Wer als Euro-Anleger Gilts betrachtet, sieht zunächst einen Renditevorsprung von rund 2 Prozentpunkten gegenüber Bundesanleihen. Dieser Vorsprung ist jedoch kein Geschenk. Zum einen trägt der Käufer das Währungsrisiko: Fällt das Pfund gegenüber dem Euro, kann das den Zinsvorteil schnell aufzehren. Zum anderen reagieren lange Laufzeiten stark auf Zinsänderungen. Die Duration – vereinfacht die durchschnittliche Kapitalbindung – gibt an, wie stark der Kurs schwankt: Bei einer 30-jährigen Anleihe kann schon ein Renditeanstieg um einen halben Prozentpunkt zweistellige Kursverluste bedeuten.

Wichtig ist auch der Unterschied zwischen Kupon und Rendite. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den Kaufkurs. Viele ältere Gilts mit niedrigen Kupons notieren deutlich unter 100 Prozent, weil die Marktrenditen seither stark gestiegen sind.