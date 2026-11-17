Laut Ad-hoc-Mitteilung beschloss der Vorstand der Semper idem Underberg AG die Emission einer neuen Anleihe sowie die Durchführung eines Umtauschangebots. Mehrere Finanzportale, darunter Anleihen Finder und BondGuide, ordnen den Schritt als Refinanzierung ein. Zeitgleich meldete das Unternehmen in einer Corporate News ein starkes Wachstum im ersten Halbjahr, getragen vom internationalen Geschäft und der Marke St. Hubertus. Konkrete Halbjahreszahlen stehen in der Mitteilung des Unternehmens.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Underberg hat bereits mehrfach am Anleihemarkt Geld aufgenommen. Umlaufend ist unter anderem die 5,50 %-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2). Sie war bei ihrer Platzierung 2022 laut Börsen-Zeitung kleiner ausgefallen als geplant. 2024 platzierte Underberg laut der beratenden Kanzlei Noerr eine weitere Anleihe über 35 Millionen Euro. Wer früh refinanziert, nimmt Fälligkeiten Druck – zahlt aber den heutigen Marktzins.