Wenn die Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. November zum EU-Sondergipfel zusammenkommen, geht es um zwei Fragen mit Börsenwirkung: den Finanzrahmen der EU für 2028 bis 2034 und die Finanzierung der Ukraine im kommenden Jahr. Nach Angaben von oe24 vom 22. November klafft für 2027 eine Lücke von rund 70 Milliarden Euro; die Kommission will etwa zwei Drittel davon über einen Kredit von 45 Milliarden Euro decken.