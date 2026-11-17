Großbritannien hat ein Zinsproblem, das an den Anleihemärkten kaum jemand übersehen kann: Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe (Gilt) lag am Dienstagvormittag laut Trading Economics bei 5,34 Prozent – nur knapp unter dem Stand vom Montag, als sie mit über 5,35 Prozent das höchste Niveau seit dem 23. Oktober erreichte. Auslöser der jüngsten Bewegung sind die Arbeitsmarktdaten von 8 Uhr MEZ: Die Arbeitslosenquote sank überraschend auf 4,6 Prozent. Damit bleibt die Wette auf eine weitere Zinserhöhung der Bank of England im Dezember intakt.
UK-Gilts: Zehnjährige Rendite bei 5,34 Prozent, London zahlt mehr als Washington – kommt mit den Inflationsdaten die nächste Zinswelle?
Britische Staatsanleihen rentieren auf zehn Jahre höher als US-Treasuries und rund zwei Prozentpunkte über Bundesanleihen. Der überraschend robuste Arbeitsmarkt stützt die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Bank of England im Dezember. Am Mittwoch folgen die Inflationsdaten.
Steckbrief
- Leitzins Bank of England
- 4,00 %
- Nächster Zinsentscheid
- 17. Dezember 2026
- Arbeitslosenquote
- 4,6 % (Juli bis September)
- Inflationsdaten Oktober
- Mittwoch, 18.11., 8 Uhr MEZ
- Gilt-Emissionsplan 2026/27
- 250,6 Mrd. Pfund
Stand: 17.11.2026, Bank of England, ONS, UK Debt Management Office
Der Auslöser
Was sagen die Arbeitsmarktdaten über die nächste Zinserhöhung?
Auf den ersten Blick ist der Arbeitsmarkt robuster als gedacht. Beim zweiten Blick zeigen sich Risse – und genau dieses gemischte Bild erklärt, warum Gilts heute kaum reagierten.
Das Statistikamt ONS meldete für die drei Monate bis September eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent. Volkswirte hatten wie im Vormonat 4,7 Prozent erwartet. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Quartal um 155.000. Gleichzeitig verlor die Lohndynamik an Tempo: Die regulären Löhne ohne Boni wuchsen um 3,5 Prozent zum Vorjahr, nach 3,7 Prozent und unter der Prognose von 3,6 Prozent. Einschließlich Boni waren es 3,6 Prozent nach 3,8 Prozent.
Die Kehrseite: Die Zahl der Lohnempfänger laut Steuerdaten (PAYE) sank im Oktober um 34.000, die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg um 33.200, und die offenen Stellen fielen auf 690.000. Der Devisendienstleister Convera fasste die Marktreaktion knapp zusammen: Gilts und das Pfund blieben weitgehend unbewegt. Der Markt wartet auf die eigentliche Prüfung – die Inflationsdaten für Oktober am Mittwoch um 8 Uhr MEZ.
|Kennzahl
|Ist
|Prognose
|Vorperiode
|Arbeitslosenquote (Jul–Sep)
|4,6 %
|4,7 %
|4,7 %
|Reguläre Löhne (Jahresrate)
|3,5 %
|3,6 %
|3,7 %
|Löhne inkl. Boni
|3,6 %
|–
|3,8 %
|Lohnempfänger PAYE (Okt.)
|−34.000
|–
|+20.000
|Offene Stellen (Aug–Okt)
|690.000
|–
|712.000
Quelle: ONS via Newsquawk, ActionForex, Investing.com (17.11.2026)
Die Notenbank
Erhöht die Bank of England im Dezember erneut die Zinsen?
Die Bank of England hat ihren Leitzins am 5. November um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent angehoben. Im geldpolitischen Ausschuss stimmten acht Mitglieder dafür, Catherine Mann wollte sogar einen halben Prozentpunkt. Gouverneur Andrew Bailey betonte danach, der Schritt sei nicht der Beginn einer unvermeidlichen Serie von Anhebungen. Andere Ausschussmitglieder wie Huw Pill und Clare Lombardelli sehen dagegen Argumente für einen weiteren baldigen Schritt.
Die Terminmärkte haben sich entschieden: Laut FXStreet und Convera ist eine Anhebung beim Zinsentscheid am 17. Dezember zu rund 80 Prozent eingepreist, bis Juni 2027 zwei weitere. Die Notenbank selbst rechnet laut ihrem jüngsten Bericht mit einem Höhepunkt der Inflation um 5 Prozent im zweiten Quartal 2027. Solange die Teuerung auf diesem Pfad ist, bleibt das kurze Ende der Gilt-Kurve der Geldpolitik ausgeliefert: Die zweijährige Rendite sprang am Montag laut Trading Economics über 5 Prozent – ein Dreijahreshoch.
Das große Bild
Warum rentieren britische Staatsanleihen höher als US-Treasuries?
Mit 5,34 Prozent liegen zehnjährige Gilts über der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die laut CNBC am Morgen bei rund 5,12 Prozent notierte, und rund zwei Prozentpunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe (3,36 Prozent laut Trading Economics). Für ein Land mit eigener Reservewährungsgeschichte ist das ein bemerkenswerter Risikoaufschlag. Er hat drei Quellen:
Inflation: Großbritannien kämpft mit hartnäckigerer Teuerung als die Eurozone; die Bank of England erhöht die Zinsen bereits.
Staatsfinanzen: Beim Haushalt am 28. Oktober schrumpfte der finanzielle Spielraum laut OBR-Daten auf 14,5 Milliarden Pfund nach zuvor 21,7 Milliarden. Die Wahrscheinlichkeit, die eigene Fiskalregel einzuhalten, bezifferte das OBR auf 56 Prozent.
Angebot: Das Schuldenmanagement-Büro DMO plant für das Haushaltsjahr 2026/27 Gilt-Emissionen von 250,6 Milliarden Pfund – mehr als im April vorgesehen.
Bemerkenswert ist, wie das DMO reagiert: Kurze Gilts werden um 12,6 Milliarden Pfund aufgestockt, mittlere um 13,3 Milliarden, lange dagegen um 6,9 Milliarden auf nur noch 15,5 Milliarden Pfund gekürzt. Das soll das lange Ende entlasten, an dem britische Pensionsfonds traditionell die wichtigsten Käufer waren. Nach Einschätzung der Redaktion erklärt das, warum die 30-jährige Rendite mit 5,79 Prozent trotz aller Sorgen nicht weiter davonzieht.
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Leitzins
|Großbritannien
|5,34 %
|4,00 %
|USA
|5,12 %
|3,75–4,00 %
|Deutschland
|3,36 %
|2,50 % (EZB-Einlagensatz)
Quelle: Trading Economics (17.11., Vormittag); CNBC (17.11., 03:23 Uhr New York)
Für Anleger
Was bedeuten Gilt-Renditen über 5 Prozent für Anleger in Euro?
Für Sparer im Euroraum klingen 5,34 Prozent verlockend – knapp zwei Prozentpunkte mehr als bei Bundesanleihen. Doch die Rechnung hat einen Haken: das Währungsrisiko. Das Pfund notierte im asiatischen Handel bei rund 1,317 Dollar und hatte sechs Handelstage in Folge nachgegeben. Wer Gilts in Euro hält, trägt Schwankungen des Wechselkurses, die den Zinsvorsprung schnell aufzehren oder vergrößern können.
Hinzu kommt das Kursrisiko. Die Duration – vereinfacht die durchschnittliche Kapitalbindung einer Anleihe – bestimmt, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert. Steigt die Rendite einer Anleihe mit einer Duration von acht Jahren um einen Prozentpunkt, fällt ihr Kurs um rund acht Prozent. Seit Jahresbeginn hat die zehnjährige Gilt-Rendite um rund 87 Basispunkte zugelegt. Zur Einordnung: Ein Basispunkt ist ein Hundertstelprozentpunkt.
Für britische Unternehmen und Hauskäufer bedeuten die Renditen höhere Finanzierungskosten; am Aktienmarkt steigt der Konkurrenzdruck auf Dividendentitel. Für den Anleihemarkt insgesamt ist London zum Seismografen geworden: Wo Inflation, Haushaltslücken und hohes Angebot zusammentreffen, verlangen Investoren einen Aufschlag – Großbritannien zeigt gerade, wie hoch er ausfallen kann.
Der Fahrplan
UK-Gilts: Welche Termine bewegen die Renditen jetzt?
FAQ zu britischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger UK-Gilts? Am 17. November 2026 lag sie laut Trading Economics am Vormittag bei 5,34 Prozent, nach über 5,35 Prozent am Montag.
Warum rentieren Gilts höher als Bundesanleihen? Höhere Inflation, eine Notenbank im Zinserhöhungsmodus, ein knapper Haushaltsspielraum und ein hohes Emissionsvolumen treiben den Risikoaufschlag. Der Abstand zur Bundesanleihe beträgt rund zwei Prozentpunkte.
Wann entscheidet die Bank of England über die Zinsen? Der nächste Zinsentscheid wird am 17. Dezember 2026 veröffentlicht. Die Märkte preisen eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein; entschieden ist nichts.
Was ist bei Gilts für Euro-Anleger zu beachten? Neben dem Zinsänderungsrisiko das Währungsrisiko: Schwankungen des Pfunds gegenüber dem Euro wirken direkt auf den Ertrag.
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