennt der Wertpapierprospekt der Emittentin.
Underberg Anleihe 2026/2032: Bis zu 6,75 Prozent für den Kräuterbitter-Konzern – wie viel Risiko steckt im Refinanzierungsbond?
Die Semper idem Underberg AG plant eine neue Mittelstandsanleihe über bis zu 45 Millionen Euro mit einer Zinsspanne von 6,00 bis 6,75 Prozent und bietet einen Umtausch an. Was die Underberg Anleihe 2026/2032 über den KMU-Anleihemarkt verrät – und worauf Anleger achten sollten.
Steckbrief
- Emittentin
- Semper idem Underberg AG, Rheinberg
- Anleihe
- Underberg Anleihe 2026/2032
- Zinsspanne
- 6,00 bis 6,75 % p. a.
- Volumen
- bis zu 45 Mio. €
- Zweck
- Refinanzierung, Umtauschangebot
- Umlaufende Anleihe
- 5,50 % 2022/2028, ISIN DE000A30VMF2
Stand: 17.11.2026, Angaben laut Mitteilungen vom 16.11.2026; Details im Wertpapierprospekt
Die Neuemission
Was bietet die neue Underberg Anleihe und warum gerade jetzt?
Underberg refinanziert früh. Die neue Mittelstandsanleihe soll vor allem bestehende Verbindlichkeiten ablösen – in einem Zinsumfeld, das sich gerade wieder verteuert.
Laut Ad-hoc-Mitteilung beschloss der Vorstand der Semper idem Underberg AG die Emission einer neuen Anleihe sowie die Durchführung eines Umtauschangebots. Mehrere Finanzportale, darunter Anleihen Finder und BondGuide, ordnen den Schritt als Refinanzierung ein. Zeitgleich meldete das Unternehmen in einer Corporate News ein starkes Wachstum im ersten Halbjahr, getragen vom internationalen Geschäft und der Marke St. Hubertus. Konkrete Halbjahreszahlen stehen in der Mitteilung des Unternehmens.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Underberg hat bereits mehrfach am Anleihemarkt Geld aufgenommen. Umlaufend ist unter anderem die 5,50 %-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2). Sie war bei ihrer Platzierung 2022 laut Börsen-Zeitung kleiner ausgefallen als geplant. 2024 platzierte Underberg laut der beratenden Kanzlei Noerr eine weitere Anleihe über 35 Millionen Euro. Wer früh refinanziert, nimmt Fälligkeiten Druck – zahlt aber den heutigen Marktzins.
|Anleihe
|ISIN
|Kupon
|Status
|Underberg 2022/2028
|DE000A30VMF2
|5,50 %
|umlaufend
|Underberg 2024/2030
|DE000A383FH4
|siehe Anleihebedingungen
|umlaufend, 35 Mio. € platziert
|Underberg 2026/2032
|im Prospekt
|6,00–6,75 % (Spanne)
|Emission angekündigt
Kupon der Anleihe 2024/2030 hier nicht aufgeführt; maßgeblich sind die jeweiligen Anleihebedingungen.
Quelle: Deutsche Börse, Noerr, Ad-hoc-Mitteilung vom 16.11.2026
Wichtig für das Verständnis: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt dagegen vom Kaufkurs ab. Wird eine Anleihe unter 100 Prozent gehandelt, liegt die Rendite über dem Kupon – und umgekehrt. Bei einer Neuemission zu 100 Prozent stimmen beide anfangs überein.
Das große Bild
Was sagt die Underberg Anleihe über den Markt für Mittelstandsanleihen?
Die Zinsspanne der Underberg Anleihe zeigt, wie stark sich das Umfeld verschoben hat. 2022 reichten 5,50 Prozent, jetzt beginnt die Spanne bei 6,00 Prozent. Dahinter stehen höhere Leitzinsen und gestiegene Renditen sicherer Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank hält den Einlagensatz bei 2,5 Prozent, Terminmärkte preisen laut Trading Economics für Dezember eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Laut LBBW rentieren europäische Unternehmensanleihen guter Bonität im Schnitt über vier Prozent – so hoch wie seit zehn Jahren nicht.
Der Aufschlag, den ein Mittelständler zahlen muss, ist der Preis für das Risiko, das Anleger tragen. Dieser Aufschlag, der Spread, misst die Mehrrendite gegenüber einer sicheren Anlage. Bei Underberg sind es gegenüber der Bundesanleihe gut 260 bis knapp 340 Basispunkte. Das ist weniger als bei vielen Emittenten, deren Anleihen bereits unter Druck stehen.
|Anlage
|Rendite bzw. Zins
|Aufschlag zur Bundesanleihe
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,37 %
|–
|Euro-Unternehmensanleihen guter Bonität (Ø)
|über 4 %
|rund 65 Bp. und mehr
|Underberg Anleihe 2026/2032 (Spanne)
|6,00–6,75 %
|rund 263–338 Bp.
Quelle: dpa-AFX via onvista (16.11.2026, 15:44 Uhr); LBBW via Deutsche Börse (13.11.2026); Ad-hoc-Mitteilung Underberg (16.11.2026)
Zugleich zeigt der Markt die Kehrseite. Im deutschen KMU-Segment häufen sich Restrukturierungen. Die JES.GREEN Invest GmbH kann ihre 5,00 %-Anleihe 2021/2026 nach eigener Angabe ohne Refinanzierung nicht zurückzahlen und ruft die Gläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf, unter anderem über eine Laufzeitverlängerung bis 2031. Die 7 %-Anleihe 2026/2031 des Windparkentwicklers PNE notierte zuletzt bei rund 75 Prozent. Ein hoher Kupon allein schützt nicht – entscheidend ist, ob der Emittent die Zinsen aus dem laufenden Geschäft verdient.
Die Fundamentaldaten
Wie solide ist der Emittent hinter der Underberg Anleihe?
Underberg ist ein Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein mit Marken wie dem gleichnamigen Kräuterbitter. Im Geschäftsjahr 2025/26 steigerte die Gruppe ihren Umsatz nach eigenen Angaben auf 136,9 Millionen Euro – in einem schrumpfenden Spirituosenmarkt. Wachstum kam vor allem aus dem Ausland und aus Neuheiten. Das ist ein Pluspunkt, denn der Inlandsmarkt für Spirituosen steht seit Jahren unter Druck: weniger Konsum, höhere Kosten für Rohstoffe, Glas und Energie.
Für Anleihegläubiger zählen vor allem drei Fragen: Wie hoch ist die Verschuldung im Verhältnis zum operativen Ergebnis? Wie viel Liquidität steht bereit? Und gibt es Sicherheiten oder Schutzklauseln (Covenants) in den Anleihebedingungen? Antworten liefern der Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf deren Grundlage.
Ob die neue Underberg Anleihe vorrangig oder nachrangig ist, ob sie besichert ist und ob ein Rating vorliegt, ergibt sich aus dem Prospekt. Nachrangige oder unbesicherte Papiere tragen im Insolvenzfall ein deutlich höheres Verlustrisiko.
Ausblick
Underberg Anleihe: Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Festlegung des Kupons: Wo innerhalb der Spanne von 6,00 bis 6,75 Prozent der Zins landet, zeigt die Nachfrage.
Umtauschquote: Wie viele Inhaber bestehender Underberg Anleihen tauschen, verrät das Vertrauen der Bestandsgläubiger.
Platzierungsvolumen: 2022 fiel die Underberg Anleihe kleiner aus als geplant. Ob die 45 Millionen Euro erreicht werden, ist offen.
EZB im Dezember: Eine weitere Zinserhöhung würde die Messlatte für alle Unternehmensanleihen anheben.
FAQ zur Underberg Anleihe 2026/2032
Wie hoch ist der Zins der neuen Underberg Anleihe? Laut Ad-hoc-Mitteilung vom 16. November 2026 liegt die Zinsspanne bei 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr. Der endgültige Kupon wird erst festgelegt.
Wie groß ist die Emission? Geplant sind bis zu 45 Millionen Euro, verbunden mit einem Umtauschangebot für Inhaber bisheriger Anleihen.
Wofür nutzt Underberg das Geld? Die Emission dient laut den Mitteilungen der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
Wo finden Anleger die Bedingungen der Underberg Anleihe? Maßgeblich sind der Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen, die die Semper idem Underberg AG auf ihrer Investor-Relations-Seite veröffentlicht.
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