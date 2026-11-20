Nach Angaben von Präsident Selenskyj griff Russland mit über 110 Raketen, darunter 27 ballistischen, und über 400 Drohnen an, der Großteil sei abgefangen worden. Ziele waren Dnipro-Brücken, Umspannwerke und Bahnanlagen. In Kiew wurden drei Brücken beschädigt, in der Hälfte der Stadtbezirke fielen Strom, Wasser oder Fernwärme aus. In Lwiw wurde der Bahnhof getroffen, in drei westlichen Regionen kam es zu Stromnotabschaltungen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Kiewer Brücken und begründete sie mit Waffentransporten in den Donbass.

Polen meldet, mehrere russische Flugobjekte, wahrscheinlich zwei Marschflugkörper und eine Drohne, seien in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt, niemand wurde verletzt. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sprach von einer weiteren Provokation und sieht einen Zusammenhang mit einem laufenden Manöver der Koalition der Willigen.