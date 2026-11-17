Die Positionen liegen weiter auseinander. Washington spricht von Fortschritten; US-Präsident Donald Trump sagte laut Al Jazeera sinngemäß, Putin scheine etwas einzulenken, und will den Krieg mit Chinas Präsident Xi Jinping und Putin besprechen. Kiew will Europa voll am Tisch haben – laut Selenskyj nehmen die fünf großen europäischen Staaten künftig an den Treffen teil.

Moskau bremst. Putin-Berater Juri Uschakow erklärte laut Euronews, Russland habe einer Ausweitung über das Dreierformat hinaus nicht zugestimmt; ein Termin für die nächste Runde stehe nicht fest. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, Russland wolle einen dauerhaften Frieden und keine bloße Waffenruhe. Nach einem Bericht der New York Times, zitiert von Euronews, verlangt Moskau unter anderem ein Ende der NATO-Erweiterung und der Militärhilfe für die Ukraine.

Die EU wirft Russland vor, die Gespräche zu verschleppen und vor dem Winter gezielt Kraftwerke anzugreifen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte nach dem Außenministertreffen in Brüssel eine Waffenruhe. Bundesaußenminister Johann Wadephul mahnte Respekt vor der bestehenden europäischen Sicherheitsarchitektur an. Die EU hat zudem knapp 50 russische Banken und Finanzinstitute sowie Akteure aus dem Energie- und Ölhandel auf ihre Sanktionsliste gesetzt.