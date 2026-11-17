Für Sparer im Euroraum klingen 5,34 Prozent verlockend – knapp zwei Prozentpunkte mehr als bei Bundesanleihen. Doch die Rechnung hat einen Haken: das Währungsrisiko. Das Pfund notierte im asiatischen Handel bei rund 1,317 Dollar und hatte sechs Handelstage in Folge nachgegeben. Wer Gilts in Euro hält, trägt Schwankungen des Wechselkurses, die den Zinsvorsprung schnell aufzehren oder vergrößern können.

Hinzu kommt das Kursrisiko. Die Duration – vereinfacht die durchschnittliche Kapitalbindung einer Anleihe – bestimmt, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert. Steigt die Rendite einer Anleihe mit einer Duration von acht Jahren um einen Prozentpunkt, fällt ihr Kurs um rund acht Prozent. Seit Jahresbeginn hat die zehnjährige Gilt-Rendite um rund 87 Basispunkte zugelegt. Zur Einordnung: Ein Basispunkt ist ein Hundertstelprozentpunkt.

Für britische Unternehmen und Hauskäufer bedeuten die Renditen höhere Finanzierungskosten; am Aktienmarkt steigt der Konkurrenzdruck auf Dividendentitel. Für den Anleihemarkt insgesamt ist London zum Seismografen geworden: Wo Inflation, Haushaltslücken und hohes Angebot zusammentreffen, verlangen Investoren einen Aufschlag – Großbritannien zeigt gerade, wie hoch er ausfallen kann.