Staatsausgaben: Europas Aufrüstung ist inzwischen weitgehend vom Kriegsverlauf entkoppelt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für 2027 Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro beschlossen. Gleichzeitig muss die EU klären, wie sie die Ukraine weiter finanziert. Im Dezember 2025 hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Kredit von 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 verständigt, nachdem der Plan zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögen auf Eis gelegt worden war. Am 26. und 27. November kommt der EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung in Brüssel zusammen.

Investitionen: Hier liegt die eigentliche Börsenfantasie. 588 Milliarden Dollar Wiederaufbaubedarf über zehn Jahre bedeuten Straßen, Brücken, Stromnetze, Wohnungen und Industrieanlagen. Gemessen an der Größe der europäischen Bauwirtschaft ist das kein Strohfeuer, sondern ein mehrjähriges Investitionsprogramm, sofern Finanzierung und Sicherheit geklärt sind.