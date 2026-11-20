Russland hat Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens offiziell zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg nach Moskau eingeladen, ein Besuch könne zügig vorbereitet werden; zugleich trafen laut Präsident Selenskyj über 110 Raketen und mehr als 400 Drohnen die Ukraine (AWP via cash.ch, 20.11.2026, 15:33 Uhr MEZ).
Ukraine-Krieg: Moskau lädt Deutschland, Frankreich und Großbritannien ein, über 110 Raketen auf Kiew und Lwiw - Was heißt das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Russland lädt Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zu Gesprächen nach Moskau ein, während ein Großangriff mit über 110 Raketen und 400 Drohnen Kiews Brücken trifft. Verteidigungsminister Pistorius begrüßt die Einladung. Was bedeutet die Diplomatie für Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Ölpreis?
Für Anleger der Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) und anderer Rüstungsaktien ist das ein Signal mit zwei Seiten: Diplomatie kann Hoffnung auf ein Ende des Krieges nähren, der Großangriff und der Streit über Sicherheitsgarantien zeigen zugleich, wie weit die Positionen auseinanderliegen. Der DAX lag am Freitag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten und 2,02 Prozent im Minus (finanzen.net); die Meldungen aus Moskau und Kiew kamen erst danach. Eine Kursreaktion der Rüstungswerte auf die Einladung war in den vorliegenden Quellen nicht belegt.
Ukraine-Diplomatie
Was steckt hinter der Moskauer Einladung an Europa?
Nach der Wiederaufnahme der US-vermittelten Gespräche zwischen Kiew und Moskau in der Vorwoche hatte Russland widersprüchliche Signale zu einer europäischen Beteiligung gesendet. Nun lädt Moskau die E3-Staaten ein. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte laut Interfax, Russland warte auf eine Antwort, ein Besuch bedeute aber nicht automatisch eine Beteiligung an den Verhandlungen. Moskau kritisiert, es gebe bisher weder ein europäisches Verhandlungsteam noch eine gemeinsame Linie.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßte die Einladung in Warschau.
Eine Einladung aus Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal.
Rjabkow machte zugleich klar, dass Russland einen NATO-Beitritt der Ukraine unter keinen Umständen akzeptiere und NATO-ähnliche Sicherheitsgarantien für Kiew ablehne, wie sie US-Vermittler Jared Kushner vorgebracht hatte. Bei einem EU-Beitritt müssten russische Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Putin zeigte sich laut AWP nach dem Treffen mit Donald Trump und Xi Jinping in Shenzhen kompromissbereit.
Wie schwer trifft der Großangriff die Ukraine und Polen?
Nach Angaben von Präsident Selenskyj griff Russland mit über 110 Raketen, darunter 27 ballistischen, und über 400 Drohnen an, der Großteil sei abgefangen worden. Ziele waren Dnipro-Brücken, Umspannwerke und Bahnanlagen. In Kiew wurden drei Brücken beschädigt, in der Hälfte der Stadtbezirke fielen Strom, Wasser oder Fernwärme aus. In Lwiw wurde der Bahnhof getroffen, in drei westlichen Regionen kam es zu Stromnotabschaltungen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Kiewer Brücken und begründete sie mit Waffentransporten in den Donbass.
Polen meldet, mehrere russische Flugobjekte, wahrscheinlich zwei Marschflugkörper und eine Drohne, seien in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt, niemand wurde verletzt. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sprach von einer weiteren Provokation und sieht einen Zusammenhang mit einem laufenden Manöver der Koalition der Willigen.
|Thema
|Stand
|Einladung Moskaus
|An Deutschland, Frankreich, Großbritannien (E3)
|Russische Position
|Kein NATO-Beitritt der Ukraine, keine NATO-ähnlichen Garantien
|Angriff
|Über 110 Raketen, über 400 Drohnen
|Kiew
|Drei Brücken beschädigt, Ausfälle bei Strom, Wasser, Fernwärme
|Polen
|Trümmer an drei Orten, niemand verletzt
Quelle: AWP via cash.ch, 15:33 Uhr MEZ
Was heißt das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Rüstungsaktien reagieren erfahrungsgemäß auf Signale zu Frieden oder Eskalation. Der Großangriff und die Zwischenfälle in Polen sprechen für anhaltenden Bedarf an Luftverteidigung und Munition, Fortschritte in den Gesprächen könnten dagegen Hoffnung auf eine Entlastung wecken. Welche Richtung überwiegt, ist offen; das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Prognose. Auch der deutsche Haushalt spielt eine Rolle: Der Etat 2027 sieht laut Nordkurier (Stand 08.09.2026) rund 109,7 Milliarden Euro für Verteidigung im Kernhaushalt vor.
Für den Ölpreis ist der Angriff auf Energieinfrastruktur in der Ukraine eher ein Randthema, wichtiger sind aktuell Hormus und Nachfrage: Brent lag bei 91,70 US-Dollar (finanzen.net, 13:20 Uhr MEZ).
Worauf achten Anleger jetzt?
Antwort auf die Moskauer Einladung: Ob Berlin, Paris und London zusagen und in welchem Format.
Sicherheitsgarantien: Wie sich Washington und Moskau zur Frage NATO-ähnlicher Zusagen positionieren.
Lage in Polen: Weitere Zwischenfälle im Luftraum und die Reaktion der NATO-Partner.
Haushalt: Beratungen zum Etat 2027 und zur Höhe der Verteidigungsausgaben.
Häufige Fragen zur Ukraine-Diplomatie
Wer wurde nach Moskau eingeladen? Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens (E3), laut AWP.
Was sagt die Bundesregierung? Verteidigungsminister Pistorius begrüßte die Einladung.
Wie reagieren Rüstungsaktien? In den vorliegenden Quellen ist keine Kursreaktion auf die Einladung belegt.
Wie geht es weiter? Moskau wartet laut Rjabkow auf eine Antwort der Europäer.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.