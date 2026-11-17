Die Ukraine-Friedensgespräche bekommen eine neue Richtung: Am Donnerstag, 19. November, wollen die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Berlin mit Vertretern der Ukraine und Europas über Sicherheitsgarantien und einen Plan für den Wiederaufbau nach dem Krieg sprechen, wie das US-Portal Axios berichtet. Die Weltbank schätzt den Wiederaufbaubedarf der Ukraine auf 588 Milliarden Dollar über zehn Jahre. An der Börse überwiegt Vorsicht: Die Rheinmetall Aktie notierte um 11:05 Uhr MEZ 2,95 Prozent tiefer bei 747,00 Euro, der DAX lag gegen 9:45 Uhr mit 0,8 Prozent im Minus bei 26.393 Punkten (dpa-AFX). Für Anleger stellt sich die Frage, welche Branchen von einem möglichen Frieden profitieren könnten, allen voran Bau- und Baustoffwerte wie die Heidelberg Materials Aktie (Xetra: HEI, ISIN DE0006047004).
Ukraine-Friedensgespräche: Witkoff und Kushner bringen den Wiederaufbau nach Berlin – welche Aktien gewinnen, welche verlieren?
Die nächste Runde der Ukraine-Friedensgespräche findet am Donnerstag in Berlin statt, auf dem Tisch liegen Sicherheitsgarantien und ausdrücklich auch der Wiederaufbau. Die Weltbank beziffert den Bedarf auf 588 Milliarden Dollar. Rüstungsaktien geben nach, die Heidelberg Materials Aktie und andere Bauwerte rücken in den Blick. Was Anleger über Gewinner, Verlierer und die Termine bis zum EU-Gipfel wissen sollten.
Der Verhandlungsstand
Ukraine-Friedensgespräche: Was ist seit Abu Dhabi passiert?
Die Diplomatie hat in den vergangenen Tagen das Tempo erhöht, doch die Positionen liegen weiter weit auseinander.
In der vergangenen Woche endete in Abu Dhabi eine Verhandlungsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den USA mit einer Einigung auf einen großen Gefangenenaustausch, ein Durchbruch bei Waffenruhe oder Grenzfragen blieb aus. Am Montag verhandelten Vertreter der Ukraine, der USA und Europas online weiter. Kushner sprach anschließend laut Reuters von Fortschritten. Neu ist der Fokus der Berliner Runde: Neben Sicherheitsgarantien für Kiew soll es um den wirtschaftlichen Neustart des Landes gehen. Damit rückt ein Thema auf die Tagesordnung, das für Unternehmen und Anleger greifbarer ist als jede Frontlinie.
Gleichzeitig zeigt Moskau, wie hoch die Hürden sind. Laut einem Bericht der New York Times verlangt Russland in den Gesprächen einen Rückzug der NATO auf ihre Positionen von 1997, also vor der Osterweiterung. Das russische Exilmedium Meduza beschreibt Forderungen, die weit über die Ukraine hinausreichen und auch Moldau und Finnland betreffen. Für den Westen sind solche Bedingungen bislang nicht verhandelbar. Hinzu kommt der Dreiergipfel von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen am selben Donnerstag. Washington will die Ukraine dort nach eigenen Angaben ausklammern, der Kreml will sie ansprechen.
Das große Bild
Was bedeuten die Ukraine-Friedensgespräche für DAX und Wirtschaft?
Ein Frieden würde Europas Wirtschaft an drei Stellen berühren: Energiepreise, Staatsausgaben und Investitionen.
Energie: Der europäische Gaspreis am TTF lag am Dienstagmorgen bei 84,04 Euro je Megawattstunde (Trading Economics). Getrieben wird er derzeit vor allem vom Konflikt am Golf und von leeren Speichern, die EU-weit zu weniger als 71 Prozent gefüllt sind. Ein Ende des Ukraine-Kriegs würde daran kurzfristig wenig ändern, denn ab dem 1. Januar 2027 greift das EU-Verbot für russisches Flüssiggas. Nach Einschätzung der Redaktion wäre ein Frieden für den Gaspreis daher eher ein Faktor für die Risikoprämie als für die tatsächlichen Liefermengen.
Staatsausgaben: Europas Aufrüstung ist inzwischen weitgehend vom Kriegsverlauf entkoppelt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für 2027 Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro beschlossen. Gleichzeitig muss die EU klären, wie sie die Ukraine weiter finanziert. Im Dezember 2025 hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Kredit von 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 verständigt, nachdem der Plan zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögen auf Eis gelegt worden war. Am 26. und 27. November kommt der EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung in Brüssel zusammen.
Investitionen: Hier liegt die eigentliche Börsenfantasie. 588 Milliarden Dollar Wiederaufbaubedarf über zehn Jahre bedeuten Straßen, Brücken, Stromnetze, Wohnungen und Industrieanlagen. Gemessen an der Größe der europäischen Bauwirtschaft ist das kein Strohfeuer, sondern ein mehrjähriges Investitionsprogramm, sofern Finanzierung und Sicherheit geklärt sind.
Gewinner und Verlierer
Welche Aktien profitieren vom Wiederaufbau der Ukraine?
Am Dienstag zeigt sich das bekannte Muster: Rüstungsaktien verlieren, wenn Friedensdiplomatie Schlagzeilen macht. Neben der Rheinmetall Aktie stand auch die Hensoldt Aktie unter Druck, sie fiel bis 9:46 Uhr um 2,25 Prozent auf 79,24 Euro (finanzen.net). Die Heidelberg Materials Aktie wurde vorbörslich mit 176,10 Euro um 1,15 Prozent tiefer gehandelt und konnte sich damit dem schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen. Der Markt preist eine Friedensdividende also bisher nicht ein. Nach Einschätzung der Redaktion liegt das an der Unsicherheit: Solange Moskau Maximalforderungen stellt, bleibt der Wiederaufbau eine Option, keine Planungsgrundlage.
|Branche
|Beispiele
|Möglicher Effekt eines Friedens
|Baustoffe
|Heidelberg Materials
|Nachfrage nach Zement und Beton für Wiederaufbau
|Bau und Infrastruktur
|Europäische Baukonzerne
|Aufträge für Straßen, Brücken, Wohnungen
|Energietechnik und Netze
|Netzausrüster, Versorger
|Wiederaufbau zerstörter Kraftwerke und Leitungen
|Rüstung
|Rheinmetall, Hensoldt, Renk
|Weniger Kriegsnachfrage, Budgets bleiben aber hoch
|Energieintensive Industrie
|Chemie, Stahl
|Geringere Risikoprämie bei Energie möglich
Quelle: Einschätzung der Redaktion; keine Prognose und keine Anlageempfehlung
Baustoffkonzerne wie Heidelberg Materials werden in Finanzmedien seit Langem als mögliche Profiteure eines Wiederaufbaus genannt. Für die Heidelberg Materials Aktie gilt aber: Der Konzern ist breit international aufgestellt, Europa steuert laut Berenberg rund 42 Prozent zum operativen Ergebnis bei; eine Ukraine-Nachfrage wäre ein Zusatzimpuls, kein Kerngeschäft. Ähnliches gilt für Bau- und Infrastrukturwerte. Bei den Rüstungsaktien wiederum würde ein Waffenstillstand vor allem das Geschäft mit Munition und Artillerie treffen, während Luftverteidigung, Sensorik und Modernisierungsprogramme an langfristigen NATO-Budgets hängen.
Die Politik
Wer bezahlt den Wiederaufbau der Ukraine?
Die Finanzierung ist der kritische Punkt. Die EU hat die Ukraine-Hilfe für die kommenden zwei Jahre zwar mit einem gemeinsamen Kredit abgesichert, ein Wiederaufbau in dieser Größenordnung würde jedoch privates Kapital, Garantien und internationale Geber erfordern. Politisch ist das in mehreren Ländern umstritten: In Frankreich kündigte Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen an, nach einem Wahlsieg kein neues Geld für die Ukraine bereitzustellen. Befürworter verweisen dagegen darauf, dass Sicherheit an Europas Ostgrenze auch eine Voraussetzung für Investitionen und Wachstum in der EU sei. Ob die USA eigene Wirtschaftsinteressen in einen Wiederaufbauplan einbringen, dürfte in Berlin eine zentrale Frage sein.
Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Mittwoch, 18. November: Finanzstabilitätsbericht der EZB, 10:00 Uhr MEZ
Donnerstag, 19. November: Treffen in Berlin zu Sicherheitsgarantien und Wiederaufbau; am selben Tag Dreiergipfel Trump–Xi–Putin in Shenzhen
26. und 27. November: EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung in Brüssel und Kapitalmarkttag von Rheinmetall
Laufend: Gaspreis am TTF, Füllstände der Gasspeicher und Reaktionen aus Moskau auf die Berliner Runde
Häufige Fragen zu den Ukraine-Friedensgesprächen
Wann finden die nächsten Ukraine-Friedensgespräche statt?
Laut Axios am Donnerstag, 19. November, in Berlin mit den US-Gesandten Witkoff und Kushner sowie Vertretern der Ukraine und Europas.
Wie teuer wird der Wiederaufbau der Ukraine?
Die Weltbank beziffert den Bedarf in ihrer Schätzung vom Februar 2026 auf 588 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre.
Welche Aktien gelten als mögliche Profiteure?
Vor allem Baustoff-, Bau- und Infrastrukturwerte wie die Heidelberg Materials Aktie. Ob und wann sie profitieren, hängt von Waffenruhe und Finanzierung ab.
Warum fallen Rüstungsaktien bei Friedensgesprächen?
Weil Anleger eine geringere Kriegsnachfrage einpreisen, obwohl die Verteidigungsbudgets in Europa hoch bleiben.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.