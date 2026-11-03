Australien: Die Zentralbank erhöht die Zinsen

Nichtsdestotrotz sei der Australische Dollar (AUD) leicht zurückgegangen. Der Grund hinter diesen Rückgang sei die Erwartung, dass das Höchstniveau des Leitzinses vermutlich erreicht habe. Der Markt preise fürs erste keine weitere Zinserhöhung ein und es werde für die nächsten zwölf Monate mit einer Zinspause gerechnet. Der EUR/AUD sei in den letzten Tagen von seinem Tief von 1,5800 auf 1,6030 gestiegen.