Die Slowakei unter Regierungschef Fico spricht laut taz (18.11.) von „Erpressung“, Ungarns Regierungschef Magyar lehnt den Kredit ab. Kanzler Merz hat laut dpa-AFX indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den EU-Haushalt gedroht und nach Angaben der Berliner Zeitung Ratspräsident Costa gebeten, die Finanzierung 2027 rasch zu klären. Ob für das neue Darlehen Einstimmigkeit nötig ist, geben die Quellen unterschiedlich an; eine Quelle nennt die Zustimmung aller 27 Regierungen. Parallel treffen sich heute in Berlin Vertreter aus 37 Staaten, NATO-Generalsekretär Rutte und die EU-Spitze, laut taz wird Selenskyj erwartet, ebenso die US-Unterhändler Kushner und Witkoff. Es geht um Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Waffenstillstand. Gleichzeitig treffen sich in Shenzhen Trump, Putin und Xi.