Rüstungsaktien: Setzen die USA weniger auf Wirtschaftsdeals, rückt die Frage in den Vordergrund, wie Europa seine Sicherheit finanziert. Das stützt die Debatte um höhere Verteidigungsausgaben, die zuletzt auch im Bundeshaushalt 2027 eine Rolle spielt; eine belegte Wirkung auf die Rheinmetall Aktie gibt es nicht. Ob ein Verhandlungsfortschritt Rüstungswerte belastet oder stützt, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.

Energiewerte und Gaspreise: Ein Wegfall der Pipeline- und LNG-Pläne würde nach Einschätzung der Redaktion die Erwartung einer Rückkehr russischen Gases dämpfen. Die Quellen nennen keine Preisreaktion. Bei Diesel gilt eine US-Ausnahme bis 7. April 2027; Russlands Dieselexporte haben sich im Oktober laut Kpler auf 271.000 Barrel pro Tag verdoppelt.

Banken: Das 22. Sanktionspaket zielt auf den Finanzsektor; Auswirkungen auf einzelne Institute nennen die Quellen nicht.