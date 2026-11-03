Dow Jones Check: Microsoft, Nvidia und Amazon holen die KI-Käufer zurück – Sherwin-Williams und Merck ziehen den Dow ins Minus

Microsoft steigt um 2,82 Prozent auf 521,43 Dollar und ist damit der klare Spitzenreiter unter den Dow Jones Gewinnern – und mit rund 75 Indexpunkten zugleich der größte Einzeltreiber des Tages. Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende: Am Montag war Microsoft noch der größte Bremsklotz im Dow, belastet von der Sorge, dass selbst der finanzstärkste Tech-Konzern seine KI-Investitionen inzwischen über Schulden finanziert. Heute überwog die andere Lesart. Die Anleihe über 25 Milliarden Dollar, die am Mittwoch abgeschlossen werden soll, stieß auf Orders von rund 115 Milliarden Dollar – ein deutlicher Vertrauensbeweis der Anleiheinvestoren. Operativ läuft das Geschäft auf Hochtouren: Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,28 Milliarden Dollar, die Cloud-Plattform Azure wuchs um 48 Prozent. Dass Apple heute ausgerechnet wegen hoher Speicherpreise schwächelte, die von der KI-Nachfrage der Rechenzentren getrieben werden, unterstreicht zudem, wie groß der Hunger nach Rechenkapazität ist – Microsoft gehört zu den größten Anbietern dieser Kapazität. Die Kernfrage bleibt allerdings offen: Für 2026 plant der Konzern Investitionen von rund 170 Milliarden Dollar, der freie Cashflow ist zuletzt um 27 Prozent gesunken.