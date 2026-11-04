Zalando Aktie: Typisches Wechselbad dieses Handelsjahres

Der Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige das typische Wechselbad dieses Handelsjahres: Das Hoch im Januar hätten Anleger konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt. Zwar habe das Zwischentief Anfang März frische Käufer in den Markt gebracht, doch der Erholungsbewegung die Durchschlagskraft gefehlt - bereits an der 24,00-EUR-Marke sei der Vorstoß versandet. Nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai hätten die Bullen dynamisch das Ruder übernommen. Der Kurs sei nachhaltig über die SMA200 (aktuell bei 23,31 EUR) geklettert. Korrekturen habe die SMA20 (aktuell bei 25,22 EUR) mehrfach verlässlich abgefangen. Das markante Jahreshoch Ende Juli habe jedoch erneut Verkäufer auf den Plan gerufen: Es sei ein massives Gap-down gefolgt, das die Aktie temporär unter die SMA200 drückte, ehe eine Gegenbewegung eingesetzt habe. Gestern habe das Papier punktgenau auf die SMA20 zurückgesetzt. Die Lunte der Tageskerze sei zwar unter den gleitenden Durchschnitt abgetaucht, der Kerzenkörper habe jedoch oberhalb geschlossen.