Die Ukraine-Friedensgespräche rücken nach Berlin: Am Donnerstag, dem 19. November, kommen dort Dutzende Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen zusammen – und laut Politico, zitiert von Reuters, sollen auch die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner anreisen. Gleichzeitig meldet Russland den größten ukrainischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Börse bleibt gelassen: Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) lag gegen 16:30 Uhr mit 0,14 Prozent im Plus bei 763,00 Euro, nachdem sie am Morgen noch bis auf 752,30 Euro gefallen war.
Der DAX wurde am Dienstag von anderen Themen bewegt. Laut MarketScreener lag er um 16:45 Uhr mit 1,75 Prozent im Minus bei 26.134 Punkten – belastet von Tech-Sorgen vor den Nvidia-Zahlen, nicht von der Ukraine.