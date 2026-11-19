Die EU-Kommission hat am 18. November einen zweiten Ukraine-Kredit über 45 Milliarden Euro für 2027 vorgeschlagen; bis zu 25 Milliarden Euro sollen in Militärisches fließen, bis zu 20 Milliarden Euro in den ukrainischen Haushalt (Berliner Zeitung, dpa-AFX). Vier Mitgliedstaaten – Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien – widersprechen laut dpa-AFX. Heute tagt zudem im Berliner Kanzleramt die Koalition der Willigen. Für die Rheinmetall Aktie (Xetra: RHM, ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien ist die Frage, wie sicher die europäische Finanzierung der Ukraine-Hilfe ist.
Ukraine-Kredit: EU will 45 Milliarden Euro für 2027, vier Staaten blockieren - Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Die EU-Kommission schlägt einen zweiten Ukraine-Kredit über 45 Milliarden Euro für 2027 vor, bis zu 25 Milliarden davon für Militärisches. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien widersprechen laut dpa-AFX. Heute tagt in Berlin die Koalition der Willigen. Was das für die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Anleger heißt.
Der Vorschlag
Was plant die EU-Kommission beim zweiten Ukraine-Kredit?
Das Darlehen soll den bereits beschlossenen Kredit über 90 Milliarden Euro ergänzen und etwa zwei Drittel der zusätzlichen Finanzlücke von rund 70 Milliarden Euro im Jahr 2027 decken (dpa-AFX; Berliner Zeitung). Als Sicherheit soll der von allen 27 Mitgliedstaaten finanzierte EU-Haushalt dienen. Die Rückzahlung knüpft die Kommission an russische Reparationszahlungen; nach der Berliner Zeitung behält sich die EU zudem den Zugriff auf eingefrorene russische Staatsvermögen vor, die in der EU auf rund 210 Milliarden Euro beziffert werden, größtenteils bei Euroclear. Die Quellen unterscheiden sich hier: dpa-AFX nennt russische Vermögenswerte nicht, die Berliner Zeitung beruft sich auf Berichte der Financial Times. Die Zinsen sollen laut Berliner Zeitung die Mitgliedstaaten tragen.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Volumen
|45 Mrd. € für 2027
|Aufteilung
|bis 25 Mrd. € Militär, bis 20 Mrd. € Haushaltshilfe
|Lücke der Ukraine 2027
|rund 70 Mrd. €
|Absicherung
|EU-Haushalt; Rückzahlung an russische Reparationen geknüpft
|Widerstand
|Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien
|Entscheidung
|EU-Sondergipfel Ende November, Datum laut Berichten offen
Angaben der Quellen weichen teils ab; genannte Zinskosten und Absicherung sind nicht einheitlich belegt.
Quelle: Berliner Zeitung, dpa-AFX/finanzen.net, taz (18.11.2026)
Die Politik
Wer blockiert – und was sagt Berlin?
Die Slowakei unter Regierungschef Fico spricht laut taz (18.11.) von „Erpressung“, Ungarns Regierungschef Magyar lehnt den Kredit ab. Kanzler Merz hat laut dpa-AFX indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den EU-Haushalt gedroht und nach Angaben der Berliner Zeitung Ratspräsident Costa gebeten, die Finanzierung 2027 rasch zu klären. Ob für das neue Darlehen Einstimmigkeit nötig ist, geben die Quellen unterschiedlich an; eine Quelle nennt die Zustimmung aller 27 Regierungen. Parallel treffen sich heute in Berlin Vertreter aus 37 Staaten, NATO-Generalsekretär Rutte und die EU-Spitze, laut taz wird Selenskyj erwartet, ebenso die US-Unterhändler Kushner und Witkoff. Es geht um Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Waffenstillstand. Gleichzeitig treffen sich in Shenzhen Trump, Putin und Xi.
Die Börse
Was heißt das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Ein genehmigtes Darlehen würde Mittel für Militärisches in der Ukraine absichern, ein Scheitern würde die Planbarkeit der europäischen Hilfe erschweren. Welche Aufträge europäische Hersteller daraus erhalten, ist aus den Berichten nicht ablesbar, ebenso wenig, wie die Rheinmetall Aktie darauf reagiert. Hinzu kommt der gegenläufige Faktor Frieden: Hoffnungen auf einen Waffenstillstand können Rüstungswerte belasten. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger bei Rüstungsaktien jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zum Ukraine-Kredit
Wie hoch ist der neue Ukraine-Kredit? Die Kommission schlägt 45 Milliarden Euro für 2027 vor, davon bis zu 25 Milliarden für Militärisches.
Wer blockiert den Kredit? Laut dpa-AFX Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien.
Wann fällt die Entscheidung? Nach Berichten bei einem EU-Sondergipfel Ende November in Brüssel; das genaue Datum ist offen.
Was heißt das für die Rheinmetall Aktie? Die Finanzierung der Ukraine-Hilfe ist ein Faktor unter mehreren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.