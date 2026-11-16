Make-up ist zurück: Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ für die Ulta-Beauty-Aktie und hebt das Kursziel von 730 auf 766 US-Dollar. Zum Kurs von 662,40 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Ulta ist die größte Kosmetik-Handelskette der USA.
Ulta-Beauty-Aktie: Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 766 Dollar
Jefferies-Analystin Sydney Wagner bleibt bei „Buy“ für die Ulta-Beauty-Aktie und hebt das Kursziel von 730 auf 766 US-Dollar. Zum Kurs von 662,40 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Die Analystin setzt auf das Comeback des Make-up-Geschäfts.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ulta Beauty, Inc.
- Handelssymbol
- ULTA (Nasdaq)
- Analystin
- Sydney Wagner
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 766 US-Dollar (zuvor 730 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Jefferies zur Ulta-Beauty-Aktie
Die Erholung trägt – Wagner hebt erneut an
Sydney Wagner hatte die Ulta-Beauty-Aktie im April 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel damals von 635 auf 700 US-Dollar angehoben.
Begründet hatte sie den Schritt mit mehr Vertrauen in die Stabilität der Umsätze bei einer breiter werdenden Nachfrage nach Schönheitsprodukten und einem neuen Interesse an Make-up.
Nach einer zwischenzeitlichen Senkung im Juni hat die Aktienanalyse von Jefferies das Ziel inzwischen wieder deutlich über den Aprilwert angehoben.
Die Argumente von Sydney Wagner
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Jefferies-Analystin Sydney Wagner stützt:
Make-up-Zyklus
Jefferies sieht eine neue Welle der Nachfrage nach dekorativer Kosmetik, die Kundenfrequenz und Margen stützt.
Stabile Umsätze
Die breite Nachfrage nach Schönheitsprodukten macht die Umsätze weniger anfällig für Schwankungen.
Bessere Umsetzung
Neue Marken und verbesserte Abläufe im Handel sollen das Geschäft stärken.
Leichte Margensteigerung
Jefferies rechnet mit einer moderaten Verbesserung der Marge.
Weihnachtsgeschäft im Blick
Für Kosmetikhändler ist das vierte Quartal mit dem Geschenkegeschäft besonders wichtig. Ulta muss sich zudem gegen den Wettbewerb großer Online-Händler behaupten.
Die Aktie notiert inzwischen deutlich über dem Niveau vom Frühjahr, als Jefferies die Kaufempfehlung aussprach.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analystin Sydney Wagner. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 766 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ulta Beauty, Inc. (ULTA): Kaufen, Kursziel 766,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sydney Wagner, Aktienanalystin, Jefferies LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sydney Wagner, Aktienanalystin, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.