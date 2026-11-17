Die UK-Inflation dürfte im Oktober weiter gestiegen sein. Ökonomen rechnen im Konsens mit einer Teuerungsrate von 3,7 Prozent nach 3,5 Prozent im September, wie Daten von Trading Economics und eine Vorschau von Continuum Economics zeigen. Veröffentlicht werden die Zahlen am Mittwoch um 7:00 Uhr Londoner Zeit, also um 8:00 Uhr MEZ. Für die Bank of England, die ihren Leitzins Anfang November bereits um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent angehoben hat, ist der Wert ein wichtiger Baustein für die nächste Zinsentscheidung – und für Anleger in Pfund, britischen Staatsanleihen und Aktien aus dem FTSE 100.

Die Ausgangslage ist eine Inflation, die vor allem von den Energiepreisen getrieben wird. Im September war die Teuerung überraschend stark von 3,1 auf 3,5 Prozent gesprungen; erwartet worden waren 3,4 Prozent. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel stieg damals von 2,6 auf 2,8 Prozent, die Inflation bei Dienstleistungen lag bei 3,7 Prozent (Trading Economics, Daten des Statistikamts ONS).