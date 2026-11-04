Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) belegte am Dienstag mit einem deutlichen Minus von 5,20% das Ende der Kurstafel im DAX 40, so die Experten von XTB.
Zalando Aktie: Typisches Wechselbad dieses Handelsjahres
Abwärtsdruck
Der Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige das typische Wechselbad dieses Handelsjahres: Das Hoch im Januar hätten Anleger konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt. Zwar habe das Zwischentief Anfang März frische Käufer in den Markt gebracht, doch der Erholungsbewegung die Durchschlagskraft gefehlt - bereits an der 24,00-EUR-Marke sei der Vorstoß versandet. Nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai hätten die Bullen dynamisch das Ruder übernommen. Der Kurs sei nachhaltig über die SMA200 (aktuell bei 23,31 EUR) geklettert. Korrekturen habe die SMA20 (aktuell bei 25,22 EUR) mehrfach verlässlich abgefangen. Das markante Jahreshoch Ende Juli habe jedoch erneut Verkäufer auf den Plan gerufen: Es sei ein massives Gap-down gefolgt, das die Aktie temporär unter die SMA200 drückte, ehe eine Gegenbewegung eingesetzt habe. Gestern habe das Papier punktgenau auf die SMA20 zurückgesetzt. Die Lunte der Tageskerze sei zwar unter den gleitenden Durchschnitt abgetaucht, der Kerzenkörper habe jedoch oberhalb geschlossen.
Bullisches Szenario: Bleibe eine Bestätigung des gestrigen Abverkaufs heute aus und formiere sich eine grüne Tageskerze, verteidige die Aktie die SMA20. Das übergeordnete Erholungsziel bleibe in diesem Fall das Schließen des offenen Gaps bei 29,05 EUR.
Bärisches Szenario: Bestätige der Markt den gestrigen Abwärtsdruck per Tagesschlusskurs unter der SMA20, drohe ein Durchrutschen in Richtung des Kreuzsupports aus SMA50 (23,64 EUR) und SMA200 (23,31 EUR).
Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch
Im 4-Stunden-Chart habe sich das Setup zuletzt stabiler präsentiert, nachdem der Ausbruch über die SMA200 (23,68 EUR) geglückt sei. Vor allem die Kombination aus SMA20 (26,51 EUR) und SMA50 (26,33 EUR) habe verlässlichen Halt bei Zwischenkorrekturen geboten. Im gestrigen Handel sei die Aktie jedoch mit hoher Dynamik unter beide Durchschnitte eingebrochen und habe sich darunter etabliert. Dadurch habe sich das kurzfristige Momentum neutralisiert. Solange der Kurs unter der SMA50 (26,33 EUR) verharre, überwiege die kurzfristige Abwärtsdynamik mit Zielbereich SMA200 (23,68 EUR). Erst dort sei mit einer tragfähigen Erholung zu rechnen. Gelinge eine vorzeitige Trendwende, fungiere die SMA50 als massiver Widerstand, an dem eine Entlastungsrally vorerst abprallen könnte.
Übergeordnete Einschätzung 4h: Neutral
Tagesprognose: Abwärts
Mehr Details unter:
https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/zalando-aktie-absturz-an-die-kante-analyse
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.