UBS Aktie: SMI-Verlierer trotz Rückendeckung der Finma – der Kapitalstreit bleibt das Problem

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die UBS Aktie verliert am Mittwoch 1,39 Prozent und zählt erneut zu den SMI-Verlierern. Die Finanzmarktaufsicht genehmigt zwar den Stabilisierungsplan der Großbank, doch die Angst vor strengeren Kapitalregeln überwiegt.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie schließt am Mittwoch 1,39 Prozent tiefer bei 36,80 Franken und gehört damit erneut zu den fünf größten SMI-Verlierern. Schon am Dienstag hatte das Papier 1,61 Prozent verloren. In zwei Handelstagen summiert sich das Minus auf rund 3 Prozent. SMI-Verlierer am Abend Warum die UBS Aktie nicht zur Ruhe kommt Eine gute Nachricht von der Aufsicht reichte am Mittwoch nicht, um den Kurs zu drehen. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat den 2025 eingereichten Stabilisierungsplan der UBS genehmigt. Es ist laut der Nachrichtenagentur Reuters die erste formelle Beurteilung seit der Übernahme der Credit Suisse. Die Behörde hält die bevorzugte Abwicklungsstrategie der Bank für umsetzbar: In einer Krise würde die UBS rekapitalisiert und saniert, damit der Konzern weitergeführt werden kann. Die Finma unterstützt zudem zusätzliche Kriseninstrumente bis hin zu einem angeordneten Verkauf der gesamten Bank. UBS Aktie am 25.11.2026 -1,39 % Schlusskurs der UBS Aktie 36,80 CHF geforderte Kernkapital-Unterlegung der Auslandstöchter 90 % Debatte im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), finews.ch, Reuters UBS Aktie: Der Markt schaut nach Bern Für den Kurs zählt derzeit vor allem die Kapitalfrage. Am Dienstag hatte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats mit 13 zu 12 Stimmen dafür ausgesprochen, dass die UBS ihre Auslandstöchter künftig zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Die Bank spricht von einer übermäßigen Verschärfung, auch Wirtschaftsverbände kritisieren den Entscheid. Laut Reuters stellt sich die UBS intern allerdings darauf ein, sich mit ihrem Widerstand nicht durchzusetzen. Der Nationalrat berät am 16. Dezember. Was die UBS Aktie belastet Kapital: Mehr gebundenes Eigenkapital heißt weniger Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Umfeld: Der SMI drehte am Mittwochnachmittag ins Minus und schloss auf dem Tagestief, nachdem die Wall Street eingebrochen war. Finanzwerte konnten sich dem nicht entziehen.

Unsicherheit: Bis zur Abstimmung im Parlament bleibt offen, wie hoch der zusätzliche Kapitalbedarf am Ende ausfällt. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Mit dem Finma-Entscheid ist die Abwicklungsplanung der Bank offiziell abgesegnet. Das stärkt das Argument der UBS, dass sie im Krisenfall ohne Staatshilfe saniert werden könnte. An den Kapitalplänen der Politik ändert es vorerst nichts. Für den SMI-Verlierer UBS bleibt der 16. Dezember der nächste Schlüsseltermin. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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