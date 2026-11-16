Ulta-Beauty-Aktie: Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 766 Dollar

Begründet hatte sie den Schritt mit mehr Vertrauen in die Stabilität der Umsätze bei einer breiter werdenden Nachfrage nach Schönheitsprodukten und einem neuen Interesse an Make-up.

Nach einer zwischenzeitlichen Senkung im Juni hat die Aktienanalyse von Jefferies das Ziel inzwischen wieder deutlich über den Aprilwert angehoben.