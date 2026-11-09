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Wirtschaftskalender: DAX erholt sich - NVIDIA-Skandal belastet NASDAQ - Gold steigt

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:25 3 Min.

Erholung trotz NVIDIA-Schock! Europas Aktienmärkte starten mit Kursgewinnen, während die NASDAQ unter Druck bleibt. Ölpreise fallen, Gold legt zu und neue Inflationsdaten sorgen für Spannung. Vor dem wichtigen US-Inflationsbericht bleibt die Nervosität an den Märkten hoch

Bild: Unsplash

Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB Die neue Handelswoche beginne an der Börse heute mit einer vorsichtigen Erholung nach der schwächsten Wall-Street-Woche seit April 2025. Die Marktstimmung bleibe jedoch durch die Entwicklungen rund um NVIDIA gespalten: Jensen Huang habe eine Affäre mit einer Person eingeräumt, die mit einem Kunden in Verbindung stehe, dem Beihilfe für sanktionierte chinesische Firmen vorgeworfen werde. Die US-Behörden würden nun einen möglichen Informationsabfluss nach Peking untersuchen. Obwohl das Unternehmen betone, es gebe keine Hinweise auf weitergegebene Geschäftsgeheimnisse, würden Technologiewerte erneut unter Druck geraten. Der US100 verliere 0,61% (auf ca. 26.940 Punkte), während der US500 unverändert notiere (+0,04%). Kapital fließe weiterhin spürbar in Richtung der traditionellen Wirtschaftssektoren ab. In Europa würden an der Börse heute unmittelbar vor Handelsbeginn solide Kursgewinne dominieren: ITA40 +0,68%, DE40 +0,38% (ca. 25.852 Punkte), UK100 +0,32%, FRA40 +0,31% und der EU50 +0,25%. Der W20 notiere unverändert. In Asien habe der Abverkauf bei Halbleiterwerten vorerst gestoppt werden können: Taiwans Taiex sei nach Leerverkaufsverboten und dem Start eines Stabilisierungsfonds um 4,9% gestiegen, während der JP225 um 0,69% zugelegt habe. Chinesische Indices würden sich hingegen schwächer (CHN.cash -0,51%) zeigen. Am Rohstoffmarkt verzeichne Öl die stärksten Verluste: OIL falle um 1,47% auf rund 96,3 USD, während OIL.WTI um 0,86% auf etwa 89,6 USD nachgebe. Marktteilnehmer würden nach Äußerungen von Donald Trump, ein erneuter Krieg mit dem Iran sei "höchst unwahrscheinlich", auf Deeskalation setzen und vorerst die Angriffe auf Aramco und das Khor-Mor-Gasfeld vom Wochenende ignorieren. Edelmetalle würden dagegen zulegen: GOLD klettere um 0,64% (ca. 4.095 USD) und SILBER um 0,60% (ca. 52,2 USD). Rückenwind liefere der schwächere US-Dollar (USDIDX -0,25%), gegenüber dem der EUR/USD um 0,23% auf 1,1171 und der GBP/USD um 0,30% zulege. USD/JPY verliere 0,19% auf ca. 158,1, nachdem Tokio eine Rekordintervention im Umfang von rund 50 Milliarden Dollar bestätigt habe. Was die Börse heute bewege Im nächtlichen Wirtschaftskalender hätten zentrale Daten aus China im Mittelpunkt gestanden: Die Erzeugerpreisinflation (PPI) habe sich im Jahresvergleich auf 5,7% beschleunigt (Prognose: 5,3%) - der höchste Wert seit Juni 2022. Der Verbraucherpreisindex (CPI) sei hingegen im Jahresvergleich auf 0,7% gefallen (Prognose: 0,8%) bei einer Monatsrate von 0,0%. Steigende Beschaffungskosten würden auf eine schwache Binnennachfrage treffen und die Margen chinesischer Unternehmen belasten. Um 8:00 Uhr seien frische Außenhandelsdaten aus Deutschland gefolgt: Trotz solider Exporte (+2,0% gegenüber der Prognose von 0,5%) sei der deutsche Handelsüberschuss auf 15,6 Mrd. EUR geschrumpft (Prognose: 19,6 Mrd. EUR), da die Importe mit 4,2% im Monatsvergleich (Prognose: 0,5%) deutlich stärker angezogen hätten. Wirtschaftskalender: Wichtige Makrodaten für die Börse heute Alle Angaben in deutscher Zeit 10:30 Uhr (EU) Sentix-Konjunkturindex (Prognose: 2,1 nach zuvor 2,7) 10:30 Uhr (GB) Arbeitsproduktivität (zuvor 0,5 %) 12:00 Uhr (CA) Frühindikator (Monatsvergleich) 17:30 Uhr (US) US-Auktionen von 3- und 6-monatigen Treasury Bills 19:00 Uhr (US) US-Anleiheauktionen (3-jährige, 10-jährige und 30-jährige Treasuries). Angesichts einer 10-Jahres-Rendite von rund 4,87% gelte die Nachfrage als wichtiger Indikator für die Zinsentwicklung Gleich mehrere Fed-Mitglieder würden heute im Wirtschaftskalender Einblick in die geldpolitische Haltung geben: Bowman (14:40 Uhr), Goolsbee (16:00 Uhr) und Barkin (18:15 Uhr). Die Märkte würden aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 80% für eine Zinsanhebung im Dezember einpreisen. Zudem spreche BoE-Gouverneur Andrew Bailey um 18:25 Uhr. Die Berichtssaison neige sich allmählich dem Ende zu. Nach US-Börsenschluss lege Take-Two Interactive (TTWO.US) Zahlen vor - die Ausführungen des Managements mit Blick auf den anstehenden Release von GTA VI am 19. November stünden besonders im Fokus. Zudem würden Occidental Petroleum, KKR und Constellation Energy berichten. In Europa gelte das Augenmerk Einzelhändlern, die von Cyberangriffen betroffen seien (Ahold Delhaize, Carrefour, Colruyt). Die zentrale Frage für die Börse heute laute: Gelinge der überverkauften NASDAQ trotz des NVIDIA-Skandals eine Stabilisierung, oder würden vor dem am Dienstag anstehenden US-Inflationsbericht (CPI) erneut Risikoabsicherungen dominieren?

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