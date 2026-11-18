UK-Gilts bekommen am Mittwochmorgen eine Zahl, die etwas Druck aus dem Kessel nehmen könnte: Die Verbraucherpreise in Großbritannien stiegen im Oktober um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 3,5 Prozent im September. Das Statistikamt ONS veröffentlichte die Daten um 8 Uhr MEZ (7 Uhr Londoner Zeit). Ökonomen hatten mit mehr gerechnet: Trading Economics nannte einen Konsens von 3,7 Prozent, Deutsche Bank sogar 3,8 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe ging am Dienstag laut Trading Economics bei 5,37 Prozent aus dem Handel – und damit deutlich über dem Niveau der 10-jährigen US-Treasury von rund 5,1 Prozent.
UK-Gilts: Inflation steigt auf 3,6 Prozent – weniger als befürchtet, Zehnjährige bei 5,37 Prozent – bremst das die nächste Zinserhöhung der Bank of England?
Die britische Inflation ist im Oktober auf 3,6 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten bis zu 3,8 Prozent erwartet. Für UK-Gilts kommt die Zahl zu einem heiklen Zeitpunkt: Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag zuletzt bei 5,37 Prozent, die Bank of England hat gerade erstmals seit 2023 erhöht. Was die Daten für Gilts, Pfund und Anleger bedeuten.
Die Daten
Warum ist eine steigende Inflation eine gute Nachricht für Gilts?
Auf den ersten Blick klingt der Anstieg von 3,5 auf 3,6 Prozent nicht nach Entlastung. Am Anleihemarkt zählt aber vor allem die Abweichung von der Erwartung. Renditen spiegeln, was Investoren für die kommenden Jahre an Inflation und Leitzinsen einpreisen. Fällt eine Zahl niedriger aus als befürchtet, sinkt tendenziell die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen – und damit der Druck auf die Renditen britischer Staatsanleihen. Steigen die Kurse der Gilts, fallen ihre Renditen; beide bewegen sich gegenläufig.
Gegenüber dem Vormonat zogen die Preise um 0,5 Prozent an. Die Details zur Kerninflation und zur Teuerung bei Dienstleistungen, auf die die Bank of England besonders achtet, lagen zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht vollständig aus der Primärquelle vor. Im September hatte die Kernrate bei 2,8 Prozent gelegen, die Dienstleistungsinflation bei 3,7 Prozent. Größter Preistreiber war laut ONS der Verkehr, vor allem Kraftstoffe: Sie verteuerten sich im September um knapp 30 Prozent, Benzin kostete im Schnitt 169,5 Pence je Liter – so viel wie seit 2022 nicht.
Die Notenbank
Erhöht die Bank of England im Dezember erneut den Leitzins?
Die Bank of England hat Anfang November den Leitzins erstmals seit 2023 angehoben – auf 4,00 Prozent. Die Frage ist nun, ob ein zweiter Schritt folgt.
Vor den Inflationsdaten preisten die Terminmärkte laut Trading Economics eine weitere Erhöhung im Dezember mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Der Arbeitsmarkt liefert gemischte Signale: Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,6 Prozent, das Lohnwachstum schwächte sich dagegen ab, und die Zahl der Beschäftigten auf den Lohnlisten sank. Eine Inflationszahl unter den Erwartungen gibt den Zinsskeptikern im geldpolitischen Ausschuss Argumente. Ob das reicht, um den Dezember-Schritt zu verhindern, ist offen. Die nächsten Inflationsdaten – für November – veröffentlicht die ONS am 16. Dezember, also unmittelbar vor der Entscheidung.
Für UK-Gilts ist das die zentrale Weichenstellung. Kurze Laufzeiten reagieren besonders stark auf die Leitzinserwartung. Die 2-jährige Gilt rentierte am Dienstag bei 5,00 Prozent – einen vollen Prozentpunkt über dem aktuellen Leitzins. Der Markt hat damit bereits mehrere Erhöhungen eingepreist. Jede Zahl, die diese Erwartung infrage stellt, kann am kurzen Ende deutliche Bewegungen auslösen.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|5,00 %
|5 Jahre
|5,03 %
|7 Jahre
|5,20 %
|10 Jahre
|5,37 %
|20 Jahre
|5,78 %
|30 Jahre
|5,82 %
Schlussstände vom 17.11.2026, vor Veröffentlichung der Inflationsdaten. Neue Kurse aus dem Londoner Handel lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Quelle: Trading Economics, Stand 17.11.2026
Das große Bild
Warum zahlt London mehr Zinsen als Washington und Berlin?
Mit 5,37 Prozent rentieren britische Staatsanleihen rund 2 Prozentpunkte über Bundesanleihen (zuletzt 3,35 bis 3,38 Prozent) und auch über US-Treasuries. Dahinter stehen drei Faktoren: eine Inflation, die seit Monaten über dem Ziel von 2 Prozent liegt, eine Notenbank, die wieder straffen muss, und ein Staatshaushalt mit geringem Spielraum.
Der Herbsthaushalt vom 28. Oktober wurde an den Märkten zwar als unspektakulär aufgenommen, doch der finanzielle Puffer der Regierung ist laut Reuters auf rund 15 Milliarden Pfund geschrumpft, nach 23,6 Milliarden im März. Wie empfindlich der Markt reagiert, zeigte der 1. Oktober: Damals stieg die Rendite der 30-jährigen Gilt im Handelsverlauf über 6 Prozent. Mit 5,82 Prozent liegt sie inzwischen darunter, die Kurve bleibt aber steil. Der Abstand zwischen 2- und 30-jährigen Papieren beträgt rund 80 Basispunkte – ein Zeichen, dass Investoren für langfristige Risiken wie Staatsverschuldung und Inflation einen deutlichen Aufschlag verlangen. Ein Basispunkt entspricht einem Hundertstel Prozentpunkt.
Für das Pfund sind hohe Renditen zweischneidig. Einerseits locken sie Kapital an, andererseits signalisieren sie Misstrauen in die Haushaltslage. Das Pfund notierte vor den Daten bei rund 1,319 Dollar. Für britische Hauskäufer bleiben Hypotheken teuer, denn Festzinsdarlehen orientieren sich an den Gilt-Renditen. Für Aktien gilt: Je höher die sichere Rendite, desto höher die Messlatte für Dividendenwerte und Wachstumsunternehmen an der Londoner Börse.
Für Anleger
Was bedeuten die Renditen der UK-Gilts für Anleger aus dem Euroraum?
Wer als Euro-Anleger Gilts betrachtet, sieht zunächst einen Renditevorsprung von rund 2 Prozentpunkten gegenüber Bundesanleihen. Dieser Vorsprung ist jedoch kein Geschenk. Zum einen trägt der Käufer das Währungsrisiko: Fällt das Pfund gegenüber dem Euro, kann das den Zinsvorteil schnell aufzehren. Zum anderen reagieren lange Laufzeiten stark auf Zinsänderungen. Die Duration – vereinfacht die durchschnittliche Kapitalbindung – gibt an, wie stark der Kurs schwankt: Bei einer 30-jährigen Anleihe kann schon ein Renditeanstieg um einen halben Prozentpunkt zweistellige Kursverluste bedeuten.
Wichtig ist auch der Unterschied zwischen Kupon und Rendite. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den Kaufkurs. Viele ältere Gilts mit niedrigen Kupons notieren deutlich unter 100 Prozent, weil die Marktrenditen seither stark gestiegen sind.
Heute: Reaktion am Gilt-Markt
Ab dem Londoner Handelsstart zeigt sich, wie stark die niedriger als erwartete Inflationszahl die Renditen bewegt.
Heute, 20 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung der US-Notenbank kann auch die Renditen in London beeinflussen.
16. Dezember: Inflation November
Die letzte Inflationszahl vor der Zinsentscheidung der Bank of England.
Dezember: Zinsentscheid der Bank of England
Eine weitere Erhöhung war vor den Daten mit rund 80 Prozent eingepreist.
Häufige Fragen zu UK-Gilts
Wie hoch ist die Inflation in Großbritannien?
Im Oktober lag sie bei 3,6 Prozent, nach 3,5 Prozent im September. Erwartet worden waren 3,7 bis 3,8 Prozent.
Wie hoch ist die Rendite 10-jähriger UK-Gilts?
Zum Schluss am 17. November lag sie laut Trading Economics bei 5,37 Prozent. Neue Stände aus dem Handel am Mittwoch lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Was sind Gilts?
Gilts sind Anleihen des britischen Staates. Der Name geht auf die vergoldeten Ränder früherer Papierurkunden zurück.
Wann entscheidet die Bank of England über die Zinsen?
Die nächste Entscheidung fällt im Dezember. Zuvor erscheinen am 16. Dezember die Inflationsdaten für November.
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