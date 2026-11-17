Das Geld aus einer solchen Abgabe könnte nach Schneiders Worten „zur Entlastung der Menschen“ verwendet werden. Der Minister verweist auf die Kosten der Energieimporte: Deutschland gebe im Schnitt rund 80 Milliarden Euro pro Jahr für Öl- und Gasimporte aus, zuletzt mehr als 100 Milliarden Euro. Während die gestiegenen Preise viele Verbraucher belasteten, machten die großen Öl- und Gaskonzerne „gigantische Gewinne“, so Schneider laut dpa.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Am Abend treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt. Auf der Agenda stehen laut dpa-AFX unter anderem die Senkung der Stromsteuer, Lücken im Haushalt 2027, der Ausgleich der kalten Progression, der geplante Spritpreisdeckel und die Rentenreform. Die Übergewinnsteuer ist kein offizieller Tagesordnungspunkt, die SPD will sie aber zur Sprache bringen – auch als mögliche Finanzierungsquelle für Entlastungen.