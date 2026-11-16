Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
ULTAaktienbullishUnternehmenUlta BeautyJefferiesSydney WagnerKosmetikMake-upEinzelhandelAnalysten-RatingKurszielAktienanalyse

Ulta-Beauty-Aktie: Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 766 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ für die Ulta-Beauty-Aktie und hebt das Kursziel von 730 auf 766 US-Dollar. Zum Kurs von 662,40 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Die Analystin setzt auf das Comeback des Make-up-Geschäfts.

Parfümflakons aus Glas
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/bottle-of-perfumes-15546849/)
Rating Jefferies (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 730 $)
766 $
Kurs 16.11.2026
662,40 $
Abstand zum Kursziel
+15,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Ulta Beauty, Inc.
Handelssymbol
ULTA (Nasdaq)
Analystin
Sydney Wagner
Bank
Jefferies
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
766 US-Dollar (zuvor 730 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Make-up ist zurück: Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ für die Ulta-Beauty-Aktie und hebt das Kursziel von 730 auf 766 US-Dollar. Zum Kurs von 662,40 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Ulta ist die größte Kosmetik-Handelskette der USA.

Jefferies zur Ulta-Beauty-Aktie

Die Erholung trägt – Wagner hebt erneut an

Sydney Wagner hatte die Ulta-Beauty-Aktie im April 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel damals von 635 auf 700 US-Dollar angehoben.

Begründet hatte sie den Schritt mit mehr Vertrauen in die Stabilität der Umsätze bei einer breiter werdenden Nachfrage nach Schönheitsprodukten und einem neuen Interesse an Make-up.

Nach einer zwischenzeitlichen Senkung im Juni hat die Aktienanalyse von Jefferies das Ziel inzwischen wieder deutlich über den Aprilwert angehoben.

Die Argumente von Sydney Wagner

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Jefferies-Analystin Sydney Wagner stützt:

  1. Make-up-Zyklus

    Jefferies sieht eine neue Welle der Nachfrage nach dekorativer Kosmetik, die Kundenfrequenz und Margen stützt.

  2. Stabile Umsätze

    Die breite Nachfrage nach Schönheitsprodukten macht die Umsätze weniger anfällig für Schwankungen.

  3. Bessere Umsetzung

    Neue Marken und verbesserte Abläufe im Handel sollen das Geschäft stärken.

  4. Leichte Margensteigerung

    Jefferies rechnet mit einer moderaten Verbesserung der Marge.

Weihnachtsgeschäft im Blick

Für Kosmetikhändler ist das vierte Quartal mit dem Geschenkegeschäft besonders wichtig. Ulta muss sich zudem gegen den Wettbewerb großer Online-Händler behaupten.

Die Aktie notiert inzwischen deutlich über dem Niveau vom Frühjahr, als Jefferies die Kaufempfehlung aussprach.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analystin Sydney Wagner. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 766 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Ulta Beauty, Inc. (ULTA): Kaufen, Kursziel 766,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Sydney Wagner, Aktienanalystin, Jefferies LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:07 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:07 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Sydney Wagner, Aktienanalystin, Jefferies LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.