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UBS Aktienanalyse: Kapitalstreit in Bern – wie viel Niederlage steckt schon in der UBS Aktie?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:39 8 Min.

Die UBS Aktie (UBSG, CH0244767585) schloss am 18.11.2026 bei 38,56 Franken, nachdem ein Reuters-Bericht nahelegt, dass die Bank im Streit um strengere Kapitalregeln wenig Entgegenkommen erwartet. Die UBS Aktienanalyse zeigt Zahlen, Analystenkonsens, Charttechnik und die Szenarien der UBS Aktienprognose.

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UBS Aktie, SIX-Schluss 18.11.2026 (-1,28%) 38,56 Franken UBS Aktie in Euro, 19.11.2026, 07:30 Uhr 41,70 Euro seit Jahresbeginn in Euro +26,2% Marktkapitalisierung (onvista, Zeitpunkt unklar) ca. 133 Mrd. Euro durchschnittliches Kursziel laut AWP-Konsens (cash.ch, 18.11.2026) 45,45 Franken Kaufen / Halten / Verkaufen (AWP-Konsens) 7 / 8 / 2 Quelle : SIX-Schluss 18.11.2026 (finanzen.ch, 19.11.2026 08:42); EUR-Kurs boerse-express 19.11.2026 07:30; Konsens AWP via cash.ch 18.11.2026 Steckbrief Unternehmen UBS Group AG ISIN CH0244767585 Ticker UBSG (SIX), UBS (NYSE) 52-Wochen-Spanne (Euro) 31,59 bis 48,06 Nächster Termin Kommission des Nationalrats (WAK-N), 23./24.11.2026 Stand: 18.11.2026, SIX-Schlusskurs; Zahlen laut Quellen im Text Die UBS Aktie (ISIN: CH0244767585, FSE: 0UB, SIX: UBSG, NYSE: UBS) ist wieder Spielball der Schweizer Politik. Am 18. November 2026 schloss sie an der SIX bei 38,56 Franken, ein Minus von 1,28 Prozent, nachdem sie am 17. November mit 39,06 Franken (–3,34 Prozent) schwächster Wert im SMI gewesen war. Auslöser ist ein Exklusivbericht von Reuters vom 17. November, wonach sich die Großbank im Streit um verschärfte Kapitalregeln auf eine Niederlage einstellt. Diese UBS Aktienanalyse fragt: Wie viel schlechte Nachricht ist im Kurs, wo die UBS Aktie in Euro seit Jahresbeginn noch gut 26 Prozent im Plus liegt? Was ist bei der UBS Aktie passiert? Nach Reuters (drei anonyme Quellen, wiedergegeben unter anderem von finanzen.ch) erwartet UBS nur geringe Zugeständnisse der Politik und wirbt weiter um Erleichterungen. Ein Sprecher wollte sich nicht äußern: Man kommentiere keine Spekulationen. Ein Original von Reuters oder Bloomberg konnte die Redaktion nicht abrufen; die Angaben stützen sich auf Sekundärquellen und sind entsprechend markiert. Am 19. November meldet finanzen.ch, die Aktie gebe nach, weil sich die Bank offenbar auf eine Niederlage einstelle. Zusätzlich verkaufte der Großaktionär Cevian laut Bloomberg im dritten Quartal rund ein Viertel seiner Beteiligung und hält noch 35,5 Millionen Aktien. Worum geht es im Kapitalstreit der UBS Aktie? Seit der Rettung der Credit Suisse 2023 will die Schweiz die Großbank stärker mit Eigenkapital absichern. Der Streitpunkt: Wie viel Kapital die UBS für ihre ausländischen Töchter in der Schweiz hinterlegen muss. 01 Bundesrat: volle Unterlegung Er verlangt hartes Kernkapital (CET1) von 100 Prozent für Auslandstöchter. 02 Ständerat: 90 Prozent Am 23.09.2026 votierte er mit 33 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen für 90 Prozent CET1. 03 UBS: möglichst wenig Die Bank bevorzugte mindestens 50 Prozent CET1 plus zusätzliches Kernkapital (AT1); heute sind es 45 Prozent CET1 und 17 Prozent AT1. 04 Summe: Milliarden Bei 90 Prozent geht es laut Reuters um rund 18 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital (Sekundärquelle), nach Bloomberg-Angaben von 2025 bei 100 Prozent um bis zu 25 Milliarden. 17.11.2026 Reuters: UBS stellt sich auf Niederlage ein Kurs fällt um 3,3 % 23.–24.11.2026Jetzt Beratung der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) Entscheidung offen 16.12.2026 Nationalrat im Plenum (geplant) Verabschiedung ab Dezember möglich Februar 2027 UBS legt Optionen mit den Q4-Zahlen dar Zahlen am 03.02.2027 Quelle : cash.ch, boerse-express, Reuters (via Sekundärquellen); Stand 19.11.2026 Wie stehen Zahlen und Bewertung der UBS Aktie? Im dritten Quartal 2026 erzielte die UBS laut ihrem Bericht (6-K) einen Umsatz von 13,35 Milliarden US-Dollar, 3 Prozent weniger als im Vorquartal und 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Reingewinn lag bei 2,69 Milliarden (–4 Prozent zum Vorquartal), der Vorsteuergewinn bei 3,59 Milliarden (+27 Prozent zum Vorjahr). Die harte Kernkapitalquote stieg auf 14,7 Prozent, nach 14,4 im zweiten Quartal; zum Jahresende peilt die Bank rund 14 Prozent an. Vontobel zufolge verfehlte der Konzern erstmals nach zehn Quartalen den Konsens beim zugrunde liegenden Vorsteuergewinn. UBS im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2026 Einordnung Umsatz 13,35 Mrd. USD +5% zum Vorjahr Reingewinn 2,69 Mrd. USD -4% zum Vorquartal Vorsteuergewinn 3,59 Mrd. USD +27% zum Vorjahr CET1-Quote 14,7% Vorquartal 14,4% Aktienrückkauf im Quartal 1,81 Mrd. USD Programm über 3 Mrd. USD läuft Konzernzahlen in US-Dollar. Die CET1-Quote nennt ein Sekundärartikel abweichend mit 14,8 %. Quelle : UBS Quartalsbericht Q3 2026 (6-K, SEC) Die Integration der Credit Suisse liegt laut Bericht auf Kurs: Bis Jahresende sollen rund 13,7 Milliarden US-Dollar Bruttoeinsparungen erreicht sein, die Integrationskosten summieren sich dann auf etwa 15,1 Milliarden. Zur Bewertung: Laut Boerse Express (14.11.2026, teils automatisiert erstellt) liegt das erwartete KGV bei 13,7. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wurde im August mit 1,15 angegeben; ein aktueller Wert fand sich nicht. Zum Vergleich nennt die Quelle für die Deutsche Bank (Stand 9.8.2026) ein KGV von 14,1 und ein KBV von 0,78, für den Sektor 10,5 und 0,92. Diese Peer-Werte sind veraltet, Daten von Julius Bär, Crédit Agricole und HSBC liegen der Redaktion nicht vor. Bewertung der UBS Aktie im Vergleich Unternehmen KGV erwartet KBV UBS 13,7 (11,2 im August) 1,15 (August) Deutsche Bank 14,1 0,78 Sektor (Bankenindex) 10,5 0,92 Älterer Stand (August bis November 2026), nur zur groben Einordnung. Quelle : Boerse Express 14.11.2026; Boerse Global 9.8.2026 Was sagen Analysten zur UBS Aktienprognose? Der AWP-Konsens (cash.ch, 18.11.2026) sieht ein durchschnittliches Kursziel von 45,45 Franken, rund 16 Prozent über dem Schlusskurs, bei 7 Kaufempfehlungen, 8 Halten-Einstufungen und 2 Verkaufsempfehlungen. Am 5. November lag der Schnitt bei 44,95 Franken bei gleicher Verteilung (nau.ch). Andere Aggregatoren zeigen abweichende Mischungen und sind nicht gleichwertig. Die Einschätzungen sind Meinungen Dritter. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Analystenkonsens zur UBS Aktie Kennzahl Wert Kaufen 7 Halten 8 Verkaufen 2 Durchschnittliches Kursziel 45,45 Franken Abstand zum Schlusskurs rund +16% Aggregierter Konsens, keine Einzelempfehlung. Quelle : AWP-Konsens via cash.ch, 18.11.2026 Was sagt die Charttechnik zur UBS Aktie? In Euro hatte die Aktie am 10. November die 50-Tage-Linie bei rund 44 Euro überwunden und liegt inzwischen wieder darunter (boerse.de, 18.11.2026: 42,49 Euro, 10:31 Uhr). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 48,06 Euro, das Tief bei 31,59 Euro. Werte für Unterstützungen und die 200-Tage-Linie konnte die Redaktion nicht belegen, der RSI stand laut einer älteren Quelle bei 61. Der Chart zeigt den Verlauf der UBS Aktie über ein Jahr. Bull-Case: Was für die UBS Aktie spricht Die CET1-Quote von 14,7 Prozent liegt über dem Zielwert von rund 14 Prozent.

Der Vorsteuergewinn stieg um 27 Prozent, die Credit-Suisse-Integration liegt laut Bank im Plan.

Der Konsens sieht gut 16 Prozent Abstand zum durchschnittlichen Kursziel.

Ein klares Ergebnis in Bern könnte Planungssicherheit schaffen. Bear-Case: Was gegen die UBS Aktie spricht Zusätzliches Kapital von rund 18 Milliarden US-Dollar könnte Rückkäufe begrenzen und Gewinne binden.

Der Politikprozess bleibt bis mindestens 16.12.2026 offen, Gerüchte (etwa um eine Übernahme) sind unbestätigt.

Großaktionär Cevian verkaufte zuletzt rund ein Viertel seiner Anteile.

Kursschwankungen sind möglich, bis hin zum Totalverlust; bei Anlagen in Franken oder US-Dollar kommt das Währungsrisiko hinzu. Wie sieht die UBS Aktienprognose in den Szenarien aus? Laut Reuters diskutieren Insider mehrere Wege. Am wahrscheinlichsten sei eine Anpassung innerhalb der neuen Regeln, also mehr gebundenes Kapital, begrenztere Rückkäufe und teureres Investmentbanking. Denkbar sind späte kleine Zugeständnisse. Ein Sitzverlegung ins Ausland wird geprüft, doch eine Studie des Finanzministeriums sieht keinen klaren Vorteil; Finanzministerin Karin Keller-Sutter reagierte laut Berichten kühl. Daneben kursiert eine Liste kleiner und mittlerer US-Übernahmeziele. Gerüchte wie ein Morgan-Stanley-Angebot stammen von einem X-Account und sind nicht bestätigt. Alles hier sind Wiedergaben, keine Prognose der Redaktion. Was beobachten Anleger bei der UBS Aktie jetzt? Wichtig sind die Beratung der Kommission am 23. und 24. November, das mögliche Plenum am 16. Dezember und die Darlegung der Optionen der UBS mit den Zahlen am 3. Februar 2027. Dazu kommen die Dividende (0,86 Franken für 2025, Rendite 2,32 Prozent zum Jahresende 2025) und die Fortsetzung des laufenden Rückkaufprogramms. FAQ: Häufige Fragen zur UBS Aktie Warum fällt die UBS Aktie? Auslöser war ein Reuters-Bericht vom 17.11.2026, wonach UBS im Kapitalstreit nur geringe Zugeständnisse erwartet. Wie viel zusätzliches Kapital könnte die UBS brauchen? Reuters nennt bei 90 Prozent CET1 rund 18 Milliarden US-Dollar, Bloomberg bei 100 Prozent bis zu 25 Milliarden (2025). Was ist die UBS Aktienprognose der Analysten? Der AWP-Konsens vom 18.11.2026 liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von 45,45 Franken. Wann fällt die Entscheidung? Die Kommission berät am 23./24.11., das Plenum des Nationalrats ist für den 16.12.2026 geplant. Bietet die UBS Aktie Dividende? Für 2025 wurden 0,86 Franken je Aktie genannt. Fazit: UBS Aktie zwischen Politik und Profitabilität Die UBS Aktienanalyse zeigt eine Bank mit wachsendem Gewinn und solider Kapitalquote, deren Kurs dennoch am Schweizer Gesetzgebungsprozess hängt. Die UBS Aktie liegt in Euro seit Jahresbeginn deutlich im Plus; ob die erwartete Niederlage in Bern damit eingepreist ist, hängt davon ab, wie hoch die Kapitalanforderung am Ende ausfällt. Die UBS Aktienprognose der Analysten bleibt mit einem Konsensziel von 45,45 Franken im Plus, ist aber eine Einschätzung Dritter. Der nächste Prüfstein ist die Kommissionsberatung am 23. und 24. November.

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