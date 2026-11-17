Die Übergewinnsteuer ist zurück auf der Berliner Tagesordnung: Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will einen Teil der Krisengewinne von Öl- und Gaskonzernen abschöpfen, die SPD will die Forderung am Dienstagabend in den Koalitionsausschuss einbringen. An der Börse sorgt der Vorstoß bislang für keine Unruhe – die Shell Aktie (ISIN GB00BP6MXD84) notierte um 13:48 Uhr MEZ in Stuttgart bei 44,43 Euro und damit 0,27 Prozent im Plus, während der DAX um 14:05 Uhr MEZ 0,9 Prozent auf 26.349 Punkte verlor.
Übergewinnsteuer: Umweltminister Schneider will Ölkonzerne zur Kasse bitten – was droht Shell, BP und TotalEnergies?
Bundesumweltminister Carsten Schneider fordert eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne, die SPD will das Thema heute Abend in den Koalitionsausschuss tragen. Shell, BP und TotalEnergies haben im dritten Quartal Milliardengewinne geschrieben, die Shell Aktie notiert fast unverändert. Was hinter der Forderung steckt, wer dagegen ist und worauf Anleger bei Ölaktien jetzt achten.
Der Vorstoß
Was fordert Schneider bei der Übergewinnsteuer – und warum gerade jetzt?
Schneider äußerte sich laut dpa am Rande der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya. Eine Übergewinnsteuer wäre aus seiner Sicht „ein starkes Signal“.
Das Geld aus einer solchen Abgabe könnte nach Schneiders Worten „zur Entlastung der Menschen“ verwendet werden. Der Minister verweist auf die Kosten der Energieimporte: Deutschland gebe im Schnitt rund 80 Milliarden Euro pro Jahr für Öl- und Gasimporte aus, zuletzt mehr als 100 Milliarden Euro. Während die gestiegenen Preise viele Verbraucher belasteten, machten die großen Öl- und Gaskonzerne „gigantische Gewinne“, so Schneider laut dpa.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Am Abend treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt. Auf der Agenda stehen laut dpa-AFX unter anderem die Senkung der Stromsteuer, Lücken im Haushalt 2027, der Ausgleich der kalten Progression, der geplante Spritpreisdeckel und die Rentenreform. Die Übergewinnsteuer ist kein offizieller Tagesordnungspunkt, die SPD will sie aber zur Sprache bringen – auch als mögliche Finanzierungsquelle für Entlastungen.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Gewinne der Ölkonzerne – und woher kommen sie?
Treiber ist der Ölpreissprung infolge des Iran-Kriegs. Nach einer Auswertung, auf die sich das Portal Cleanthinking beruft, kamen acht große Ölkonzerne im zweiten Quartal 2026 zusammen auf fast 93 Milliarden Dollar Gewinn – fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Auch das dritte Quartal fiel stark aus:
|Konzern
|Gewinn Q3 2026
|Vorjahr
|Aktienrückkauf
|Shell
|10,81 Mrd. $
|5,43 Mrd. $
|5 Mrd. $ je Quartal
|TotalEnergies
|9,1 Mrd. $
|4,0 Mrd. $
|je 2,5 Mrd. $ in Q4 2026 und Q1 2027
|BP
|8,46 Mrd. $
|2,21 Mrd. $
|ausgesetzt
Shell meldet den Nettogewinn, BP und TotalEnergies bereinigte Werte; die Zahlen sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: boereport (29.10.2026), ttnews (30.10.2026), Unternehmensangaben
Für Aktionäre ist die Bilanz eindeutig: Die Shell Aktie liegt laut boerse.de seit Jahresbeginn rund 41 Prozent im Plus, das Jahreshoch markierte sie am 30. Oktober bei 48,70 Euro. Die TotalEnergies Aktie notierte um 13:49 Uhr MEZ in Stuttgart bei 82,08 Euro (+0,50 Prozent). Seit dem Hoch Ende Oktober ist der Ölpreis allerdings deutlich gefallen: Brent verbilligte sich um mehr als 20 Prozent, die Internationale Energieagentur erwartet für das laufende Quartal einen Angebotsüberschuss von rund zwei Millionen Barrel pro Tag.
Die Gegenseite
Wer ist gegen die Übergewinnsteuer – und mit welchen Argumenten?
Innerhalb der Koalition ist der Widerstand groß. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnt die Abgabe ab; nach einem Bericht von NIUS argumentiert sie, eine solche Steuer würde die elf Raffinerien treffen, die Deutschland mit Benzin, Diesel und Kerosin versorgen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sah im September laut Cleanthinking weder eine ausreichende faktische noch eine rechtliche Grundlage. Eine Reaktion der Union auf den heutigen Vorstoß lag bis zum frühen Nachmittag nicht vor.
Der Branchenverband en2x warnte bereits im August, eine Übergewinnsteuer schwäche den Standort, blockiere Investitionen in die Raffinerien und berge verfassungs- und europarechtliche Risiken. Umweltverbände wie Greenpeace unterstützen dagegen Schneiders Kurs.
Europäisch kommt das Thema nicht voran: Finanzminister Lars Klingbeil wirbt seit April mit mehreren EU-Staaten für eine gemeinsame Abgabe, die EU-Kommission hat bislang keinen Vorschlag vorgelegt.
Das Vorbild
Was brachte der EU-Krisenbeitrag 2022 – und taugt er als Blaupause?
Ein Präzedenzfall existiert: Für 2022 und 2023 erhob Deutschland nach EU-Vorgabe einen Energiekrisenbeitrag von 33 Prozent auf Gewinne fossiler Energieunternehmen, soweit diese mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 lagen. Erwartet hatte die Bundesregierung damals 1 bis 3 Milliarden Euro.
Tatsächlich flossen nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums, über das die Süddeutsche Zeitung berichtete, rund 2,4 Milliarden Euro in die Kasse – knapp 2 Milliarden Euro für 2022 und 465 Millionen Euro für 2023. Andere Angaben für Teilzeiträume liegen deutlich niedriger.
Einschätzung der Redaktion: Gemessen an den Quartalsgewinnen der Konzerne wäre eine nationale Abgabe für die großen internationalen Ölkonzerne eher eine Randgröße. Direkt betroffen wären vor allem die in Deutschland steuerpflichtigen Gesellschaften und das Raffinerie- und Tankstellengeschäft.
Das große Bild
Was bedeutet die Debatte für Ölaktien, Spritpreise und den DAX?
Ölaktien
Für Shell, BP und TotalEnergies entscheidet weiterhin vor allem der Ölpreis. Politische Abgaben wirken auf die Gewinne meist begrenzt, können aber die Stimmung belasten, wenn sie Schule machen – Großbritannien und Polen erheben bereits Sonderabgaben.
Spritpreise
Der Tankrabatt von rund 17 Cent je Liter läuft Ende 2026 aus. Wirtschaftsministerin Reiche will ihn durch einen Spritpreisdeckel ersetzen, der erst bei auffälligen Preisabweichungen zum EU-Schnitt greift. Die SPD hält das für wirkungslos.
DAX und Koalition
Im DAX sind keine großen Ölkonzerne gelistet. Für den deutschen Markt zählt eher, ob die Koalition beim Gesamtpaket aus Stromsteuer, Haushalt und Rente handlungsfähig bleibt.
Termine
Wann fällt die Entscheidung?
FAQ: Übergewinnsteuer für Ölkonzerne
Was ist eine Übergewinnsteuer? Eine Sonderabgabe auf Gewinne, die deutlich über einem Vergleichszeitraum liegen und auf Krisenpreise zurückgeführt werden.
Wer fordert die Übergewinnsteuer? Bundesumweltminister Carsten Schneider und die SPD. CDU-Politiker wie Merz und Reiche lehnen sie bislang ab.
Gab es so etwas schon einmal? Ja, den EU-Energiekrisenbeitrag für 2022 und 2023 mit einem Satz von 33 Prozent.
Was bedeutet das für die Shell Aktie? Bisher reagierte die Aktie kaum. Entscheidend bleiben Ölpreis, Raffineriemargen und Ausschüttungen.
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